Поездка на курорт

Всего в совещании приняло участие 59 человек: сенатор Совфеда РФ Эдуард Россель, члены свердловского правительства, почти все руководство Нижнего Тагила, чиновники, общественники и бизнесмены. Однако выступить успело менее десятка.Задал тон совещанию губернатор. Одним из пунктов его предвыборной программы «Пятилетка развития» был подбор индивидуальных стратегий развития для каждой территории области. Так вот, для Нижнего Тагила и еще порядка двух десятков населенных пунктов, расположенных рядом, такой «точкой роста» должна стать гора Белая. Однако проект должен вырасти за рамки только горнолыжного курорта, объединив в себе туристические, культурные, экскурсионные элементы.Свердловский министр инвестиций и развития Виктория Казакова перешла к конкретике. По ее словам, курорт в настоящее время принимает около 270 тысяч человек в год (принося прибыль около 55 млн рублей) и, в принципе, его можно сравнивать с такими горнолыжными комплексами, как «Шерегеш» и «Игоры». Но даже в нынешнем состоянии гора Белая загружена недостаточно, и виной тому — неразвитая инфраструктура.Дальнейшее развитие комплекса «Гора Белая», по словам министра, требует увеличения пропускной способности подъемников и создания новых трасс, строительства гостиничного фонда и пунктов питания. Нужны также дополнительные инженерные коммуникации, модернизация очистных сооружений, котельных. Также следует расширить территорию кластера: от Черноисточинска до Висима.При этом Виктория Казакова подчеркнула, что речь идет о развитии не только «зимней» инфраструктуры. Курорт должен принимать посетителей и летом.«Вокруг спортобъектов будет развиваться и малый бизнес. Следует привлекать частные инвестиции, а для этого необходимо вводить налоговые льготы. Тем более что в Тюменской и Липецкой областях такой опыт уже наработан».Забегая вперед, можно сказать, что присутствующим предпринимателям идея налоговых преференций понравилась. И даже появились дополнительные просьбы.К примеру, присутствующая на совещании создатель «Парка сказов» Наталья Ларионова обратилась к губернатору с просьбой о гранте для дальнейшего развития парка. А инициатору инвестпроекта по созданию на горе Белой культурно-этнического центра в Черноисточинске Роману Горбунову дали слово в рамках регламента.Представив свою идею, он обозначил, что инвестиции составят порядка 56 млн рублей, однако половина денег требуется на подведение коммуникаций. В связи с этим он попросил рассмотреть вопрос о строительстве коммуникаций за счет бюджета.Вслед за Казаковой выступил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. По его словам, существует мастер-план по развитию комплекса, разработанный канадскими экспертами еще 10 лет назад. Но он до сих пор остается актуален, осталось его утвердить.Носов поддержал идею развития «летней» инфраструктуры. В окрестностях есть 14 экологически чистых и уже зарыбленных водоемов («Вода там буквально настояна на золоте и платине!»). Так что целесообразно развивать в этих местах рыбалку, охоту, экстремальный туризм, санаторный отдых. Также мэр Нижнего Тагила высказал идею об объединении в рамках туристического кластера гор Белая, Ежовая и Долгая.Однако существуют и проблемы, прежде всего касающиеся статусов земель. К примеру, в расположенной рядом Усть-Утке громадная территория отведена под лес. В поселке Уралец выделены участки под индивидуальное строительство, но никто до сих пор ничего не строит. Есть проблемы с транспортной инфраструктурой: существующая дорога уже сейчас не справляется с автопотоком, в праздники образовываются пробки. Необходимо обдумать и вопрос устройства медпункта, поскольку этот спорт все же достаточно опасен.«Вопрос не просто назрел, а даже перезрел», — резюмировал Носов.Директор ГАУСО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» Александр Зотов представил присутствующим реалии и планы по строительству второй очереди. К примеру, в 2018 году планируется установить силовые тренажеры. В утвержденных планах также указано строительство горнолыжной деревни из 27 коттеджей на 1000 мест, «Сноупарк», в котором запроектированы новые трассы.«Еще в 2008 году были проведены проектные работы на три трассы и подъемник, на многоуровневую парковку, выделена площадка под кафе», — рассказал Зотов.В конце совещания Евгений Куйвашев дал слово всем желающим. Помимо частных предпринимателей, выступил старожил поселка Уралец с просьбой уточнить сроки газификации поселка и предложением: посвятить горнолыжный комплекс на горе Белой первому губернатору Эдуарду Росселю, при котором и был построен комплекс.Сам Россель на инициативу никак не отреагировал, зато пустился в воспоминания, как в молодости он ездил в эти места ловить хариуса и уже тогда задумывался о том, чтобы обустроить эту территорию под туристический центр («Это уникальная территория, и здесь просто обязан быть центр влияния, и даже не региональный, а мировой»).Далее последовали предложения. Следует, по словам сенатора, построить здесь гостиницу на 400 мест, сразу заложить вторую очередь и в перспективе построить еще одну гостиницу прямо на вершине горы, из которой можно будет выезжать сразу на снег («Чтобы было лучше, чем в "Красной поляне"!»). Провести дорогу с другого склона, в сторону Кировграда, чтобы туристы не делали крюк в 120 км. Построить трассу на 3,6 км в сторону Черноисточинска. «Летние» трассы для маунтинбайка. Да и вообще, развивать инфраструктуру под все восемь олимпийских видов спорта.«Гора Белая должна стать вотчиной олимпийцев. Мы сможем проводить здесь Олимпийские игры!» — вещал Эдуард Эргартович и перешел к материальной стороне вопроса.По его словам, к финансированию проекта следует привлекать все без исключения крупные компании, присутствующие в регионе, устроить такую «народную стройку».«ЕВРАЗ пускай вкладывается. Пумпянский обязательно. Вексельберг. Андрей Анатольевич Козицын тоже как-то мог бы поучаствовать», — продолжил Россель.В перспективе здесь можно будет, по его словам, возродить традицию проведения Спартакиад народов России. А уже на этом базисе приступить к покорению «олимпийских вершин».«Вы можете войти в историю, все пять лет действующего срока посвятив реализации этого проекта, — обратился сенатор к действующему губернатору. — Поставите такую «политическую точку» — и вновь пойдете на выборы!»Несколько ошеломленный таким полетом мысли Евгений Куйвашев пробормотал лишь про перспективу строительства космодрома в Талице. Но быстро взял себя в руки.В течение 10 дней профильные министерства свердловского кабмина должны будут предоставить главе региона всю документацию по вопросу. Будет разработан отдельный законопроект по созданию особой экономической зоны, которая будет действовать не менее 10 лет. По словам министра Казаковой, можно будет полностью снять налоги на имущество и транспортный налог, а также снизить налог на прибыль до 13,5 %.«Систематизировать работу следующим образом: во-первых, определить первую очередь формирования ОЭЗ; во-вторых, определить перечень преференций для предпринимателей, ведущих здесь деятельность, в-третьих, отрегулировать земельный вопрос», — подвел губернатор итог.После Белой глава региона посетил и сам Нижний Тагил. Осмотрел площадку строительства моста через городской пруд, стройплощадку школы в районе Муринские Пруды.