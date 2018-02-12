Среднеуральску грозит экологическая катастрофа?

Как стало известно veved.ru, 31 января в Единую дежурно-диспетчерскую службу Среднеуральска поступило обращение от местного жителя. Мужчина сообщил, что на дороге, проходящей по кромке заброшенного карьера между садовыми товариществами УЭМ №8» и СНТ «Южный» недалеко от поселка Кирпичный ( в километре от церковного комплекса «Ганина Яма») валяется несколько бочек с жидкостью темного цвета, две из них опрокинуты, содержимое вылилось на почву.По сигналу гражданина на место выехали сотрудники МКУ «Управление ЖКХ». Но все, что они сделали, это лишь зафиксировали сам факт ЧП, сделав предположительный вывод, что внутри емкостей находится отработанное трансформаторное масло. Огромные канистры (объем каждой около 1000 литров) продолжали лежать, пугая садоводов.Спустя неделю, 6 февраля, в МКУ «Управление ЖКХ» обратился председатель СНТ «УЭМ №8», который сообщил, что рядом с карьером сброшены большие бочки с нефтепродуктами, емкости повреждены, происходит разлив веществ на почву. Что делают сотрудники МКУ «Управление ЖКХ»? Правильно, вновь выезжают на место, просто фиксируя разлив токсичных химикатов. Только в этот раз разбираться в происходящем пришлось и.о. главного эколога МКУ «Управление ЖКХ» молодой, 21-летней Бурдиной И.И. – её предшественница, Ольга М., уволилась 5 февраля.Седьмого февраля на место оценить ущерб окружающей среде и уровень намечающейся трагедии выехали сотрудники Министерства природных ресурсов Свердловской области. В ходе проведения обследования они установили несанкционированное размещение на грунте 8-ми пластиковых емкостей. Пять емкостей были повреждены, содержимое вылилось на снежный покров и разлилось по прилегающей территории.«Содержимое емкостей, предположительно, смесь промышленных органических растворителей и отходов нефтепродуктов. В карьере стоит сильный химический запах», – значится в документе ведомства.Однако установить, что за вещество находится в канистрах, не удалось. Согласно все тому же документу, «отобрать пробы в месте размещения отходов не представилось возможным в силу отсутствия аккредитации на определение органических растворителей в почвах и воде отдела технологического лабораторного контроля за источниками загрязнения ГКУ СО «Центр экологического мониторинга и контроля». В Министерстве отметили, что согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, отходы растворителей относятся к 3 классу опасности для окружающей среды.Между тем, на дне карьера расположен водоем, который служит местом отдыха садоводов и жителей окрестных коттеджных поселков (КП «Кирпичный-2», «Золотая Горка» и др.). Но что более важно – в 250 метрах от места размещения отходов расположена действующая водозаборная скважина №186, которая используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения Среднеуральска (зона строгой санитарной охраны).Данный «водозабор работает в условиях открытой гидрогеологической структуры и маломощного слоя защитных глинистых отложений над водоносным горизонтом, что может привести к его загрязнению опасными веществами», – написал в обращении главе городского округа Среднеуральск Владиславу Козлову заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Игорь Сутягин, приложив фотографии с места инцидента.В своем письме замминистра явно намекает на то, что в муниципалитете пора объявить режим чрезвычайной ситуации – все предпосылки к этому созданы. Согласно критериям, утвержденным приказом МЧС России, аварии со сбросом аварийно- химических опасных веществ относят к ЧС, а участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС относится к вопросам местного значения и возлагается на администрацию муниципалитета. Только вот почему Владислав Козлов не объявил тревогу еще 31 января, когда поступила первая информация о разливе токсичных веществ? Или испугался огласки в преддверии выборов Президента РФ?По данным источников veved.ru, знакомых с ситуацией, замглавы Среднеуральска Дмитрий Кириллов обратился в адрес свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры с просьбой оказать содействие в установлении лиц, виновных в нанесении ущерба экологии. Он сообщает, что на территории Среднеуральска образование вышеуказанных отходов нефтепродуктов возможно на двух предприятиях: «Среднеуральская ГРЭС» (принадлежит ПАО «ЭНЕЛ Россия») и в структурах «МРСК Урала». Впрочем, не исключено, что бочки могли привезти и из других территорий – маркировка на емкостях, которая позволяет установить собственника отходов, отсутствует, поэтому силовикам еще предстоит провести масштабную работу, чтобы установить, кто мог «нагадить» рядом с водозаборной скважиной.Жители Среднеуральска, до которых через должностных лиц Среднеуральска дошла информация о намечающемся экологическом бедствии, обеспокоены, что город может остаться без холодной воды.«Сейчас, по сути, надо изыскивать средства, чтобы изымать в грунт в месте розлива, свозить это все на спецполигон. Надо проводить конкурсы, определять подрядчика, а без объявления ЧС это все долго, уйдет месяц на все процедуры. Пойдет ли на это Козлов, учитывая, что сейчас шумиха совсем не нужна? Выборы Президента почти через месяц, а у него «под боком» трагедия, которую нужно как-то решать», – размышляет собеседник издания.Отметим, что если выводы специалистов МКУ «Управление ЖКХ» подтвердятся, и в бочках действительно находится отработанное трансформаторное масло ( и это в лучшем случае), то для того чтобы полностью уничтожить следы загрязнений, появившихся в результате выброса веществ, потребуется не менее 30 лет. Попадание масла в грунтовые и поверхностные воды делает её непригодной для питья. За период эксплуатации масло насыщается тяжелыми металлами, при попадании на кожу, вдыхании и другом контакте с отработкой происходит постепенное отравление организма. Как правило, отработку утилизируют, однако в этом случае неизвестные решили воспользоваться более «изощренным» способом.