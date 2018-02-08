Рубрика: Общество
21:24 | 9.02.2018
Об успехах Вегнера, заработках Боровика и проблемах Носова
Слухи «Вечерних Ведомостей» о событиях и людях недели
У Сергея Носова серьезные неприятности
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов попал в сферу интересов Следственного комитета. По слухам, в руки силовиков попали материалы, касающиеся деятельности Носова в период его работы на крупном промышленном предприятии на руководящей должности. В ближайшее время будет дана процессуальная оценка имеющимся доказательствам, заявляют слухмейкеры, добавляя, что градоначальнику следует быть осторожным — еще не поздно «подчистить» архивы.
Двое бывших свердловских мэров превратились в домоседов
Бывший глава города Лесной Виктор Гришин и его коллега по несчастью экс-мэр Богдановича Владимир Москвин спустя несколько месяцев после «увольнения» с муниципальной службы до сих пор сидят без работы (но вряд ли без средств к существованию). Обоим предлагали «отступные» в виде должностей в правительстве или ГУПах, но в итоге они так и остались не трудоустроены. Слухмейкеры гадают: либо Москвин и Гришин подались в бизнес, либо ждут более привлекательных предложений от губернатора.
В правительство Свердловской области зовут бывшего коммуниста…
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, почти не выезжающий в последние три недели из замерзающих поселков в Каменском районе, рассматривается как основной кандидат на пост заместителя министра энергетики и ЖКХ региона. По словам слухмейкеров, его персона больше не вызывает раздражения ни в одном из центров власти, а сам он зарекомендовал себя как ответственный исполнитель.
…ждут его и в ЕМУП «Водоканал»
Другие собеседники из числа окружения депутата утверждают, что в правительство Вегнер не пойдет. Якобы лоббисты продвигают его на вакантное место гендиректора ЕМУП «Водоканал», которое освободилось после назначения Александра Ковальчика министром экономики Свердловской области. Работа в МУПе позволит Вегнеру, а значит, и его покровителям сохранить депутатский мандат. Согласно третьей версии, Вегнеру «отдадут» один из областных ГУПов либо руководящую должность в одной из крупных коммерческих структур, имеющих отношение к российским олигархам.
4-е следственное управление СК РФ готовится «отбомбиться»
Скоро нас ждет череда громких уголовных скандалов, связанных с весьма высокими персонами, говорят слухмейкеры, связанные со Следственным комитетом. Дело в том, что, по слухам, с руководителя «четверки» генерал-лейтенанта Руслана Ибиева сняли все обвинения и даже оказали начальственное доверие, разрешив пустить в работу оперативные разработки. А фигуранты в этих разработках ох какие непростые...
Кандидаты «на вылет» из гордумы Екатеринбурга
До выборов нового корпуса городского парламента еще полгода, однако в думских коридорах уже начинают прикидывать шансы на «продолжение банкета». И свои, конечно, но чаще — чужие.
Очень мало шансов, считают сплетники, переизбраться будет у Елены Дерягиной (Ленинский район), Михаила Вечкензина (говорят, он даже не поехал встречать Владимира Жириновского, а вот Григорий Вихарев поехал...). Серьезно «зачистят» депутатов от «СР» — говорят, что одномандатников от этой партии (вроде Евгения Боровика) не будет в новом созыве ни одного. Фракции «Гражданской платформы» и КПРФ рискуют попросту исчезнуть: вполне вероятно, что эти партии даже не будут никого выдвигать.
Интересно может сложиться судьба Олега Хабибуллина. Шансов выиграть выборы по одномандатному округу у него и в прошлый раз не было, так что единственный вариант — выдвигаться по списку. Напомним, в настоящее время он представляет РПП, однако далеко не факт, что «пенсионеры» выдвинут его еще раз. Слишком много других претендентов: богаче и лояльнее Хабибуллина...
«Фавориты» в гордуму
С другой стороны, ряд парламентариев чувствуют себя спокойно и уверенно. К примеру, едва выкрутившийся из финансовых скандалов Михаил Гаранин имеет все шансы продолжить законотворческую деятельность. «У него очень высок кредит доверия от областных властей», — комментируют слухмейкеры.
Есть «интересанты» от экс-депутата ЗССО, бизнесмена Игоря Ковпака. Видимо, владельцу сети «Кировский» вновь понадобились лоббисты в гордуме? Одну-две кампании он намерен оплатить.
Интересная, к слову, может сложиться ситуация у вице-спикера гордумы Виктора Тестова. С одной стороны, в гордуму он пройдет точно (все же слово «Таганского ряда» еще кое-что значит, да и пресловутый «чемодан бабла» имеет внушительный вес). А с другой — на пост зампреда думы (а уж тем более на кресло спикера!) ему претендовать не стоит, от слова «вообще».
Очень хорошие шансы пройти в новый состав у Дмитрия Сергина (глава СРО РПП). Очень вероятно, что «пенсионеры» без напряжения проведут несколько депутатов, а сам Сергин вполне может побороться за место зампреда гордумы и даже (чем черт не шутит) за кресло спикера!
А что же Ройзман?
Что касается кресла спикера, то пока его греет Евгений Ройзман. В кулуарах о своих планах на будущее он отмалчивается, но если прямые выборы мэра-спикера будут отменены, то шансы Евгения Вадимовича на продолжение политической карьеры в думе приблизятся к статистическим погрешностям.
— Рядовым депутатом он не пойдет, гордость не позволит, — уверены сплетники. — Вполне вероятен вот такой финт: Ройзман возглавит список какой-нибудь партии (но не «Гражданской платформы» и не «Яблока» — с этими он уже испортил отношения), они возьмут 1–2 мандата, Евгений Вадимович торжественно возьмет самоотвод и уйдет непобежденным!
Теоретически вышеописанный вариант может принести немало преференций. Во-первых, мандат свой Ройзман сможет продать (да и «торгануть лицом», возглавив чей-то список, ему никто не мешает). Во-вторых, если обойтись без монетизации, два благодарных депутата в гордуме могут когда-нибудь очень пригодиться любому серьезному бизнесмену...
Екатеринбургский провайдер может «уйти» за треть миллиарда рублей
Интернет-провайдер «Скайнет», один из ветеранов сферы телеком-услуг Екатеринбурга, уже в этом году может быть продан гигантам IT-отрасли. Слухи о намерении заключить сделку по продаже бизнеса поползли в начале января. Называлась и цена — 700 миллионов рублей. Впрочем, некоторые участники рынка считают сумму чрезмерно завышенной, оценивая стоимость актива в 300 миллионов рублей.
В уральской Росгвардии довольны новым руководителем
Командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Александр Попов, назначенный на должность после ухода Игоря Голлоева, произвел впечатление на личный состав.
«Знакомится со всеми. Боевой офицер, повидал всего. Ведет себя по-человечески, слышит о проблемах. Не то что Голлоев. Тот только орал да увольнял чуть что», — комментируют слухмейкеры.
«Уралмашевского» полковника хвалят на новом месте
Начальник отдела полиции № 15 Филипп Куклин, отправленный служить на Уралмаш с должности заместителя начальника полиции УМВД Екатеринбурга по оперативной работе, навел порядок на новом месте работы. Подчиненные характеризуют Куклина только с положительной стороны, ставя в пример тот факт, что он за короткое время (перевелся в октябре 2017 года) смог поднять показатели до уровня выше, чем в среднем по городу.
Екатеринбург может принять еще несколько матчей ЧМ-2018
В связи с незавершенным строительством стадиона в Самаре к ЧМ-2018 рассматривается вариант переноса игр мундиаля из этого города в другие. Об этом сообщают слухмейкеры, добавляя, что один или два матча может принять Екатеринбург.
Помимо Екатеринбурга, рассматриваются Казань и Нижний Новгород, но выбор может пасть на столицу Урала, так как она примет всего четыре игры в отличие от других. При этом в Екатеринбурге уже практически все готово, и он может принять дополнительные матчи с несколькими десятками тысяч болельщиков. Этим не могут похвастаться другие города.
Маслова поблагодарили за «войну» с Носовым
Назначение бывшего председателя гордумы Нижнего Тагила Александра Маслова на пост заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области не стало сюрпризом для истеблишмента.
Высокий пост ему прогнозировался уже давно. Это некая благодарность за противостояние с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым, которое он вел несколько последних лет в интересах «области».
Казакову будут ограждать от журналистов
Первая пресс-конференция нового министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой разочаровала администрацию губернатора. Дело в том, что глава ведомства не смогла ответить на некоторые вопросы журналистов, чем поставила под сомнение свою осведомленность в делах министерства. О чем ряд СМИ и написали.
Но карающих мер в отношении Виктории Казаковой не будет. Принято простое решение — оградить ее по возможности от общения с прессой. Сколько это продлится, неизвестно, но слухмейкеры обещают, что недолго, ведь Виктория Казакова — профессионал, просто она не успела изучить всю информационную повестку.
Из-за отравления детей в екатеринбургских школах в город приедут проверяющие
Говорят, что уполномоченный по правам детей в России Анна Кузнецова негативно отреагировала на новости из Екатеринбурга о массовом отравлении детей в школах и детсадах города. Она обещала провести большую проверку, а главное, устроить «обыск» в ЕМУП «Золушка», которое кормит детей.
Дело в том, что перед выборами президента страны есть негласное правило, что информационная повестка не должна быть скандальной. В Екатеринбурге за этим не смогли уследить, накормив детей таким образом, что была закрыта школа № 140.
Лично скандал в Екатеринбурге будет «разруливать» Анна Кузнецова, которая должна выслать в столицу Урала проверяющий десант, который прибудет в ближайшие дни.
Собчак заплатила Боровику, чтобы он ее «опускал»
Слухмейкеры распространяют невероятную информацию, что представители кандидата в президенты России Ксении Собчак заплатили депутату гордумы Екатеринбурга Евгению Боровику, чтобы тот «опускал» их претендента на пост и устраивал денежные конкурсы по оскорблению.
«Это пиар-кампания, которая уже дала свои результаты. Ведь о конфликте написали не только свердловские СМИ, но и федеральные. И он разбавил довольно скучную повестку Ксении», — заявляют слухмейкеры.
Правда, точной суммы, которая была передана Евгению Боровику, никто не называет.
Сторонник Навального добровольно отправился в Сибирь
19-летний студент УрФУ Руслан Маркелов, который потерял сознание во время задержания на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 7 октября в Екатеринбурге, покинул уральскую столицу. По слухам, молодой человек отчислился из университета и уехал обратно домой, к маме — в родной Ханты-Мансийск.
Полиция Первоуральска не справляется с работой?
В вотчине Олега Грехова — в ОМВД Первоуральска — снова неспокойно. На днях в селе Новоалексеевское неизвестные «выставили» два домохозяйства — вычистили все, вплоть до пельменей из холодильников. Суммарный ущерб составил порядка 260 тысяч рублей, и это не считая повреждений. Местные жители считают, что пострадали от рук незаконных лесорубов — тех самых, которые вырубили несколько десятков кубометров леса прошлой весной рядом с их участками (в настоящее время уголовное дело по данному факту рассматривается в суде). По мнению пострадавших, случившееся характеризует полное отсутствие профилактики преступлений на территории, а также неудовлетворительную работу службы участковых уполномоченных.
Некультурно-музейный скандал тлеет в полицейском главке
Поведение начальника экспозиции музея ГУ МВД России по Свердловской области Светланы Фетюковой стало вызывать раздражение среди её коллег. Сплетники шепчутся, что женщина выдает себя за фаворитку Михаила Бородина и бахвалится дружбой с генералом. Якобы это позволяет ей не только общаться высокомерно (по мнению слухмейкеров) со старшими по званию, но и откровенно заявлять о том, что генеральские «кофе-брейки» помогут ей занять должность начальника всего музейно-ветеранского комплекса полицейского главка.
ГИБДД обделили финансами
В рядах сотрудников ГИБДД Екатеринбурга, которым сообщили о ближайшем сокращении штатов, царит уныние и разочарование — и даже не столько в связи с грядущими кадровыми решениями, сколько в целом из-за подхода к решению финансовых проблем. По слухам, пока действующих сотрудников полиции сокращают и «режут» зарплаты, председатель совета ветеранов свердловского главка МВД Владимир Ралдугин увеличивает количество ставок на зарплате во вверенной ему общественной организации.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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