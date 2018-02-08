Об успехах Вегнера, заработках Боровика и проблемах Носова

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов попал в сферу интересов Следственного комитета. По слухам, в руки силовиков попали материалы, касающиеся деятельности Носова в период его работы на крупном промышленном предприятии на руководящей должности. В ближайшее время будет дана процессуальная оценка имеющимся доказательствам, заявляют слухмейкеры, добавляя, что градоначальнику следует быть осторожным — еще не поздно «подчистить» архивы.Бывший глава города Лесной Виктор Гришин и его коллега по несчастью экс-мэр Богдановича Владимир Москвин спустя несколько месяцев после «увольнения» с муниципальной службы до сих пор сидят без работы (но вряд ли без средств к существованию). Обоим предлагали «отступные» в виде должностей в правительстве или ГУПах, но в итоге они так и остались не трудоустроены. Слухмейкеры гадают: либо Москвин и Гришин подались в бизнес, либо ждут более привлекательных предложений от губернатора.Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, почти не выезжающий в последние три недели из замерзающих поселков в Каменском районе, рассматривается как основной кандидат на пост заместителя министра энергетики и ЖКХ региона. По словам слухмейкеров, его персона больше не вызывает раздражения ни в одном из центров власти, а сам он зарекомендовал себя как ответственный исполнитель.Другие собеседники из числа окружения депутата утверждают, что в правительство Вегнер не пойдет. Якобы лоббисты продвигают его на вакантное место гендиректора ЕМУП «Водоканал», которое освободилось после назначения Александра Ковальчика министром экономики Свердловской области. Работа в МУПе позволит Вегнеру, а значит, и его покровителям сохранить депутатский мандат. Согласно третьей версии, Вегнеру «отдадут» один из областных ГУПов либо руководящую должность в одной из крупных коммерческих структур, имеющих отношение к российским олигархам.Скоро нас ждет череда громких уголовных скандалов, связанных с весьма высокими персонами, говорят слухмейкеры, связанные со Следственным комитетом. Дело в том, что, по слухам, с руководителя «четверки» генерал-лейтенанта Руслана Ибиева сняли все обвинения и даже оказали начальственное доверие, разрешив пустить в работу оперативные разработки. А фигуранты в этих разработках ох какие непростые...До выборов нового корпуса городского парламента еще полгода, однако в думских коридорах уже начинают прикидывать шансы на «продолжение банкета». И свои, конечно, но чаще — чужие.Очень мало шансов, считают сплетники, переизбраться будет у Елены Дерягиной (Ленинский район), Михаила Вечкензина (говорят, он даже не поехал встречать Владимира Жириновского, а вот Григорий Вихарев поехал...). Серьезно «зачистят» депутатов от «СР» — говорят, что одномандатников от этой партии (вроде Евгения Боровика) не будет в новом созыве ни одного. Фракции «Гражданской платформы» и КПРФ рискуют попросту исчезнуть: вполне вероятно, что эти партии даже не будут никого выдвигать.Интересно может сложиться судьба Олега Хабибуллина. Шансов выиграть выборы по одномандатному округу у него и в прошлый раз не было, так что единственный вариант — выдвигаться по списку. Напомним, в настоящее время он представляет РПП, однако далеко не факт, что «пенсионеры» выдвинут его еще раз. Слишком много других претендентов: богаче и лояльнее Хабибуллина...С другой стороны, ряд парламентариев чувствуют себя спокойно и уверенно. К примеру, едва выкрутившийся из финансовых скандалов Михаил Гаранин имеет все шансы продолжить законотворческую деятельность. «У него очень высок кредит доверия от областных властей», — комментируют слухмейкеры.Есть «интересанты» от экс-депутата ЗССО, бизнесмена Игоря Ковпака. Видимо, владельцу сети «Кировский» вновь понадобились лоббисты в гордуме? Одну-две кампании он намерен оплатить.Интересная, к слову, может сложиться ситуация у вице-спикера гордумы Виктора Тестова. С одной стороны, в гордуму он пройдет точно (все же слово «Таганского ряда» еще кое-что значит, да и пресловутый «чемодан бабла» имеет внушительный вес). А с другой — на пост зампреда думы (а уж тем более на кресло спикера!) ему претендовать не стоит, от слова «вообще».Очень хорошие шансы пройти в новый состав у Дмитрия Сергина (глава СРО РПП). Очень вероятно, что «пенсионеры» без напряжения проведут несколько депутатов, а сам Сергин вполне может побороться за место зампреда гордумы и даже (чем черт не шутит) за кресло спикера!Что касается кресла спикера, то пока его греет Евгений Ройзман. В кулуарах о своих планах на будущее он отмалчивается, но если прямые выборы мэра-спикера будут отменены, то шансы Евгения Вадимовича на продолжение политической карьеры в думе приблизятся к статистическим погрешностям.— Рядовым депутатом он не пойдет, гордость не позволит, — уверены сплетники. — Вполне вероятен вот такой финт: Ройзман возглавит список какой-нибудь партии (но не «Гражданской платформы» и не «Яблока» — с этими он уже испортил отношения), они возьмут 1–2 мандата, Евгений Вадимович торжественно возьмет самоотвод и уйдет непобежденным!Теоретически вышеописанный вариант может принести немало преференций. Во-первых, мандат свой Ройзман сможет продать (да и «торгануть лицом», возглавив чей-то список, ему никто не мешает). Во-вторых, если обойтись без монетизации, два благодарных депутата в гордуме могут когда-нибудь очень пригодиться любому серьезному бизнесмену...Интернет-провайдер «Скайнет», один из ветеранов сферы телеком-услуг Екатеринбурга, уже в этом году может быть продан гигантам IT-отрасли. Слухи о намерении заключить сделку по продаже бизнеса поползли в начале января. Называлась и цена — 700 миллионов рублей. Впрочем, некоторые участники рынка считают сумму чрезмерно завышенной, оценивая стоимость актива в 300 миллионов рублей.Командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Александр Попов, назначенный на должность после ухода Игоря Голлоева, произвел впечатление на личный состав.«Знакомится со всеми. Боевой офицер, повидал всего. Ведет себя по-человечески, слышит о проблемах. Не то что Голлоев. Тот только орал да увольнял чуть что», — комментируют слухмейкеры.Начальник отдела полиции № 15 Филипп Куклин, отправленный служить на Уралмаш с должности заместителя начальника полиции УМВД Екатеринбурга по оперативной работе, навел порядок на новом месте работы. Подчиненные характеризуют Куклина только с положительной стороны, ставя в пример тот факт, что он за короткое время (перевелся в октябре 2017 года) смог поднять показатели до уровня выше, чем в среднем по городу.В связи с незавершенным строительством стадиона в Самаре к ЧМ-2018 рассматривается вариант переноса игр мундиаля из этого города в другие. Об этом сообщают слухмейкеры, добавляя, что один или два матча может принять Екатеринбург.Помимо Екатеринбурга, рассматриваются Казань и Нижний Новгород, но выбор может пасть на столицу Урала, так как она примет всего четыре игры в отличие от других. При этом в Екатеринбурге уже практически все готово, и он может принять дополнительные матчи с несколькими десятками тысяч болельщиков. Этим не могут похвастаться другие города.Назначение бывшего председателя гордумы Нижнего Тагила Александра Маслова на пост заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области не стало сюрпризом для истеблишмента.Высокий пост ему прогнозировался уже давно. Это некая благодарность за противостояние с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым, которое он вел несколько последних лет в интересах «области».Первая пресс-конференция нового министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой разочаровала администрацию губернатора. Дело в том, что глава ведомства не смогла ответить на некоторые вопросы журналистов, чем поставила под сомнение свою осведомленность в делах министерства. О чем ряд СМИ и написали.Но карающих мер в отношении Виктории Казаковой не будет. Принято простое решение — оградить ее по возможности от общения с прессой. Сколько это продлится, неизвестно, но слухмейкеры обещают, что недолго, ведь Виктория Казакова — профессионал, просто она не успела изучить всю информационную повестку.Говорят, что уполномоченный по правам детей в России Анна Кузнецова негативно отреагировала на новости из Екатеринбурга о массовом отравлении детей в школах и детсадах города. Она обещала провести большую проверку, а главное, устроить «обыск» в ЕМУП «Золушка», которое кормит детей.Дело в том, что перед выборами президента страны есть негласное правило, что информационная повестка не должна быть скандальной. В Екатеринбурге за этим не смогли уследить, накормив детей таким образом, что была закрыта школа № 140.Лично скандал в Екатеринбурге будет «разруливать» Анна Кузнецова, которая должна выслать в столицу Урала проверяющий десант, который прибудет в ближайшие дни.Слухмейкеры распространяют невероятную информацию, что представители кандидата в президенты России Ксении Собчак заплатили депутату гордумы Екатеринбурга Евгению Боровику, чтобы тот «опускал» их претендента на пост и устраивал денежные конкурсы по оскорблению.«Это пиар-кампания, которая уже дала свои результаты. Ведь о конфликте написали не только свердловские СМИ, но и федеральные. И он разбавил довольно скучную повестку Ксении», — заявляют слухмейкеры.Правда, точной суммы, которая была передана Евгению Боровику, никто не называет.19-летний студент УрФУ Руслан Маркелов, который потерял сознание во время задержания на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 7 октября в Екатеринбурге, покинул уральскую столицу. По слухам, молодой человек отчислился из университета и уехал обратно домой, к маме — в родной Ханты-Мансийск.В вотчине Олега Грехова — в ОМВД Первоуральска — снова неспокойно. На днях в селе Новоалексеевское неизвестные «выставили» два домохозяйства — вычистили все, вплоть до пельменей из холодильников. Суммарный ущерб составил порядка 260 тысяч рублей, и это не считая повреждений. Местные жители считают, что пострадали от рук незаконных лесорубов — тех самых, которые вырубили несколько десятков кубометров леса прошлой весной рядом с их участками (в настоящее время уголовное дело по данному факту рассматривается в суде). По мнению пострадавших, случившееся характеризует полное отсутствие профилактики преступлений на территории, а также неудовлетворительную работу службы участковых уполномоченных.Поведение начальника экспозиции музея ГУ МВД России по Свердловской области Светланы Фетюковой стало вызывать раздражение среди её коллег. Сплетники шепчутся, что женщина выдает себя за фаворитку Михаила Бородина и бахвалится дружбой с генералом. Якобы это позволяет ей не только общаться высокомерно (по мнению слухмейкеров) со старшими по званию, но и откровенно заявлять о том, что генеральские «кофе-брейки» помогут ей занять должность начальника всего музейно-ветеранского комплекса полицейского главка.В рядах сотрудников ГИБДД Екатеринбурга, которым сообщили о ближайшем сокращении штатов, царит уныние и разочарование — и даже не столько в связи с грядущими кадровыми решениями, сколько в целом из-за подхода к решению финансовых проблем. По слухам, пока действующих сотрудников полиции сокращают и «режут» зарплаты, председатель совета ветеранов свердловского главка МВД Владимир Ралдугин увеличивает количество ставок на зарплате во вверенной ему общественной организации.