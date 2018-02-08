Пока еще стоит

«Одно неверное движение, неудобный хват сразу же приводит к непоправимой трагедии, — читает голос за кадром. — То, что долетает до земли, попутно ударяясь об арматуру башни, очень сложно назвать просто мертвым телом. Переломанные во всевозможных частях кости, растерзанные ржавым металлом трупы нередко приходилось собирать буквально по кусочкам».Фильм также содержит выпады против защитников башни, готовых ради самоудовлетворения закрыть глаза на смерть юных верхолазов. «Они ни на что не способны, кроме болтовни, в то время как наши дети играют с огнем только потому, что у них есть такая возможность», — говорится в ролике.8 февраля на недостроенной телебашне, готовящейся к сносу, прогремели два взрыва. Это вызвало серию слухов о том, что объект будет снесен в ближайшие дни, а может быть, даже сегодня.Но не случилось — башня пока стоит, а её сторонники сдаваться не собираются. Мало того, что не собираются, их становится всё больше. К жителям города, которые выступили в защиту самого высокого недостроенного объекта в мире и образовали общественное движение «Спасём башню», присоединяется всё больше сторонников. И простые граждане, и общественные организации. Поддержали защитников башни и депутаты городской думы Екатеринбурга Константин Киселёв, Олег Хабибуллин и Эдуард Мансуров. Полным составом присоединилось к сторонникам сохранения башни Свердловское отделение КПРФ и поддержало заявку общественников на проведение 10 февраля, опять же рядом с цирком, митинга в защиту башни.Своё мнение по поводу сноса телебашни высказал лидер Свердловского регионального отделения КПРФ Александр Ивачёв, написав на своей страничке в Facebook: «Считаю своим гражданским долгом прийти на акцию и выразить протест против уничтожения одного из городских символов. Уверен, что большой общегражданский митинг отрезвит головы чиновников. Главное — сделать его по-настоящему массовым».Кроме того, коммунисты хотят обратиться в прокуратуру с просьбой проверить, насколько законно было передавать объект и земельный участок под ним в уставный фонд частной компании (речь идет об АО «Уральская ледовая арена»).Министерство общественной безопасности согласовало проведение митинга 10 февраля, но не на площадке рядом с цирком, а между КРК «Уралец» и аллеей Дворца спорта. Как обычно, отказ от первой площадки власти объясняют другим мероприятием, которое будет там проводиться.В преддверии проведения мероприятия мы попросили прокомментировать завтрашнее событие одного из организаторов мероприятия, депутата городской думы Екатеринбурга Олега Хабибуллина. «Завтра с 12:00 начнется согласованный митинг в сквере возле КРК «Уралец» (8 Марта — Большакова). На митинге будут выступать депутаты, студенты и просто жители Екатеринбурга. Будет организован массовый запуск 500 воздушных шаров как символ единства горожан, а также съемка фильма в защиту башни. Башня как символ ЭКСПО-2025 — это супер! Наша башня может стать лучше, изящнее и круче Эйфелевой в Париже! Приходите, если вам не безразлична судьба одной из немногих телевышек мира! Ожидается очень большая явка, и именно поэтому митинг не дали проводить возле цирка. Но он будет совсем рядом. Мы будем видеть башню. Наши идеи, проекты, само присутствие должны спасти и башню, и душу нашего города», — ответил он.Напомним, что противники сноса телебашни последний раз собирались возле цирка 27 января. Тогда протестующие собирали подписи под письмом президенту Владимиру Путину с просьбой сохранить объект. Документ подписали несколько сотен екатеринбуржцев.Фото: znak.com, tourprom.ru