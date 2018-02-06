Один день Владимира Вольфовича

00:05 | 8.02.2018

Лидер ЛДПР успел обругать оппонентов, обаять студентов, раскритиковать «Ельцин-центр» и налепить пельменей

7 февраля легендарный постсоветский политик Владимир Жириновский вновь продемонстрировал свердловчанам уникальный сплав предвыборных технологий, политического шоу и веселого перформанса. Кандидат в президенты пообщался с избирателями, в частном порядке посетил «Ельцин-центр» и напоследок поучил уральцев лепить уральские пельмени.



7 февраля легендарный постсоветский политик Владимир Жириновский вновь продемонстрировал свердловчанам уникальный сплав предвыборных технологий, политического шоу и веселого перформанса. Кандидат в президенты пообщался с избирателями, в частном порядке посетил «Ельцин-центр» и напоследок поучил уральцев лепить уральские пельмени.



«Жириновский» – это уже бренд, культурный и политический феномен. В президентских выборах он участвует с 1991 года, но всякий раз его визиты так же уникальны, как и эффективны. Правда, на этот раз «матерый зубр политики» допустил одну единственную ошибку: приехал после своего основного конкурента на грядущей кампании, кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Было видно, что сам Жириновский этот промах простить так и не смог.



Встреча с избирателями



Если сравнивать, то ЛДПР для своего кандидата организовали «выход к публике» масштабнее коммунистов. Встреча Жириновского с избирателями состоялась в актовом зале УрФУ, была мобилизована и партийная охрана, и служба безопасности университета. На входе даже установили арку металлодетектора, что существенно затормозило наполнение зала. «На работу не попасть», – ворчали преподаватели, которых угораздило попасть в очередь, растянувшуюся метров на 20 на улице.



С другой стороны, коммунисты наполнили зал, в большинстве, каровыми членами партии, а либерал-демократы сделали упор на молодежь: студенты не проигнорировали мероприятие и активно задавали кандидату вопросы. А вот видео-вступление у ЛДПР подкачало. Клип Грудинина выглядел гораздо более убедительно. Но Жириновский взял свое во «втором раунде»: отвечая на вопросы, он действительно работал с публикой, вооружившись указкой, демонстрировал политическую ситуацию на карте мира, двигался на сцене (тогда, как коммунисты уселись, как на президиуме).



Пересказывать Владимира Жириновского достаточно сложно, из-за отсутствия всякой структуры в его выступлении, но пару моментов все же хотелось бы отметить.



«Пиная» коллег



Во-первых, он извинился за опоздание. Далее следовал долгий монолог про аномальный снегопад в Москве, но, тем не менее. Во-вторых, Владимир Вольфович ненавязчиво проговорил основные программные тезисы ЛДПР. В третьих же, привычно обругав большевиков, плавно перешел к критике современных, как он выразился «неокоммунистов». Да и, в общем, почти всех вероятных своих соперников на выборах.



Так, Григория Явлинского, по его словам, «вытащили из нафталина», Павел Грудинин меняет партии и «собирает клубнику», а Ксения Собчак занимается «порножурналистикой» на проекте «Детдом 2».



Именно поэтому, по мнению лидера ЛДПР, «людей на избирательные участки даже стриптизом не заманишь».



Однако большевикам и их преемникам доставалось все полтора часа. К примеру, одобрив инициативу переименовать Свердловскую область, он заявил: «Нельзя называть регионы именем убийц. Вот кто такой Яков Михайлович (Свердлов – Прим. ред.)? Кто его знает? Нижегородский хулиган и бандит!».



Отвечая на вопрос, планирует ли он заканчивать политическую карьеру, Владимир Вольфович вначале возмутился («Совершенно дикий вопрос. Вроде, когда Вы сдохнете?»), а затем пустился в рассуждения о том, что на посту президента нужен человек мудрый, с жизненным опытом. И – добивочкой: «Кто все разрушил? Молодые большевики! Им же еще тогда и 50 лет не было никому! А где теперь этот ваш Че Гевара?».



В зале тихо хихикали два представителя обкома КПРФ, пришедших, как выразился один их них: «Послушать легендарного политика, а то… вдруг следующего раза уже не будет?».



Вопросы и ответы



Задавать вопросы Владимир Жириновский попросил, большей частью, молодежь. Было видно, что он не боится самых «острых» тем, которые и не замедлили ждать.



Так, один из вопросов был достаточно прям. Мол, Вы же сами понимаете, что первое место на выборах не займете?



– А с чего Вы взяли? Я такого никогда не говорил! Мы нацелены на победу и, если выборы будут честные, то побеждаю я!, - ответил спикер.



Попутно, в ходе диалогов, Жириновский успел опровергнуть приписываемые ему знаменитые фразы «Каждой женщине по мужику, каждому мужику по бутылке водки» (1993 год) и «Мама русская, отец юрист» (1991 год). Что касается второй фразы, то, по словам самого Жириновского, эту фразу скомпилировали из двух разных его ответов во время блиц-опроса, а первую он назвал «гадкой».



К слову, Владимир Вольфович также пояснил, что и его фраза по поводу того, что на Урале живут «дебилы» также была переврана, поскольку говорил он образно и в форме вопроса (неужели на Урале живут дебилы?). А речь тогда шла про Ельцина.



Ну и напоследок, еще пара перлов, прозвучавших в УрФУ сегодня. «России нужно прекратить давать деньги в долг, не брать в долг и развивать космическую программу». «Коммерческая медицина очень опасна для вас. Вас будут много лечить и Вы быстро умрете».



«Вспомнить молодость»



И кстати о Ельцине. После официальной части Владимир Вольфович посетил музей в «Ельцин-центре». У здания кортеж уже ждали журналисты, пресс-пул собрался внушительный. Однако их ждал «сюрприз» от руководства музея. На входе непосредственно в экспозицию встала охрана: сотрудников СМИ с фото и видеокамерами пускать внутрь отказались, ссылаясь на некие правила музея. Впоследствии выяснилось, что проносить технику внутрь теоретически можно, но нужно было заранее посылать запрос и т.д. В ходе перепалки, одна из сотрудниц музея обмолвилась, что музей – не место для предвыборной агитации и политических шоу. Нечего, мол, превращать в это обычный частный визит. Мол, с Ксенией Собчак тоже прессу не пускали. Возможно, это и была истинная причина такого странного решения?



Владимир Вольфович, осматривая музей, был задумчив. Казалось, на него нахлынули воспоминания о временах, когда они с Борисом Николаевичем оба были молоды и боролись за власть чуть ли не на равных. Но политик быстро взял себя в руки и на финальном брифинге вновь «показал класс».



«Этот центр – это живая история современной России. И есть эпизоды, где показана моя связь с Ельциным, на уровне Москвы. В мае 1987 года я единственный шел самовыдвиженцем в районные депутаты, с разрешения Горбачева. Ельцину доложили, как секретарю московского горкома, и он дал команду это остановить. А в октябре он уже сам потерял власть. В 1990 году он приходит в публичную политику, а я возглавляю партию. Параллельно мы идем, только у него возможностей было больше. 1991 год. Я был на Манеже… 1993 год. Мы приняли Конституцию. Ельцин очень хотел принять ее принять, но все были против, «левые», прозападные демократы… Только ЛДПР его поддержала. Это очень ему понравилось. 1998 год. Черномырдина отправляют в отставку. И опять только наши голоса помогли утвердить Кириенко. Четыре раза мы спасали Государственную Думу!

В этом музее эти факты можно отразить… И последний, 1999 год. Импичмент. У Ельцина на столе два указа: о разгоне Думы и запрете КПРФ. И вновь мы спасаем ситуацию при голосовании. Импичмент не прошел. В декабре Борис Николаевич ушел добровольно. Прощается с нами и просит прощения. Это куда лучше. Пять раз ЛДПР спасала ситуацию и пять раз это было связано с Ельциным. Но в музее этого я не нашел. Мы постараемся помочь музею, предоставить материалы».



Последний вопрос, на который ответил Владимир Жириновский, касался того, что он сможет дать Уралу на посту президента?



«Урал! Промышленное сердце России! Здесь должны появиться новые Строгановы. Талантливый народ. Здесь должны быть достойные зарплаты и отдыхать нужно ездить на Иссык-Куль. Зачем вам Турция или еще что? Нужно строить дороги на север… Все можно сделать, потому что у вас есть громадный потенциал и вашу продукцию ждет весь мир. Нужно просто правильно институты власти отстроить», – ответил он. И уехал давать мастер-класс по лепке уральских пельменей.



За углом дети скатывались с горки. Молодежь фотографировалась у входа в «Ельцин-центр». Жириновский уехал, но ощущение праздника еще оставалось.



Фото: Александр Коркин