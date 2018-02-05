«Второе пришествие» Василия Козлова

22:23 | 6.02.2018

Новоиспеченный свердловский министр внешнеэкономических связей о ЧМ-2018, ЭКСПО-2025, ИННОПРОМе, американских визах и своих связях с ФСБ

«Парад новых министров» в свердловском Домжуре продолжается: 6 февраля прессе предложили пообщаться с главой регионального МиВЭС Василием Козловым. Встреча получилась, может быть, не такой яркой, как выступление министра экономики Александра Ковальчика накануне, однако не менее интересной. Ведь речь шла о масштабных проектах, серьезных инвестициях и международном реноме Свердловской области.



До последнего времени Василий Валерьевич был человеком, мягко говоря, непубличным. Неудивительно, что одним из первых стал вопрос о его впечатлениях от госслужбы. На это чиновник ответил, что на службе он, строго говоря, с 2007 года (работал советником председателя свердловского правительства Виктора Кокшарова до 2010 года и проректором по общим вопросам УрФУ до 2018 года. — Прим. ред.).



«Сейчас это второе пришествие, можно так сказать, — отметил Козлов. — Я заметил, что сейчас в госструктурах повысилось качество «контрольной» работы. Раньше у людей на госслужбе «горели глаза» больше. Было больше проблем, которые касались, можно сказать, выживания. А сейчас проблемы больше оптимизационные».



«Щит и меч»



После окончания вуза (УПИ) Василий Козлов отслужил, а с 1999 по 2007 год работал на службу экономической безопасности свердловского УФСБ. Неудивительно, что один из вопросов касался его отношения к госбезопасности. Следует сказать, что некоторое время назад ряд СМИ высказывали предположение, что Козлов был «внедрен» в правительство. Подняли журналисты эту тему и в этот раз. Министр невозмутимо ответил, что с госбезопасностью его кандидатура не согласовывалась ни в прошлом, ни в последнее время. Да и, в общем, по формальным основаниям это сделать невозможно.



Проекты-2018



Вступил Василий Валерьевич в должность 15 января — в самый с точки зрения внешней политики региона «горячий» год. Уже через полгода Свердловская область примет ЧМ-2018, проведет очередной ИННОПРОМ, затем нам предстоит принять участие в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2025.



Вопросы об этом не преминули возникнуть. Что касается мундиаля, то к нему МиВЭС будет иметь лишь «протокольное отношение»: организационной работой займется оргкомитет чемпионата. К примеру, его ведомство примет участие в организации работы «пункта консульской помощи» в Кольцово для иностранцев, приехавших на ЧМ. Тем не менее, по словам Козлова, работы министерству хватает уже сейчас: он регулярно проводит встречи с представителями дипмиссий стран — участников чемпионата, обсуждая будущее сотрудничество в сопровождении болельщиков. Да и не только участников. Недавно этот же вопрос обсуждался с послом Австралии, к примеру.



Также много встреч министра с дипломатами касается заявки региона на ЭКСПО-2025 и предстоящего ИННОПРОМа.



Хотя, как уточнил министр, активная работа по ЭКСПО начнется за полгода до голосования (то есть ориентировочно в июле), но уже сейчас первые лица региона не «вылезают» из международных командировок, во время которых ведутся переговоры о поддержке нашей заявки. К примеру, по словам Козлова, в ближайшем будущем свердловские чиновники проведут «турне» по странам Африки, Азии, затем по Южной Америке.



«Когда я только вступил в должность, губернатор предложил мне лететь в Париж в составе делегации, по ЭКСПО-2025, но я отказался. Нужно было втянуться в дела», — признался министр.



Подчеркивая важность этого проекта, Василий Козлов заметил, что победа в голосовании будет означать для Екатеринбурга потенциальную возможность реализовать крупные инфраструктурные достижения, вплоть до продолжения строительства метро, нового микрорайона и т. д. Словом, есть ради чего работать.



Параллельно МиВЭС проводит встречи с дипломатами касательно ИННОПРОМа. Здесь у министра также напряженный график: после брифинга, к примеру, у него была назначена встреча с генконсулом Китая. На повестке российско-китайская выставка (в рамках ИННОПРОМа), а точнее, «апгрейд» ее формата. «Будем делать акцент на промышленников», — отметил министр. На 7 февраля подобная встреча запланирована у чиновника с представителем ФРГ.



«Принять участие в выставке планируют уже более 20 стран. Кроме того, мы будем приглашать торговых представителей, их более 100», — рассказал Василий Козлов.



«Разное»



Помимо «глобальных» вопросов, затрагивались самые разные темы. К примеру, министр обмолвился о том, что создается представительская миссия от Свердловской области на Всемирные игры кочевников в Киргизии (международные соревнования по этническим видам спорта).



На вопрос, находится ли он в «президентском резерве», как предшественник, чиновник вновь ответил иронично: «Я, скорее, в губернаторском резерве… В личной гвардии, так сказать… Нет, ни в каком резерве я не числюсь, насколько мне известно».



Вспомнили журналисты и недавнее решение дипмиссии США об уменьшении объема выдачи виз в Екатеринбурге. И вновь спикер ответил неожиданно. По словам Козлова, вопрос об увеличении квоты может быть решен в любой момент. И вот почему. Дело в том, что выдача виз финансово выгодна и ее объем отвечает запросам уральцев. Как только спрос повысится, будет увеличено и предложение. «Тем более американцы и сами подсказывают, где еще можно получить визу».



Беседа продолжалась час. Напомним, аналогичные брифинги с другими членами регионального правительства продолжатся в Домжуре в ближайшие дни.