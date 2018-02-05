Управляющая компания просит Ростехнадзор привлечь к ответственности «Т Плюс»

Руководитель УК «Радомир-Инвест» Евгений Тиунов

УК «Радомир-Инвест» заключила договор на поставку тепла с ресурсоснабжающей организацией «Т Плюс». Со своей стороны управляющая компания выполнила все мероприятия по подготовке жилфонда к зиме, однако ресурсник, получивший от Ростехнадзора паспорт готовности, сорвал отопительный сезон.Только на жилфонде УК «Радомир-Инвест», охватывающем 122 многоквартирных дома в Кировском районе, с сентября 2017 года было зафиксировано 22 аварии. Последняя случилась пару недель назад на ЖБИ. Правда, тогда ресурсники решили отложить ремонт в связи с холодами. К работам на сетях вернулись на прошлой неделе. В результате ремонтных работ без тепла остались свыше сотни домов.По причине неготовности тепломагистралей и периодических аварийных отключений в квартирах происходит понижение комнатной температуры, собственники вынуждены использовать электрообогреватели или бытовой газ, который не предназначен для обогрева жилья. Пенсионеры и семьи с маленькими детьми живут в небезопасных для их здоровья условиях.В УК отмечают, что неоднократные отключения тепловой энергии из-за ремонта сетей требуют дополнительных трудозатрат по восстановлению теплоснабжения, плюс ко всему нарушают условия действующего договора энергоснабжения и вызывают критику жильцов в адрес компании.«Количество отключений, связанных с ремонтом трубопроводов поставщика, говорит о ненадлежащей подготовке тепловых сетей к функционированию в отопительном сезоне, об отсутствии должного контроля за деятельностью ресурсников и ставит под сомнение работу приемной комиссии, которая выдает заключение о готовности поставщика к зиме. Мы обратились в управление Ростехнадзора с просьбой провести тщательное расследование по факту 22 аварий на наших теплосетях и принять соответствующие меры в отношении «Т Плюс», — рассказывает руководитель УК «Радомир-Инвест» Евгений Тиунов.Добавим, что этот отопительный сезон оказался рекордным по числу аварий на теплосетях. Например, в жилфонде УК «ЖКХ Октябрьского района» с осени было зафиксировано 39 отключений в 380 МКД, в Железнодорожном районе произошло 54 отключения, а управляющая компания «Урал-СТ» получила от поставщика ресурсов 87 уведомлений о работах, связанных с ремонтом и отключениями теплоэнергоресурсов на сетях ресурсоснабжающей организации.