Результат плачевных капремонтов: свердловчане переходят на спецсчета



Руководитель УК «Радомир-Инвест» Евгений Тиунов





Увеличение произошло после того, как в силу вступили решения общих собраний собственников жилья, проведенных в 2015–2016 годах, о переходе с «общего котла» на спецсчет. Напомним, что на старте программы, в 2014 году, возможность аккумулировать взносы на спецсчетах выбрали 2279 МКД, то есть прирост на сегодня составил 867 домов.Многие жители Екатеринбурга уже успели воспользоваться накопленными средствами. Так, жильцы дома № 4/2 на Сиреневом бульваре впервые за 30 лет заменили стояки и провели работы в подвале — поставили насос, чтобы улучшить напор воды. На ремонт накопили за два года, общая сумма затрат составила 5 млн рублей.«Деньги должны работать на дом, не люблю, когда они лежат мертвым грузом», — рассказывает председатель совета еще одного многоквартирника со спецсчетом Александра Ткаченко. Ее дому на Сиреневом бульваре, 21, уже 37 лет, здание трещит по швам. Два года назад собственникам пришлось выбирать: менять электрику или кровлю. На общем собрании проголосовали за ремонт крыши. В ноябре 2016 года составили смету, однако оказалось, что денег хватает только на половину крыши, поэтому решили отложить работы на полгода и еще подкопить средств. В итоге ремонт обошелся дому в 3 млн рублей. Теперь в планах у жильцов собирать деньги на ремонт инженерных сетей, лифтов и фасада.«Управляющая компания находится в постоянном взаимодействии с председателями советов домов. Наши сотрудники готовы помогать собственникам с оформлением всей необходимой документации и поиском подрядчика. У домов, выбравших спецсчет, не бывает глобальных проблем, и нам, соответственно, легче управлять такими домами», — говорит руководитель УК «Радомир-Инвест» Евгений Тиунов.Стоит отметить, что вариант накопления средств на спецсчетах больше подходит большим МКД, которые способны собрать средства за короткий срок, и новостройкам, которые не хотят спонсировать капремонт старого жилфонда.Чтобы перейти на спецсчет, нужно провести собрание собственников и утвердить на нем следующие вопросы: в какой кредитной организации будет открыт счет, кто будет выставлять квитанции и определять их стоимость. За открытие спецсчета должны проголосовать не менее 67 % жильцов.