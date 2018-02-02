Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Общество


12:02 | 4.02.2018

На Урале задержали этническую ОПГ, которая наживалась на страховых компаниях

Лидерами группы были братья Карапетяны

Сотрудники ОБОП Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области на днях задержали членов этнической организованной группы, специализирующейся на мошенничестве в сфере автострахования. В её состав входили как минимум пять человек, среди них одна женщина. Возглавляли группу двое братьев – Агаси и Карапет Карапетяны, оказавшие сопротивление оперативникам при задержании, которое проходило при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

В качестве потерпевшей стороны по уголовному делу, возбужденному по ч.2 ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору») проходит свердловский филиал страховой компании «ЮжуралАСКО». Как рассказали корреспонденту veved.ru в службе безопасности компании, осенью 2017 года начальник СБ обратился на личный прием к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области Михаилу Бородину, где рассказал о преступной деятельности клиентов, после чего информация была передана в Управление уголовного розыска полицейского главка.

Информация была принята в разработку, и в пятницу, 2 февраля участники этнической группы были задержаны. По данным veved.ru, в операции принимали участие и сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. По месту жительства членов группы и в автосервисах были проведены обыски. Так, из автосервисов на улицах Мостовой, Походной и Дорожной было изъято несколько автомобилей, используемых для фиктивных ДТП с целью получения страховых премий, в том числе «Range Rover Vogue», «Toyota Camry», «Honda Accord», «Jeep Grand Cherokee», «Audi TT» и другие.

Как стало известно изданию, всего на счету организованной группы, которая ведет свою деятельность 2015 года, не менее 70 эпизодов в сфере автомошеннничества. Ущерб страховых компаний еще подсчитывается, но известно, что по некоторым выплатам суммы доходили до 400-500 тысяч рублей.

Есть мнение, что данная деятельность была бы невозможна без заинтересованных сотрудников ГИБДД, оформлявших справки, так как в некоторых случаях показания спидометра на автомобилях даже не менялись, хотя указывалось, что ДТП происходило в разных частях уральской столицы.

Сегодня, 4 февраля, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга должен вынести решение по мере пресечения для братьев Карапетянов в виде ареста.

Как рассказал veved.ru заместитель генерального директора компании «ЮжуралАСКО» Алексей Любавин, ОСАГО для мошенников – лакомый кусок. По его словам, в месяц только свердловский филиал компании регистрирует около 1000 ДТП, ежемесячно по страховым премиям выплачивается порядка 70 миллионов рублей. 150-200 фактов ДТП попадает в службу безопасности в связи с признаками мошеннических действий, из них удается доказать путем производства экспертиз около 100 фактов. В случае наличия доказательной базы страховщики обращаются в полицию.

Алексей Любавин напомнил, что летом прошлого года состоялась серия межведомственных совещаний с участием Генпрокуратуры и Центробанка, после чего мошенников в сфере страхования стали выявлять активнее. Тогда же выяснилось, что основную опасность представляют ОПГ, которые действуют масштабно и организованно, нежели «жулики-одиночки».

Напомним, что летом минувшего года в Свердловской области оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и бойцами СОБР Росгвардии также была задержана этническая группа лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования автотранспорта.

Часть участников группы приобретали дорогостоящие автомобили для имитации ДТП, страховали их и подбирали лиц для оформления несуществующих аварий. Другие изменяли внешний вид автомобилей, имитируя последствия аварий. Третьи осуществляли юридическое сопровождение фиктивных ДТП и получение страховых премий. Оперативники считают, что задержанные могут быть причастны к совершению как минимум 20 фактов мошенничества в сфере автострахования, ущерб от которых составил около 10 000 000 рублей, а также к вымогательству с угрозой применения оружия.

Лидером ОПГ являлся ранее судимый, в том числе за организацию нападения на жителей поселка Сагра в 2011 году, Шота Катамадзе. В ходе обыска 31 июля в его квартире на проспекте Ленина в Екатеринбурге был обнаружен пистолет марки ПМ и патроны к нему.

Как признаются сами страховщики, ставка по ОСАГО могла бы быть ниже в 1,5-2 раза, если бы не деятельность подобных мошенников. Именно из-за них законопослушные автолюбители вынуждены «переплачивать».

Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»



Поделиться в соцсетях:


Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:58 | 4.02.2018
Пермский городской архив проводит дни открытых дверей

15:56 | 4.02.2018
Житель Перми признан виновным в убийстве знакомой

15:55 | 4.02.2018
Пермяков приглашают принять участие в экстремальном забеге на трамплин

15:37 | 4.02.2018
Чья Масленица лучше? ЦПКиО объявил конкурс на лучшую "бабу-зиму" Екатеринбурга

15:03 | 4.02.2018
Житель Екатеринбурга переломал рёбра своему собутыльнику

14:42 | 4.02.2018
Синхронистки на коньках из Екатеринбурга заняли первое место на кубке Франции

14:23 | 4.02.2018
Мужчины, знакомясь с девушками в Интернете, будьте внимательными

14:03 | 4.02.2018
Екатеринбургских таксистов обяжут сделать фиксированные цены к чемпионату мира по футболу

13:28 | 4.02.2018
Сборная России по мини-футболу выступит в плей-офф с новым капитаном из Екатеринбурга

13:03 | 4.02.2018
Вечер в Верхней Пышме закончился пьяной поножовщиной

12:14 | 4.02.2018
Шесть игроков женской баскетбольной команды УГМК получили вызов в сборную России

12:00 | 4.02.2018
В Екатеринбурге прошел памятный митинг в честь 75-летия Сталинградской битвы

11:42 | 4.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 февраля 2018 года

11:34 | 4.02.2018
Кровавое убийство произошло в одном из домов на Авиационной в Екатеринбурге

11:06 | 4.02.2018
В микрорайоне Сортировка рано утром загорелась иномарка

10:45 | 4.02.2018
Взрывотехники проведут осмотр жилых домов вокруг недостроенной телебашни в Екатеринбурге

03.02.2018

19:38 | 3.02.2018
Тяжеловесы Харитонов и Гольцов приедут на бои в Екатеринбург в конце февраля

17:57 | 3.02.2018
УВЗ поставит новый танк «Прорыв-3» в Вооружённые силы России

17:53 | 3.02.2018
Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя, сбившего школьника у дома на улице Соболева в Екатеринбурге

16:28 | 3.02.2018
Расчёты С-300 «поразили» три высокоскоростные цели под Екатеринбургом

15:58 | 3.02.2018
В ДТП на трассе под Ревдой пострадали четыре человека

15:11 | 3.02.2018
В Прикамье районные службы по вопросам миграции перед выборами будут работать в выходные дни

14:59 | 3.02.2018
В Серове обнаружены тела шести двухмесячных щенков

14:55 | 3.02.2018
Пермяков приглашают на благотворительный театральный марафон

14:38 | 3.02.2018
В воде Красноуральска обнаружили антиген гепатита А

12:31 | 3.02.2018
В Свердловской области станут внимательнее следить за обследованием пациентов с подозрением на онкологию

12:14 | 3.02.2018
В Екатеринбурге проходит митинг в поддержку олимпийцев

11:56 | 3.02.2018
Прокуратура Невьянска проводит проверку больницы, где мужчина впал в кому после введенного препарата

11:28 | 3.02.2018
В Екатеринбурге разыскивают очевидцев ДТП на улице Соболева

11:28 | 3.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 февраля 2018 года

11:19 | 3.02.2018
В Екатеринбурге учащиеся двух школ и воспитанники детсада подхватили кишечную инфекцию

11:17 | 3.02.2018
Аэролодка «Пиранья 6» выходит на дежурство в Свердловской области

10:48 | 3.02.2018
В Екатеринбурге водитель такси насмерть сбил пешехода

02.02.2018

22:40 | 2.02.2018
Света не будет: в выходные жителей трех улиц Екатеринбурга оставят без электричества

22:05 | 2.02.2018
«Уральская Хиросима»: пенсионерка из Екатеринбурга озвучила новую версию трагедии на перевале Дятлова

21:23 | 2.02.2018
Малахитовую «юрту», плавающую в Исети уже несколько лет, ликвидируют через суд

20:42 | 2.02.2018
Пайщики кооператива «Бухта Квинс» пригрозили бессрочной голодовкой

20:31 | 2.02.2018
Ассоциация «Гражданский контроль» поможет общественникам подготовить наблюдателей на выборы

20:16 | 2.02.2018
Полиция Тавды задержала женщину, которая подожгла дом, чтобы отомстить за мужа

18:53 | 2.02.2018
В Екатеринбурге школьники прошли военную тренировку

18:05 | 2.02.2018
Природный парк станет новым брендом Пермского края

17:59 | 2.02.2018
Челябинцы выступили за прямые расчеты с ресурсниками

17:51 | 2.02.2018
В Челябинске к 75-летию победы в Сталинградской битве открылся музей

17:40 | 2.02.2018
Курганцы звонят на номер экстренных служб 112, чтобы узнать погоду. «Занимают линию, а кому-то в это время необходима реальная помощь»

17:35 | 2.02.2018
Ложная беременность. Жительница Прикамья пошла на хитрость, чтобы избежать наказания за неуплату алиментов

17:18 | 2.02.2018
Две истории о незаконной рубке леса в Свердловской области: как надо и не надо работать силовикам

17:00 | 2.02.2018
В Екатеринбурге открыли новый ледовый корт

16:35 | 2.02.2018
РМК продолжает социальное развитие Кыштымского городского округа

16:27 | 2.02.2018
2–11 февраля в небе над Екатеринбургом МКС будет видна невооруженным глазом

16:18 | 2.02.2018
В Кургане семейная пара закладчиков попалась с крупной партией «синтетики»


Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 


 