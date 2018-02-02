Рубрика: Общество
12:02 | 4.02.2018
На Урале задержали этническую ОПГ, которая наживалась на страховых компаниях
Лидерами группы были братья Карапетяны
В качестве потерпевшей стороны по уголовному делу, возбужденному по ч.2 ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору») проходит свердловский филиал страховой компании «ЮжуралАСКО». Как рассказали корреспонденту veved.ru в службе безопасности компании, осенью 2017 года начальник СБ обратился на личный прием к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области Михаилу Бородину, где рассказал о преступной деятельности клиентов, после чего информация была передана в Управление уголовного розыска полицейского главка.
Информация была принята в разработку, и в пятницу, 2 февраля участники этнической группы были задержаны. По данным veved.ru, в операции принимали участие и сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. По месту жительства членов группы и в автосервисах были проведены обыски. Так, из автосервисов на улицах Мостовой, Походной и Дорожной было изъято несколько автомобилей, используемых для фиктивных ДТП с целью получения страховых премий, в том числе «Range Rover Vogue», «Toyota Camry», «Honda Accord», «Jeep Grand Cherokee», «Audi TT» и другие.
Как стало известно изданию, всего на счету организованной группы, которая ведет свою деятельность 2015 года, не менее 70 эпизодов в сфере автомошеннничества. Ущерб страховых компаний еще подсчитывается, но известно, что по некоторым выплатам суммы доходили до 400-500 тысяч рублей.
Есть мнение, что данная деятельность была бы невозможна без заинтересованных сотрудников ГИБДД, оформлявших справки, так как в некоторых случаях показания спидометра на автомобилях даже не менялись, хотя указывалось, что ДТП происходило в разных частях уральской столицы.
Сегодня, 4 февраля, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга должен вынести решение по мере пресечения для братьев Карапетянов в виде ареста.
Как рассказал veved.ru заместитель генерального директора компании «ЮжуралАСКО» Алексей Любавин, ОСАГО для мошенников – лакомый кусок. По его словам, в месяц только свердловский филиал компании регистрирует около 1000 ДТП, ежемесячно по страховым премиям выплачивается порядка 70 миллионов рублей. 150-200 фактов ДТП попадает в службу безопасности в связи с признаками мошеннических действий, из них удается доказать путем производства экспертиз около 100 фактов. В случае наличия доказательной базы страховщики обращаются в полицию.
Алексей Любавин напомнил, что летом прошлого года состоялась серия межведомственных совещаний с участием Генпрокуратуры и Центробанка, после чего мошенников в сфере страхования стали выявлять активнее. Тогда же выяснилось, что основную опасность представляют ОПГ, которые действуют масштабно и организованно, нежели «жулики-одиночки».
Напомним, что летом минувшего года в Свердловской области оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и бойцами СОБР Росгвардии также была задержана этническая группа лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования автотранспорта.
Часть участников группы приобретали дорогостоящие автомобили для имитации ДТП, страховали их и подбирали лиц для оформления несуществующих аварий. Другие изменяли внешний вид автомобилей, имитируя последствия аварий. Третьи осуществляли юридическое сопровождение фиктивных ДТП и получение страховых премий. Оперативники считают, что задержанные могут быть причастны к совершению как минимум 20 фактов мошенничества в сфере автострахования, ущерб от которых составил около 10 000 000 рублей, а также к вымогательству с угрозой применения оружия.
Лидером ОПГ являлся ранее судимый, в том числе за организацию нападения на жителей поселка Сагра в 2011 году, Шота Катамадзе. В ходе обыска 31 июля в его квартире на проспекте Ленина в Екатеринбурге был обнаружен пистолет марки ПМ и патроны к нему.
Как признаются сами страховщики, ставка по ОСАГО могла бы быть ниже в 1,5-2 раза, если бы не деятельность подобных мошенников. Именно из-за них законопослушные автолюбители вынуждены «переплачивать».
Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
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