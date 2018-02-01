Бывшие коммунисты взялись за чистоту

Начальник УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин устроил разнос подчиненным. Поводом для разбора полетов стала публикация на veved.ru, в которой давалась оценка деятельности отделов полиции на Среднем Урале за 2017 год, и уральская столица в этом рейтинге занимала всего 30-е место. Кулагин возмущен сливом информации, ищет виновника утечки и уже назначил по данному факту служебную проверку. Чтобы сэкономить время товарищу полковнику, отметим, что ищет виновного он совсем не там.ГУП «Санаторий «Обуховский», который недавно возглавил юрист Иван Клементьев, приватизируют в течение года, рассказывают слухмейкеры. Прибыльную здравницу намерен «прибрать к рукам» кто-то из высокопоставленных лиц региона, и назначение Клементьева — их заслуга, считают сплетники.Они же утверждают, что санаторий отдадут по бросовой цене, а сама сделка спровоцирует мегаскандал, в который невольно будут втянуты депутаты Заксобрания — именно им придется принимать решение о включении ГУПа в список приватизационных объектов.По слухам, назначение Клементьева директором «Обуховского» ставит себе в заслугу бывший начальник Камышловского ОМВД Владимир Шкаев. Тот самый, который судился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, опротестовывая решение конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Камышлова — члены комиссии не допустили его ко второму этапу.Достоверно известно, что ранее Клементьев представлял интересы полковника в судах, выступая в качестве его защитника, и его повышение, несомненно, можно рассматривать как «отступную» Шкаеву. Если последний воспользуется шансом, то лечебно-оздоровительный комплекс может стать его вотчиной, где можно барствовать, ни в чем себе не отказывая, используя санаторий как загородную дачу.Слухмейкеры смакуют любопытные подробности «наезда» депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера на главу Каменского района Сергея Белоусова. Вегнер практически не выезжает с территории, в течение года «бомбардируя» местных чиновников. Выяснилось, что за атакой Вегнера может стоять управляющий Южным управленческим округом Михаил Астахов, который якобы потворствует депутату и подкидывает ему нужную информацию. По слухам, на место Белоусова Астахов лоббирует своего «молодого друга», фамилия которого пока не называется.Назначение бывшего депутата от КПРФ Нафика Фамиева директором ЕМУП «Спецавтобаза» фактически поставило работу свалок в регионе под тотальный контроль бывших коммунистов. Так, депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер курирует полигон бытовых отходов в комитете по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды ЗССО, то есть, образно говоря, «командует» мусором в парламенте, а Фамиев — мусором непосредственно на мусорке. Такая взаимосвязь, судачат сплетники, выгодна обеим сторонам, и каждая из них обязательно капитализирует её в нужном для себя направлении.Инцидент на встрече кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с партактивом в Театре эстрады, когда после демонстрации ролика с места встал неизвестный лысый мужчина с криком: «Это все ложь!», мог быть инициирован намеренно, с целью подставить первого секретаря свердловского обкома Александра Ивачева. Собеседники veved.ru говорят, что узнали в мужчине Вадима Панкратова — бывшего однопартийца.Изначально, по слухам, «провокаторов» должно было быть двое — кроме Панкратова, обсуждалось участие некоего Хасана Наботова, также экс-коммуниста, ранее состоявшего в местном отделении КПРФ Первоуральска. Однако в последние минуты он якобы «слился». Истинный организатор инцидента неизвестен, но некоторое время назад Панкратов, по слухам, устраивал провокации в интересах экс-депутата, основателя корпорации «Маяк» Владимира Конькова, в связи с чем появилось мнение, что это он вносит смуту в партийные ряды, подставляя руководство в преддверии выборов в гордуму Екатеринбурга.Постоянные аварии на трубопроводах теплоснабжения, которые обрушились на Екатеринбург в последнее время, вызывают критику не только горожан, которым приходится жить с холодными батареями из-за ЧП на сетях, но и коммунальщиков.Говорят, что в управляющих компаниях, чьи дома из-за аварий остались без отопления, недружелюбно вспоминают АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», ответственное за теплоснабжение. Причина, как всегда, в деньгах. Ведь летом ЕТК выделялись миллионы на ремонт сетей, но его сделано не было. Никто не знает, на что именно были потрачены средства.— Надо было трубы летом ремонтировать, пока деньги были и погода позволяла. А не ждать зимы и минус 25 градусов, чтобы экстренно в морозы латать трубы, — говорят в управляющих компаниях.По слухам, эти разговоры могут обернуться проверкой для АО «ЕТК», в одной из «управляшек» собираются пожаловаться на работу теплосетевой компании. Причем не только в мэрию, но и в прокуратуру.Из мэрии Белоярки на этой неделе по собственному желанию уволилась начальник финансово-бюджетного управления администрации Ольга Соснова, которая руководила подразделением еще со времен бывшего главы Павла Юдина.После её ухода, по слухам, пропали финансовые документы и счета, связанные с банковскими проводками, которые необходимы для выплаты заработной платы сотрудникам администрации и муниципальных бюджетных учреждений, а также иная информация, без которой нормальное функционирование организаций, подочетных муниципалитету, просто невозможно.Теперь несколько десятков людей могут попросту остаться без денег до тех пор, пока новый начальник управления все не восстановит. В курсе ситуации уже прокуратура, говорят в Белоярке. Кроме этого, вместе с Ольгой Сосновой из администрации уволилось шесть её подчиненных. Ходят слухи, что это не было их собственным решением, скорее — воля теперь уже экс-начальницы.В Думе Белоярского городского округа начинает складываться новая оппозиционная действующему главе Андрею Горбову коалиция, в центре которой — бизнесмен, депутат Иван Десятков. По слухам, он сколотил «бригаду» из парламентариев, лояльных бывшему главе муниципалитета Павлу Юдину. В их число, например, относят и. о. спикера думы Бориса Комлева, Сергея Платоненко и Владимира Кузьминых. В округе, от которого избирался Десятков, шепчутся, что народный избранник регулярно критикует Горбова, и весьма удивляются, как он быстро переметнулся в другой политический лагерь — еще совсем недавно он поддерживал его и даже возглавлял конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы, в составе которой настаивал именно на персоне Горбова.В администрации Екатеринбурга все обсуждают высказывание заместителя главы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Белышева о том, что вторую ветку метрополитена необходимо строить с ЖБИ, а не с ВИЗа.Как говорят слухмейкеры, коллеги Алексея Белышева постоянно припоминают ему данные слова. Но не со злобой. Они, может быть, и согласны с замглавы, но не понимают, зачем было предлагать строить метро не от места возможного проведения ЭКСПО-2025, а с другой стороны, тем более накануне приезда комиссии международной выставки. Ведь это почти самоубийство.В мэрии надеются, что личное мнение Алексея Белышева никак не скажется на выборе города, где пройдет ЭКСПО-2025.Управление ГИБДД по Свердловской области в очередной раз собралось воевать с мэрией Екатеринбурга. Вроде бы прошлый конфликт был погашен в администрации губернатора, но Госавтоиспекция решила, видимо, разрыть топор войны. Причин этому слухмейкеры называют несколько. Это и амбиции нынешнего главы ведомства, и плохая уборка территории, из-за которой в Екатеринбурге увеличивается количество аварий, и возвращение мэрии к проекту по выделенным линиям для общественного транспорта.Печатная версия газеты «Уральский рабочий» будет распространяться во вкладке региональной «Комсомольской правды». Как рассказывают сплетники в медиасфере, «УР» будет выпускаться в «Комсомолке» дважды — по средам в «ежедневке» и по четвергам в «толстушке». Есть мнение, что это позволит сэкономить как на распространении, так и на организационных расходах.