Рубрика: Общество
21:50 | 30.01.2018
Общественник с «бизнес-чутьем»
Как предприниматель из Камышлова едва не стал жертвой народных защитников
22 декабря 2017 года Камышловский районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, предпринимателя Фахриддина Юсуфова – владельца магазина «Овощи и Фрукты». Судья Казанцева оправдала мужчину по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ («Клевета») в связи с отсутствием состава преступления. К уголовной ответственности Фахриддина Юсуфова пыталась привлечь Светлана Кухтович. По её мнению, Юсуфов распространил в отношении нее заведомо ложные сведения с целью опорочить её честь, достоинство и репутацию.
Известно, что она еще и представляла бизнесмена Сергея Трубина, который являлся застройщиком ТЦ «Невский».
Здание торгового центра «Невский» и овощного магазина находятся по соседству (Карла Маркса, 59 а и Карла Маркса, 57 соответственно), и Трубину требовалось разрешение от Юсуфова на строительство стены между объектами. Фахриддин длительное время не согласовывал строительство, после чего неизвестные вечером 26 декабря 2016 года забрались на крышу магазина и попытались обрезать провода, а после неудачной попытки заявили, что подожгут торговую точку. Тремя днями ранее к Юсуфову приходил некто Олег Е., который «посоветовал» ему снести павильон.
Чьи интересы преследовали злоумышленники, угрожавшие поджогом, и Олег Е., достоверно неизвестно. Мы не беремся утверждать, что заказчиком выступал Сергей Трубин, и, возможно, это просто совпадение, но вот что характерно. Согласно проектной документации, овощной магазин был включен в границы проектирования ТЦ. Проезд, предусмотренный проектом, ограничивал доступ покупателей к овощному магазину. Кроме этого, согласно нормам, противопожарное расстояние между сооружениями должно составлять не менее шести метров, в то время как между ТЦ и магазином оно составляло не более двух. Разумеется, что с такими нарушениями получение разрешающих документов на ввод торгового центра в эксплуатацию было бы затруднительным.
После нескольких месяцев противостояния стороны договорились решить вопрос мирно. 5 июня 2017 года в магазин к Фахриддину пришла Светлана Кухтович с целью передать Юсуфову документы для согласования стены между его магазином и ТЦ «Невский», но получила отказ – Юсуфов продолжал настаивать, что правда на его стороне.
В тот день, по словам Фахриддина, Кухтович угрожала ему «войной», в связи с чем 8 июня он обратился в полицию с заявлением о привлечении Кухтович к ответственности по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Он пояснил, что опасается за свою жизнь, здоровье близких и детей, за сохранность имущества. Впоследствии на судебном заседании участковый уполномоченный Николаев подтвердит, что Фахриддин просил защитить его, а в ходе проверки обстоятельства, указанные в заявлении, со слов свидетелей подтвердились.
Более того, свидетель Чернышова, допрошенная по уголовному делу о клевете, подтвердила, что в начале июня в обеденное время заходила в магазин, где находились две женщины, и одна из них несколько раз сказала Юсуфову, что, если он хочет войны, он её получит. Об этом же говорил и продавец Юсупов Н.А., который заявил, что «под ведением войны понимает, что воющие убивают, сжигают, калечат».
За день до подачи заявления в Камышлов с выездной проверкой приезжала комиссия Общественной палаты Свердловской области, в составе которой, в том числе, был член ОП СО Валерий Черкашин и эксперт-консультант палаты Наталья Дерябина, которая регулярно сопровождает его в поездках.
Так было, например, когда Черкашин приехал в Арамиль «закрывать» парк отдыха «Малина» и на скандальном собрании дольщиков и представителей застройщика (екатеринбургского филиала компании «Брусника»). Об этих историях в подробностях, а также о деталях деятельности «решалы» Валерия Черкашина мы и наши коллеги рассказывали ранее (читать здесь: eburg.mk.ru/articles/2017/12/01/v-sverdlovskoy-oblasti-pod-flagom-borby-za-prava-naroda-obshhestvenniki-pressuyut-kommersantov.html). После выхода статьи он публично на своей странице в «Фейсбуке» заявил, что это лишь начало его деятельности.
«Ну наконец-то кто-то все таки обратил внимание на Валеру Черкашина , а то работает работает а новостей нету. Ну так вот Уважаемые это была только первая часть Марлезонского балета. Ожидаем вторую, думаю она будет поинтересней», – написал Валерий Черкашин (авторская орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.).
Ну что же, представляем нашим читателям вторую часть Марлезонского балета. 7 июня в Камышлов приехала комиссия Общественной палаты Свердловской области. Одним из объектов, который посетили ревизоры, стал торговый центр «Невский». С января по май 2017 года ТЦ работал без разрешительных документов, пользуясь бездействием надзорных органов. 29 мая чиновники мэрии выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, несмотря на то, что здание построено с нарушениями проектной документации (читать здесь: veved.ru/press/86322-v-torgovyj-centr-s-kaskoj-na-golove.html).
Валерий Черкашин, несмотря на объективные недочеты (например, отсутствие ливневой канализации – по проекту строительства торгового центра предусматривалось устройство дренажного колодца), не выразил явных претензий Сергею Трубину. Более того, вместо того, чтобы выслушать всех недовольных, после ревизии он поехал в кафе «Камыш» на Пролетарской, 14, которое, по слухам, принадлежит семье Трубина. Там же стоял и автомобиль Мерседес, на котором передвигается Светлана Кухтович.
После этого позиция представителей Общественной палаты Свердловской области относительно спора между собственниками ТЦ «Невский» и Фахриддином Юсуфовым резко изменилась. Эксперт-консультант ОП СО Наталья Дерябина выступила в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Юсуфова, для чего лично в будний день поехала в Камышлов на заседание суда. Отметим, что, согласно материалам уголовного дела, один из эпизодов якобы произошел как раз в тот день, когда Черкашин и Дерябина приезжали в Камышлов. По мнению Кухтович, Юсуфов в своих пояснениях, в присутствии членов комиссии Общественной палаты Свердловской области, около ТЦ «Невский» сообщил об угрозах его жизни, семьи и имуществу с её стороны в его адрес. Это стало одним из оснований подачи заявления и возбуждения уголовного дела. Сам Юсуфов, которого, вероятно, захотели «усмирить» уголовным преследованием, отрицал, что заявлял о подобном.
В результате 22 декабря суд оправдал Фахридина Юсуфова (приговор не вступил в законную силу, Кухтович подала на него апелляционную жалобу), посчитав, что «пояснения потерпевшей и очевидцев конфликта имеют противоречия». Таким образом, заявление Натальи Дерябиной о том, что она слышала об угрозе смертью, не нашло своего подтверждения, что явно свидетельствует не в её пользу как защитника прав и интересов общества. Более того, это косвенно можно расценивать как попытку занять в этом конфликте сторону семьи Сергея Трубина, в кафе которого после всей этой истории поехал Валерий Черкашин и его свита. По данным фактам наше издание отправит обращение в Генеральную прокуратуру РФ.
Учитывая участие Черкашина в других событиях, которым правоохранителям не помешало бы дать оценку, можно предположить, что Наталья Дерябина поехала в Камышлов на заседание суда не просто так. Анализируя изложенное, можно сделать вывод, что Валерий Черкашин умеет находить подход к коммерсантам и искать для себя плюсы вне зависимости от ситуации – будь то спор хозяйствующих субъектов или иные обстоятельства, которые скорее надо разрешать в судебном порядке, а не с использованием статуса члена Общественной палаты Свердловской области.
Очевидно, что это не последняя публикация, посвященная деятельности Валерия Черкашина. В нашем следующем материале мы расскажем про его «решение вопросов» в небольшом провинциальном городке недалеко от Екатеринбурга. Более того, мы будем пристально следить за его работой в составе Общественного совета при управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, в который он был включен в прошлом году.
Кроме этого, в адрес председателя Общественной палаты Свердловской области будет направлено обращение с просьбой дать оценку своему коллеге, в том числе его взаимоотношениям с «кредиторами» – согласно базе данных УФССП по Свердловской области, в отношении Валерия Черкашина возбуждено два исполнительных производства на общую сумму почти 3,5 миллиона рублей. На эти деньги можно купить внедорожник «Toyota Land Cruiser 200» 2015 года выпуска – на автомобиле этой марки как раз и передвигается общественник.
Денис Стрельцов, фото из архива © «Вечерние Ведомости»
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