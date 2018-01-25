В историю с похищением человека втягивают Ройзмана?

Фото с личной страницы Степана Чиганцева во «ВКонтакте»

Главный помощник мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Степан Чиганцев знаком с фигурантом уголовного дела Алексеем Дубовым — по версии следствия, совместно с криминальным авторитетом Андреем Овчинниковым он похитил человека. Злые языки говорят, что Чиганцев ранее даже занимался в клубе «Атлант» на Химмаше, основателем которого является Дубовой. Учитывая, что ранее в прессе неоднократно заявлялось о симпатиях криминалитета к Ройзману, удивляться уже не приходится.Экс-директор «Делового квартала» в Екатеринбурге Галина Деменева, перешедшая в 2015 году на должность директора департамента по работе с резидентами особой экономической зоны «Титановая долина», по слухам, переехала в Словакию. Якобы девушка поселилась в Братиславе. При этом, если верить слухмейкерам, она продолжает числиться сотрудником «Титановой долины» со всеми вытекающими последствиями для бюджета организации, которая фактически существует за счет вливаний из бюджета. Те же самые сплетники намекают, что вскоре и гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов, у которого с Деменевой сложились непростые отношения, может принять решение и переехать вслед за ней.Говорят, что Владимира Шафрая уволили с поста директора екатеринбургского метрополитена из-за строительства второй ветки. Якобы его прошлое уголовное дело о злоупотреблениях должностными полномочиями отпугивало потенциальных инвесторов, которые готовы были вкладываться в проект.— Спонсоры не были уверены, что деньги не уйдут налево, а будут вложены в строительство второй ветки и вернутся через несколько лет с процентами, — говорят слухмейкеры.Екатеринбуржцы активно начали отстаивать недостроенную телебашню, которую должны снести к середине апреля этого года. В соцсетях появились различные группы, призывающие спасти телебашню, а граждане начали выкладывать фотографии своих восхождений на объект и делиться воспоминаниями, собирать подписи против ее сноса и готовить митинги.Слухмейкеры говорят, что одним из инициаторов активности горожан стал гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев. Ему также не нравится снос телебашни, и у него давно уже обострились отношения с губернатором Евгением Куйвашевым и гендиректором УГМК Андреем Козицыным, являющимся одним из идеологов строительства на месте конструкции ледовой арены.Работники сельскохозяйственных предприятий в Белоярском городском округе недоумевают относительно позиции своего руководства. По слухам, в учебно-опытном хозяйстве «Уралец» агитируют голосовать на выборах Президента РФ за кандидата от КПРФ, «коллегу», директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Между тем главный экономист предприятия, Ирина Малеева, являясь депутатом Белоярской райдумы, входит в состав фракции «Единая Россия».Аналогичная ситуация, шепчутся слухмейкеры, складывается в АПК «Белореченский». Пока председатель совета директоров и соучредитель компании Виталий Дунин заседает в региональном политсовете «ЕР», среди его подчиненных активно «двигают» идею о необходимости голосовать за коммуниста.Предстоящие выборы Президента РФ обсуждаются и между другими участниками местной элиты. И опять же речь идет о поддержке Павла Грудинина. По слухам, депутат думы Белоярского городского округа Иван Десятков обговаривал этот вопрос с владельцами магазинов продуктов и стройматериалов. Правда, другие источники эту информацию не подтверждают, отмечая, впрочем, что в каждой сплетне есть доля истины.Назначение бывшего депутата Заксобрания Свердловской области Нафика Фамиева на пост директора ЕМУП «Спецавтобаза» не стало неожиданностью для элиты. Она знает, как много он сделал для администрации Екатеринбурга, причем в самый разгар войны «город — область».Пост директора коммунального предприятия — это благодарность за данную работу и преданность команде. К тому же свою эффективность он показал и во время выборов губернатора Свердловской области в сентябре 2017 года, когда проводил лотерею среди граждан для привлечения избирателей на участки.28 января в нескольких городах Свердловской области пройдут митинги сторонников оппозиционера Алексея Навального «Забастовка избирателей». В Екатеринбурге он пройдет в сквере на Большакова.Как говорят слухмейкеры, из Москвы пришла неофициальная инструкция, среди прочего в которой обозначено, что участников митинга не надо прессовать, постараться не задерживать (только в самых крайних случаях), а также попытаться не допустить столкновения с противниками Алексея Навального.Нет распоряжения и по задержанию бывшего депутата гордумы Екатеринбурга, а ныне правой руки оппозиционера Леонида Волкова, который также намерен принять участие в акции.В телевизионной среде Екатеринбурга обсуждают кадровый голод в телекомпании «Вести-Урал». Рассказывают, что в последнее время сотрудники все чаще задумываются о смене места работы, а другие уже и вовсе приняли такое решение. Они жалуются на низкие зарплаты и бешеный график. По слухам, в настоящее время недокомплект составляет три человека, никто не идет, в результате чего вся нагрузка ложится на плечи оставшихся сотрудников.