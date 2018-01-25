Рубрика: Общество
20:28 | 26.01.2018
В историю с похищением человека втягивают Ройзмана?
Слухи «Вечерних Ведомостей» о событиях и людях недели
Евгений Ройзман невольно может стать участником криминальной истории
Главный помощник мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Степан Чиганцев знаком с фигурантом уголовного дела Алексеем Дубовым — по версии следствия, совместно с криминальным авторитетом Андреем Овчинниковым он похитил человека. Злые языки говорят, что Чиганцев ранее даже занимался в клубе «Атлант» на Химмаше, основателем которого является Дубовой. Учитывая, что ранее в прессе неоднократно заявлялось о симпатиях криминалитета к Ройзману, удивляться уже не приходится.
«Титановая долина» сделала крен в сторону Европы?
Экс-директор «Делового квартала» в Екатеринбурге Галина Деменева, перешедшая в 2015 году на должность директора департамента по работе с резидентами особой экономической зоны «Титановая долина», по слухам, переехала в Словакию. Якобы девушка поселилась в Братиславе. При этом, если верить слухмейкерам, она продолжает числиться сотрудником «Титановой долины» со всеми вытекающими последствиями для бюджета организации, которая фактически существует за счет вливаний из бюджета. Те же самые сплетники намекают, что вскоре и гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов, у которого с Деменевой сложились непростые отношения, может принять решение и переехать вслед за ней.
Отставка Владимира Шафрая поможет построить вторую ветку метро
Говорят, что Владимира Шафрая уволили с поста директора екатеринбургского метрополитена из-за строительства второй ветки. Якобы его прошлое уголовное дело о злоупотреблениях должностными полномочиями отпугивало потенциальных инвесторов, которые готовы были вкладываться в проект.
— Спонсоры не были уверены, что деньги не уйдут налево, а будут вложены в строительство второй ветки и вернутся через несколько лет с процентами, — говорят слухмейкеры.
Валерий Ананьев собирается испортить снос телебашни в Екатеринбурге
Екатеринбуржцы активно начали отстаивать недостроенную телебашню, которую должны снести к середине апреля этого года. В соцсетях появились различные группы, призывающие спасти телебашню, а граждане начали выкладывать фотографии своих восхождений на объект и делиться воспоминаниями, собирать подписи против ее сноса и готовить митинги.
Слухмейкеры говорят, что одним из инициаторов активности горожан стал гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев. Ему также не нравится снос телебашни, и у него давно уже обострились отношения с губернатором Евгением Куйвашевым и гендиректором УГМК Андреем Козицыным, являющимся одним из идеологов строительства на месте конструкции ледовой арены.
В Белоярке агрономов призывают голосовать за кандидата-коммуниста…
Работники сельскохозяйственных предприятий в Белоярском городском округе недоумевают относительно позиции своего руководства. По слухам, в учебно-опытном хозяйстве «Уралец» агитируют голосовать на выборах Президента РФ за кандидата от КПРФ, «коллегу», директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Между тем главный экономист предприятия, Ирина Малеева, являясь депутатом Белоярской райдумы, входит в состав фракции «Единая Россия».
Аналогичная ситуация, шепчутся слухмейкеры, складывается в АПК «Белореченский». Пока председатель совета директоров и соучредитель компании Виталий Дунин заседает в региональном политсовете «ЕР», среди его подчиненных активно «двигают» идею о необходимости голосовать за коммуниста.
…и не только агрономов
Предстоящие выборы Президента РФ обсуждаются и между другими участниками местной элиты. И опять же речь идет о поддержке Павла Грудинина. По слухам, депутат думы Белоярского городского округа Иван Десятков обговаривал этот вопрос с владельцами магазинов продуктов и стройматериалов. Правда, другие источники эту информацию не подтверждают, отмечая, впрочем, что в каждой сплетне есть доля истины.
Нафику Фамиеву сказали спасибо
Назначение бывшего депутата Заксобрания Свердловской области Нафика Фамиева на пост директора ЕМУП «Спецавтобаза» не стало неожиданностью для элиты. Она знает, как много он сделал для администрации Екатеринбурга, причем в самый разгар войны «город — область».
Пост директора коммунального предприятия — это благодарность за данную работу и преданность команде. К тому же свою эффективность он показал и во время выборов губернатора Свердловской области в сентябре 2017 года, когда проводил лотерею среди граждан для привлечения избирателей на участки.
«Навальнят» не будут прессовать
28 января в нескольких городах Свердловской области пройдут митинги сторонников оппозиционера Алексея Навального «Забастовка избирателей». В Екатеринбурге он пройдет в сквере на Большакова.
Как говорят слухмейкеры, из Москвы пришла неофициальная инструкция, среди прочего в которой обозначено, что участников митинга не надо прессовать, постараться не задерживать (только в самых крайних случаях), а также попытаться не допустить столкновения с противниками Алексея Навального.
Нет распоряжения и по задержанию бывшего депутата гордумы Екатеринбурга, а ныне правой руки оппозиционера Леонида Волкова, который также намерен принять участие в акции.
Кому работу? «Вести-Урал» нуждаются в кадрах
В телевизионной среде Екатеринбурга обсуждают кадровый голод в телекомпании «Вести-Урал». Рассказывают, что в последнее время сотрудники все чаще задумываются о смене места работы, а другие уже и вовсе приняли такое решение. Они жалуются на низкие зарплаты и бешеный график. По слухам, в настоящее время недокомплект составляет три человека, никто не идет, в результате чего вся нагрузка ложится на плечи оставшихся сотрудников.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
Новый выпуск «Слухов» ищите на «ВВ» в следующую пятницу.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
26.01.2018
22:15 | 26.01.2018
Общественная палата Екатеринбурга пополнилась новичками
21:04 | 26.01.2018
В Екатеринбурге загорелся Новомосковский рынок
20:45 | 26.01.2018
На Средний Урал возвращается тепло
20:02 | 26.01.2018
В Екатеринбурге ребенок получил перелом позвоночника из-за наехавшего на него автомобиля
19:15 | 26.01.2018
Евгений Куйвашев и Аркадий Чернецкий обсудили продвижение заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге
18:30 | 26.01.2018
Напарника криминального авторитета Андрея Овчинникова отправили в СИЗО на два месяца
18:22 | 26.01.2018
Развитие дорожной инфраструктуры в Перми будет вновь направлено на обеспечение безопасности пешеходов
18:07 | 26.01.2018
РМК представила доклад об успехах в социальной политике
17:38 | 26.01.2018
Свердловский депутат и меценат принимает поздравления!
16:45 | 26.01.2018
Сигал или Месси: кто вы в мире мобильной связи?
16:42 | 26.01.2018
В Челябинске и Еманжелинске отремонтировали хоккейные коробки
16:36 | 26.01.2018
Более ста человек зарегистрировались на Пермский международный марафон за первые сутки
15:55 | 26.01.2018
В суд направлено уголовное дело в отношении боевика, воевавшего в Сирии и промышлявшего грабежами на Урале
15:16 | 26.01.2018
В Кургане хоккейный турнир «Русская классика» соберет около трех тысяч болельщиков
14:51 | 26.01.2018
Курганские синоптики: завтра морозная погода сохранится
14:46 | 26.01.2018
Инспекторы свердловской ГИБДД в лютый мороз спасли дальнобойщика на Московском тракте
14:29 | 26.01.2018
Прогнозы на все виды спорта: как все сделать на высоком уровне
14:23 | 26.01.2018
Матч между «Пармой» и «Нижним Новгородом» перенесен
13:53 | 26.01.2018
Ситуация в прикамском поселке Сараны стабилизировалась
13:30 | 26.01.2018
Прокуратура Зауралья подтвердила факты нарушений в оплате труда учителям в Звериноголовском районе. Стимулирующие сокращали и выплачивали не полностью
13:03 | 26.01.2018
В Екатеринбурге оперативники уголовного розыска задержали грабителей банка. На их счету – аналогичные ограбления
12:43 | 26.01.2018
В выходные в Перми немного похолодает
12:36 | 26.01.2018
Вблизи недостроенной телебашни в Екатеринбурге появилось импровизированное кладбище
12:33 | 26.01.2018
Власти Пермского края и «Ростелеком» обсудили возможность внедрения проекта «Умный город»
12:14 | 26.01.2018
Губернатор Свердловской области назначил нового министра экономики
12:07 | 26.01.2018
Бывшему директору завода по производству взрывчатки в Красноуральске вынесли приговор
11:48 | 26.01.2018
Инспекторам свердловской ГИБДД предлагают взятки от 100 до 20 000 рублей
11:19 | 26.01.2018
УФСИН России по Курганской области возглавил новый руководитель
10:34 | 26.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 25 января 2018 года
10:25 | 26.01.2018
Специалисты «Водоканала» назвали причину частых аварий на сетях водоснабжения Екатеринбурга
09:52 | 26.01.2018
Почти 7 тысяч екатеринбуржцев доказали свою силу и выносливость
09:36 | 26.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 25 января 2018 года
09:10 | 26.01.2018
Ночью в Екатеринбурге вместе со спортшколой «Динамо» сгорел человек
09:05 | 26.01.2018
В Екатеринбурге сгорело кафе в Пионерском поселке
22:49 | 25.01.2018
Житель Серова отсудил деньги у детского сада за то, что его машину повредило тополем, росшим на территории учреждения
22:05 | 25.01.2018
Екатеринбуржцы устали ждать, когда городские службы расчистят от снега улицы города, и сделали это сами
21:33 | 25.01.2018
Глава Фонда первого Президента России Б.Н. Ельцина и губернатор Свердловской области обсудили совместную работу, связанную с дальнейшим функционированием «Ельцин-центра»
21:18 | 25.01.2018
Евгений Куйвашев наградил премиями лучших профессоров, доцентов и преподавателей вузов в честь Дня российского студенчества
20:53 | 25.01.2018
«Надеюсь, все будет по справедливости»: участник драки с кавказцами рассказал о настрое перед заседанием суда
20:40 | 25.01.2018
В рамках ЭКСПО-2025 в УрФУ пройдет масштабный хакатон «Город будущего»
20:12 | 25.01.2018
Начальнику УМВД по Екатеринбургу официально вручили погоны полковника