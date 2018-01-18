Рубрика: Общество
18:52 | 19.01.2018
Ройзман объявил финансовую мобилизацию
Слухи «Вечерних Ведомостей» о событиях и людях недели
Уголовное дело Зили Булатовой закроют в связи с отсутствием состава преступления
Уголовное дело, возбужденное в отношении председателя потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» Зили Булатовой, может не дойти до суда. Сплетники шепчутся, что основанием для возбуждения стало заявление Михаила Шилиманова — партнера Александра Новикова по бизнесу, но он не выступает в деле заинтересованной стороной, а соответственно, и органы дознания не могли принимать соответствующего процессуального решения.
Более того, по мнению слухмейкеров, еще на стадии направления дела в прокуратуру у надзорного ведомства возникнут вопросы. По некоторым данным, Булатова, которой вменяется прием от членов кооператива денежных средств наличными с целью неисполнения решения суда и перечисления денег на расчетный счет одного из пайщиков, лишь выполняла волю дольщиков.
Уралмашевский полковник пойдет войной на врагов
Начальник отдела полиции № 15 УМВД России по Екатеринбургу Филипп Куклин, получивший звание полковника, вскоре пойдет на повышение. Якобы ему предложена руководящая должность в свердловском полицейском главке, полномочия которой помогут ему расквитаться со своими аппаратными оппонентами. К этой информации им можно было бы отнестись с настороженностью, если бы не тот факт, что «слух» распространяется из окружения самого Филиппа Куклина.
Ройзман начал сбор денег
Поговаривают, будто миллионер Евгений Ройзман обхаживает пороги бизнесменов (к примеру, на днях был у «мясного короля» Черкашина) с просьбой... дать денег, причем немало. Просьба обосновывается благородно: на помощь хоспису, однако у знающих людей возникают некоторые сомнения...
Дело в том, что ремонт и оборудование всем необходимым хосписа Ройзман традиционно делал за счет волонтеров и благотворительных пожертвований. Вся эта история длится достаточно давно, так что непонятно, на что еще Ройзману понадобились весьма крупные суммы.
Более вероятен другой вариант: Ройзман начал формировать «черную кассу» под грядущие выборы в гордуму Екатеринбурга.
За что закрыли «Руполит»?
19 января стало известно, что новостной портал «Руполит» был заблокирован по требованию Роскомнадзора и включен в список экстремистских материалов. Владелец сайта Александр Устинов напустил туману, рассказывая всем, что это происки неких влиятельных персон, которых его редакция разоблачала. Но на самом деле, как говорят слухмейкеры, все гораздо проще...
— Саша просто слишком увлекся своими Telegram-каналами и перестал контролировать выходящие на сайте материалы, — говорят знающие люди. — В результате журналисты там совсем распоясались и систематически стали себе позволять всякие «вольности»: резкие высказывания, неподобающие иллюстрации...
Словом, скорее всего, какой-нибудь сотрудник «Руполит» в минуту вдохновения поставил на сайт картинку со свастикой или детским порно, обеспечив своему изданию, таким образом, место на «свалке истории».
Будущего председателя Общественной палаты Среднего Урала «тащит» криминалитет
Заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий метит в кресло руководителя, Станислава Набойченко. В последнее время он заметно активизировался в СМИ, что стало очередным доказательством того, что он сменит в ОП СО бывшего ректора УПИ в ходе обновления состава, запланированного на лето 2018 года. Между тем против подобного «повышения» могут выступить правоохранительные структуры: ранее в прессе появлялись сведения, что Винницкому симпатизируют представители криминального мира.
Глава Белоярки договорился о спасении ресурсоснабжающей организации
Коммунальное предприятие Белоярки МУП «Новые технологии» спасут от банкротства. В декабре исковое заявление о признании организации несостоятельным подавало ОАО «ЭнергоСбыт Плюс» за долг в 17 миллионов рублей. По слухам, стороны договорились о заключении мирового соглашения и в ближайшее время иск будет отозван. Финансовые проблемы МУПа остались после бывшего главы БГО Павла Юдина.
Бюджетные деньги уйдут в карман свердловской пиарщице
Пиар-кампанию против действующего руководства администрации Алапаевска и местной полиции заказала команда бывшего главы города, шепчутся сплетники. И если в части действий правоохранителей действительно имеют место быть недочеты, а где-то и формальные признаки уголовных деяний, то чиновники попали под «замес» исключительно из мести. По слухам, интересы бывшей команды отстаивает пиарщица Валентина Гофенберг, которую заказали на деньги, ранее не совсем честным образом выведенные из бюджета.
Глава свердловского города избавляется от имущества
Глава Администрации Каменского района Свердловской области Сергей Белоусов распродает свое имущество. В местных изданиях на днях появились объявления о продаже чиновничьей собственности. Шутка ли это недоброжелателей, или действительно Белоусов решил распрощаться с имуществом, достоверно не известно. Любопытно, что депутаты намерены созвать внеочередное заседание думы, на которое вызвать главу и прокуратуру, чтобы Белоусов рассказал о том, что предпринимает для улучшения ситуации в районе — три села замерзают от холода, оставшись без отопления.
Екатеринбуржцев собираются привлечь на выборы с помощью благоустройства города
В Екатеринбурге придумали новый способ привлечь избирателей на участки во время выборов президента России. Их будут заманивать с помощью голосования по программе благоустройства города, предложив выбрать из нескольких территорий ту, которой администрация будет заниматься в ближайшее время.
Как поговаривают слухмейкеры, на избирательных участках горожанам будут предлагать не только сделать выбор в пользу того или иного кандидата в президенты, но и проголосовать за объект благоустройства. На данный момент прорабатывается схема, когда горожане должны выбрать, что же в первую очередь необходимо благоустроить — набережную Исети или исторический центр города.
Ранее прорабатывалась другая схема привлечения избирателей на участки — голосование за переименование области. Но она была принята в штыки — граждане даже и слышать не хотели о возможной смене названия региона, поэтому от нее решили отказаться, остановившись на менее дискуссионной проблематике.
Игоря Холманских собираются менять после выборов президента
Полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских может покинуть свой пост после мартовских выборов. Как шепчутся слухмейкеры, после выборов главы государства полпредский корпус будет частично сменен и эта чистка коснется и уральца.
Ему предрекают большой пост в Москве, но менее публичный. Вместо Игоря Холманских полпредом президента в УрФО должен стать один из силовиков, близких к Владимиру Путину.
КПРФ собирается использовать козыри, которые ей дал Евгений Куйвашев
Возможный снос памятника Ленину в Екатеринбурге и переименование ряда улиц города, о чем говорил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции, дали большие дивиденды местным коммунистам. На этих темах они собираются еще долго находиться в информационном пространстве, не затрачивая средств, и подготовить почву для приезда кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.
Эти темы будут активно муссироваться в ближайшие две недели среди электората коммунистов. А далее Грудинин, который посетит регион 1 февраля, сделает резкие заявления и «сорвет» на них голоса избирателей, уверены ярые коммунисты.
Екатеринбургский ОМОН «прессуют» генералы?
Отряд ОМОН по Екатеринбургу вынужден «отбиваться» от проверок сверху. По слухам, вместо того, чтобы работать в «поле», руководство ОМОН и бойцы спецподразделения вынуждены устранять замечания, выявленные в ходе генеральских инспекций, которые проводятся чуть ли не ежедневно.
«То картины криво висят, то урны не там стоят. Придираются ко всему», — сетуют собеседники.
Кредиторы обанкроченной «управляшки» шокированы назначениями в Севастополе
Назначение бывшего заместителя руководителя Фонда капремонта в Свердловской области Светланы Барановой временно исполняющей обязанности директора Фонда в Севастополе её экс-коллеги называют интересным кадровым решением. Дело в том, что её отъезд в южные края может рассматриваться не только как попытка сделать карьеру в коммунальной сфере, но и как отличная возможность уйти от проблем, которые остались в Свердловской области.
По некоторым данным, к ней есть претензии у кредиторов «Областной управляющей жилищной компании», которая была признана банкротом в 2015 году. Баранова ранее являлась гендиректором «ОУЖК» и может понести субсидиарную ответственность по долгам.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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