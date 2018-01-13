Рубрика: Газетный номер
13:18 | 16.01.2018
Городу Перми передан участок для расширения гимназии № 17
Генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев: «Мы всегда выполняем свои обязательства»
Участок площадью 0,95 га в центре города в квартале № 71 долгое время оставался камнем преткновения для городских и краевых властей. После банкротства арендатора ООО «Транк» право аренды вместе с объектом незавершенного строительства — зданием распределительной трансформаторной подстанции — было выставлено на торги, и его приобрела за 31,1 млн рублей «Стройиндустрия».
С тех пор рыночная стоимость участка выросла, и вернуть его муниципалитету не удавалось. Не удалось договориться о передаче земли в краевую собственность и прежним региональным властям. В то же время гимназия № 17 продолжала претендовать на участок, ссылаясь не только на нехватку площадей для организации учебного процесса, но и на старый генплан города. Согласно этому базовому документу, территория квартала № 71 предназначалась именно для расширения этого учебного заведения.
В сентябре прошлого года правительство Пермского края, администрация Перми и АО «КОРТРОС-Пермь» подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития социальной инфраструктуры города. В нем в том числе фигурировал и пункт о выкупе «КОРТРОСом» и безвозмездной передаче городу участка для гимназии.
О том, что проблему удалось решить и сделка завершена, первым сообщил в Instagram губернатор Пермского края Максим Решетников: «Под Новый год завершили еще одно дело: застройщиком «КОРТРОС» в рамках взятых на себя дополнительных обязательств по строительству социальной инфраструктуры куплен и передан городу участок рядом с гимназией № 17 на улице Ленина в Перми. Это открывает дорогу к проектированию и строительству здесь нового здания школы со всей необходимой инфраструктурой, прежде всего спортивной».
— Компания всегда точно и в срок выполняет свои обязательства — перед участниками долевого строительства, акционерами, органами власти, — прокомментировал генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев. — По трехстороннему соглашению с краевым правительством и администрацией города Перми мы приняли на себя ряд дополнительных социальных обязательств. Два из них уже фактически выполнены. Мы обустроили спортивную площадку для школы № 9 и запустили процесс ее передачи городу. Что касается участка по Ленина, 33–35, после подписания соглашения мы вступили в диалог с арендатором о приобретении объекта незавершенного строительства и права аренды, запустили процесс регистрации и оплаты сделки. Регистрация, по нашим данным, прошла в прошлом году.
Напомним, АО «КОРТРОС-Пермь» ведет в Перми масштабное жилищное строительство. Только за прошлый год застройщик возвел в жилом квартале «Гулливер» три новых дома. К 2020 году застройка квартала будет полностью завершена. Откроется здесь и детский сад на 160 мест.
В компании с пониманием относятся к новой политике краевых властей, направленной на привлечение девелоперов к развитию социальной инфраструктуры городов Прикамья.
— В последние годы на федеральном уровне принят ряд мер, которые существенно меняют работу застройщика, — напоминает Николай Зуев. — И в Пермском крае власти занимают активную позицию в части реализации новой практики. Речь идет о принципиальном изменении условий деятельности, и у застройщиков, которые быстрее это поймут, перспектив будет больше. Нам это по силам. «КОРТРОС» — мобильная компания, у нас есть достаточные ресурсы и поддержка акционеров. Мы готовы работать в новых условиях и выполнять свои обязательства.
© «Вечерние Ведомости»
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