В ожидании сюрпризов погоды

15:32 | 11.01.2018

Коммунальные службы Прикамья готовы перейти на круглосуточный режим работы

В этом сезоне настоящей зимы в Перми еще не видели. Температура до сих пор держится на уровне выше климатической нормы. Все должно измениться в ближайшие дни. Согласно прогнозам Гидрометцентра России, на территории всего Пермского края произойдет резкое похолодание. Ожидаются температуры до -25 градусов, по северу до -29 градусов.



В связи с этим Региональная служба по тарифам рекомендует главам муниципальных образований усилить контроль за работой объектов жизнеобеспечения. Все эксплуатационные, диспетчерские и аварийные службы переводятся на усиленный режим работы.



Рекомендации РСТ направлены муниципальным районам и городским округам 9 января, сообщают в ведомстве. При возникновении проблем на объектах жизнеобеспечения главы муниципалитетов должны немедленно принять меры к ликвидации последствий, говорится в документе. О происшествиях и технологических инцидентах на сетях незамедлительно информировать РСТ.



Таким образом, предприятия ЖКХ, генерирующие и электросетевые организации продолжат работать в режиме повышенной готовности, который был введен на время новогодних каникул приказом МЧС.



Энергетики Пермского филиала «Т Плюс», теплоснабжающие предприятия «Пермская сетевая компания», «Березниковская сетевая компания» и «Инвестспецпром», со своей стороны, провели комплекс дополнительных мер для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в период температурных минимумов. В состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады, транспорт и спецтехника, резервное энергооборудование. Для оперативного реагирования на сигналы от населения о ситуациях с теплоснабжением домов работает единый круглосуточный телефон диспетчерской службы «Пермской сетевой компании» 281-72-99.



В департаменте ЖКХ администрации Перми сообщают, что в режиме повышенной готовности будут работать также специалисты городского департамента и районных администраций. Составлен график круглосуточных дежурств. По оперативным данным синоптиков, в ночное время температура в краевом центре может упасть до -26 градусов. При резком понижении температуры воздуха возрастает риск аварий на сетях. В связи с этим принят ряд предупреждающих мер.



Ресурсоснабжающие организации будут вести постоянный мониторинг, а для оперативного устранения возможных дефектов на сетях организовано круглосуточное дежурство руководителей и ответственных специалистов. О наступающих морозах проинформированы управляющие организации. УК и руководство ТСЖ составили график круглосуточных дежурств специалистов на случай аварий.



Горожанам напоминают: если в доме возникла аварийная ситуация, жильцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ или в ремонтную службу. Их телефоны указаны на квитанции об оплате ЖКУ и на табличках в подъездах. Если произошла серьезная авария, а телефоны управляющей организации не отвечают, пермяки могут обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.