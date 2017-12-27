Рубрика: Газетный номер
16:23 | 28.12.2017
К Новому году готовы!
Центром праздничных событий в Перми станет эспланада
Входы в ледовый городок будут организованы со стороны улиц Ленина, Попова и Петропавловской. На территории новогоднего комплекса действует запрет на алкоголь, проход в состоянии алкогольного и иного опьянения также запрещен. Катание на горках в новогоднюю ночь будет запрещено в связи с требованиями безопасности.
Гостей праздника ожидает традиционный фейерверк: трехминутный в 00:00 и большой семиминутный в 2:00. А сам праздник продолжится до 4:00. Вся подробная информация о режиме работы комплекса и актуальной программе — на ледовыйгородок.рф.
Напомним, главный ледовый городок Перми в этом году посвящен городам и странам, которые принимали или, как Россия, еще примут чемпионат мира по футболу. Название ледового комплекса «Перммяч» объединяет темы Перми и футбола. Общая площадь проектируемого ледового комплекса составляет 3,5 гектара. По этому показателю пермский ледовый комплекс является одним из самых больших в России.
Согласно задумке художника Всеволода Аверкиева городок представляет собой «футбольную планету». При разработке художественной концепции объектов использовались узнаваемые культурные символы стран-участников. Так, о чемпионате мира по футболу в Мексике рассказывает горка «Сомбреро», выполненная в виде национального головного убора, а бразильский чемпионат представляет ледовый лабиринт, исполненный в виде бамбуковых джунглей.
Непосредственно на российский чемпионат указывают входная группа «Жар-птица», встречающая гостей со стороны улиц Ленина и Попова, и зимнее футбольное поле с трибунами.
Каждый день новогодних каникул с 3 по 8 января 2018 года в ледовом городке будет насыщен мероприятиями. Будут работать интерактивные площадки с развлечениями для гостей разных возрастов.
Все дни каникул будут проходить матчи по мини-футболу, в перерывах между которыми мастер-классы дадут футболисты клубов «Амкар» и «Звезда-2005». Игры состоятся на одном из объектов ледового комплекса — футбольном поле размером 20 на 40 метров. Его украшают ледовые композиции с названиями городов России, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, а также талисманы пермских футбольных клубов.
3 января в ледовом городке откроется первая в России зимняя «Школа болельщиков», в которой будут учить правильно «болеть». Ее участникам предстоит не только разучить речовки, но и узнать главные традиции настоящих болельщиков.
Во время каникул в ледовом городке откроется «Приемная Деда Мороза», с которым можно будет не только встретиться и пообщаться, но и сделать совместную фотографию на память.
Впервые состоятся соревнования между артистами театров огня. В борьбе за пермский «Кубок Огня» примут участие театры из Перми, Березников, Магнитогорска, Екатеринбурга и Кирова. Предусмотрены индивидуальные и групповые выступления. По итогам определятся победители, которые и получат призовые кубки. Выступления будут проходить каждый вечер с 17:00 до 19:00 на эспланаде.
В паузах между показательными выступлениями будет работать уличный театр «Снежики» — цирковое шоу с элементами хореографии, футбола. Артисты театра — снежные персонажи — будут встречать гостей и участников программ, забавлять зрителей, проводить снежные конкурсы и состязания, мастер-классы.
Выступление артистов огненных театров можно будет посмотреть не только в центре, но и в районах с 17:00 до 18:30. 2 января — в саду им. Свердлова в Мотовилихинском районе, 3 января — в парке им. Чехова в Орджоникидзевском районе, 4 января — в парке «Счастье есть» в Кировском районе, 5 января — в саду им. Миндовского в Индустриальном районе, 7 января — на площади у клуба «Юбилейный» в поселке Новые Ляды.
А после каникул самым масштабным событием в ледовом городке станет V Открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Он будет проходить с 15 по 21 января.
© «Вечерние Ведомости»
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