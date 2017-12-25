Все перемены — к лучшему

14:38 | 26.12.2017

За год «КОРТРОС-Пермь» построил в краевом центре 55 тысяч квадратных метров качественного жилья

АО «КОРТРОС-Пермь» завершает год на высокой ноте. В предпраздничные дни получено разрешение на ввод второй башни жилого квартала «Гулливер». Дом сдан на полгода раньше срока — настоящий подарок для новоселов, которые смогут встретить Новый год в новой квартире.



Напомним, что первый дом комфорт-класса ЖК «Гулливер», расположенный по адресу ул. Революции, 48а, также был сдан досрочно, в сентябре 2017 года. На данный момент идет подготовка к сдаче дома бизнес-класса по ул. Революции, 50. Строительство домов по ул. Революции, 50, 54 и 52Б, ЖК «Гулливер» идет по графику.



Генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Зуев подчеркивает: в этом году компания все свои планы по строительству выполнила и перевыполнила.



— Николай Геннадьевич, какие события стали знаковыми для компании в уходящем году?



— В этом году мы сдали первый дом в жилом комплексе «Гулливер» — разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано в сентябре, дом уже заселен практически полностью. 15 декабря получено официальное разрешение на ввод второго дома ЖК «Гулливер» по адресу ул. Революции, 48Б. Кроме того, полностью готов и шестиэтажный дом — сейчас идет его поэтапная приемка. В сумме это около 55 тысяч квадратных метров жилья для пермяков — для компании это серьезный результат, мы за год столько еще не сдавали.



В числе значимых для компании событий года — открытый конкурс по выбору проекта памятника известному артисту, пермяку Георгию Буркову. Такого опыта у нас раньше не было. Порадовало, что эксперты высоко оценили организацию конкурсных процедур, наши подходы, уровень привлеченных специалистов и географию участников, которая вышла далеко за пределы Пермского края. И даже то, что при подведении итогов компания оплатила работу скульпторов — финалистов конкурса. А выиграл конкурс пермский скульптор Алексей Залазаев. Уверен, что и здесь все сроки будут соблюдены и 31 мая 2018 года, в день юбилея Георгия Ивановича, мы торжественно откроем памятник.



Хочу отметить также, что сданный в прошлом году ЭЖК «ASTRA» с двумя отреставрированными историческими пассажами в этом году признан победителем национального этапа Всемирного конкурса FIABCI «Prix d’Exellence Awards» в номинации «Наследие. Реставрация». Есть предложение участвовать с этим проектом во Всемирном конкурсе. Приятно, что результаты нашей работы оценены на таком уровне и что благодаря нашим усилиям город Пермь звучит в таком контексте.



— Какие социальные обязательства приняла на себя компания, в том числе после визита на площадку ЖК «Гулливер» губернатора края Максима Решетникова?



— В соглашении, которое «КОРТРОС-Пермь» подписал с правительством Пермского края и администрацией Перми, обозначены позиции, которые были согласованы ранее, — по реконструкции и передаче муниципалитету парка, установке памятника и строительству спортплощадки для школы № 9. К ним добавились две дополнительные, тоже увязанные с социальными объектами, сопровождающими появление нового жилья. Компания «КОРТРОС-Пермь» взяла на себя обязательства спроектировать и построить детский сад на 160 мест и принять участие в расширении гимназии № 17. Для нее будет приобретен земельный участок, на котором разместятся дополнительные площади. Масштаб проекта не позволяет нам построить школьное здание, так что мы будем участвовать в развитии системы образования Перми в другом формате.



— Это серьезная дополнительная нагрузка?



— Понятно, что основным источником строительства школ является бюджет. Рост по инвестициям в образование в регионе есть, но чтобы увеличить их в разы — таких возможностей нет. Как депутат Законодательного собрания края, участвующий в процедурах согласования, я очень хорошо понимаю, как важно сохранять баланс между направлениями бюджетных расходов. Так что сегодня поддержка системы образования через застройщика — это реальный и востребованный механизм.



— В целом уходящий год был непростым для строителей. Меняется законодательство, ужесточаются требования к застройщикам. На очереди переход к продаже готового жилья, который президент РФ Владимир Путин обозначил как приоритет на рынке жилищного строительства. Насколько сложно идут эти процессы?



— Сейчас ведется работа на уровне Минстроя и экспертных сообществ. Задача состоит в том, чтобы объемы средств населения, вложенные в отрасль, которые, по некоторым оценкам, исчисляются триллионами рублей, остались на рынке жилья. Для государства, для развития экономики это имеет важнейшее значение — куда люди вкладывают свободные средства. И все эти объемы предстоит переориентировать, довести денежные средства населения до банков. А дальше банки будут выстраивать отношения с застройщиками, с использованием средств населения и собственных пассивов.



— Что выгоднее застройщику — долевое строительство или продажа готового жилья?



— Компания «КОРТРОС» готова работать по обеим схемам. В Екатеринбурге проект «Академический» реализуется на принципах продажи готового жилья. В основе — проектное банковское финансирование плюс собственные средства компании. Преимущества для покупателей очевидны: дом проверен, введен в эксплуатацию, квартиры включены в Росреестр, риски максимально снижены. Конечно, это несколько дороже для покупателя, но зато значительно меньше шансов потерять свои вложения.



В Перми ЖК «Гулливер», напротив, возводится по схеме долевого строительства. И тоже успешно.



— В краевой столице идет формирование программы «Пермь-300», создается перечень объектов, которые украсят город к юбилею. Войдет ли в него «Гулливер»?



— Мы получили такое предложение от главы города и подали заявку. Хотелось бы принять участие в преображении города к юбилею. Хотя никаких преференций для себя не ожидаем. Во всяком случае, я не видел никаких документов, которые определяли бы какой-то особый статус для участников программы.



Независимо от участия в этом проекте, ЖК «Гулливер», в соответствии с планами, будет завершен в 2020 году. Но я подготовку к 300-летию города связываю в первую очередь с благоустройством. В 2016 году в ходе выборов в Законодательное собрание в моем округе, в Свердловском и Мотовилихинском районах, эта тема была озвучена как наказы жителей. И я как строитель и как депутат принял их к исполнению. В конце 2016 года мы собрали информацию по объектам, нуждающимся в благоустройстве. И это оказалось очень своевременно: в этом году появилась возможность расширить программу.



Что касается перспектив, мы уже выходили с предложениями о благоустройстве общественных пространств в центре города. Но чтобы решать задачи, их нужно сначала поставить. Так что пока работаем в запланированных объемах.



Мы настроены позитивно и уверены в себе, готовы решать для пермяков самые масштабные задачи. Об этом особенно хочется сказать в канун праздника. Ведь Новый год всегда несет изменения, ожидания, новые надежды. Хочу пожелать пермякам, чтобы все перемены в их жизни, в преображении города были только к лучшему. А мы постараемся в этом помочь.