Пермь: газетный номер
10:22 | 14.03.2019
У пермского самбо – олимпийские перспективы
Успехи пермских спортсменов дают основания для оптимизма
Юниоры Владимир Романов из Лысьвы, Полина Кузнецова из Березников и Ксения Ужегова из Чайковского вошли в сборную страны. На основном чемпионате золотые медали в своих весовых категориях завоевали Игорь Беглеров и Екатерина Оноприенко, «серебро» - Мария Молчанова и Анастасия Белых, «бронзу» - Гаджи Юсуфов.
Напомним, внимание к этому виду спорта теперь особое – с прошлого года он стал олимпийским. Дебют самбистов на Олимпиаде состоится в 2028 году, после завершения всех организационных процедур. В каком направлении двигается сегодня российское и в особенности пермское самбо? О недавних результатах и перспективах спортсменов мы беседуем с президентом федерации спортивного и боевого самбо Пермского края Александром Репиным и вице-президентом Всероссийской федерации самбо, председателем совета федерации спортивного и боевого самбо Пермского края, мастером спорта международного класса, заслуженным тренером России Вячеславом Зубковым.
- Начнем с чемпионата России среди взрослых?
- Очень хотелось бы, чтобы мы были лучшими, но в целом мы удовлетворены итогами чемпионата, - отмечает Александр Репин. - По количеству завоеванных золотых медалей наш регион занял третье место в России, по «серебру» – второе место. Мы увезли 10% всех наград, при том что по численности населения регион составляет 30-ю часть страны. С точки зрения этого соотношения мы выглядим очень хорошо. Но сейчас мы обсуждаем с краевой федерацией самбо, Вячеславом Дмитриевичем Зубковым не победы – они уже есть, точка поставлена. Он как человек, живущий в спорте, умеет оценивать не только победу, но само движение к победе, видит тенденции. И мы сейчас говорим о том, куда и как приложить совместные усилия. Прикамье сегодня имеет реальную возможность выйти по самбо на 1 место в России. Надеемся, в чем-то нам поможет край, но многое мы должны сделать сами.
- Мы 15 лет были первыми в России, - напоминает Вячеслов Зубков. - Сейчас немного сдали позиции – сказывается смена поколений и некоторые другие факторы.
- Вячеслав Дмитриевич отслеживает каждого спортсмена, для него уже в прошлом году было очевидно, что нас ожидает некоторое снижение результатов, - продолжает Александр Анатольевич. – Мы не говорим о провале – наши ребята заняли достойные места. Но главное - взят тот рубеж, который позволяет поработать и вернуть себе лидерство. Хотелось бы, чтобы в перспективе это было и олимпийское лидерство, чтобы наши спортсмены достойно представляли Россию. Думаю, что и город, и край тоже в этом заинтересованы, такие спортивные результаты – предмет гордости, вопрос престижа. Не говоря уже о развитии спорта: когда команда становится чемпионом, то и желающих влиться в этот вид спорта становится больше. Да, в этом году мы ушли с первого места, но мы на верном пути и обязательно вернем себе звание чемпионов. Это главное.
- Мы уже перешли к вопросам стратегии. А кто в Пермской федерации самбо отвечает за стратегию?
- Не я, - смеется Александр Репин. - Президент спортивной федерации – это лицо, которому доверено представлять нашу сборную, федерацию края и вообще это вид спорта. Это только право, и все, не тренерская работа и вообще не работа. И что касается спортивных заслуг, президент - ничто, команда – все. Команда, которая оказала мне доверие.
Вячеслав Зубков вспоминает:
– Когда мы пришли к Александру Анатольевичу с предложением возглавить федерацию самбо Пермского края, он спросил: «Что я должен буду делать?» Мы сказали: «Гордиться нами!» И мы стараемся работать так, чтобы нами действительно можно было гордиться. Александр Анатольевич поддерживает федерацию, общается со спортсменами, мотивирует их – ведь сегодня спортсменам очень непросто, особенно если говорить об уровне, на котором борются чемпионы. На чемпионат России, например, и отобраться-то непросто, показать результат – тем более.
- Если говорить о смене поколений и об олимпийских перспективах, наверно, особый интерес представляют результаты первенства России?
- Настолько явных результатов у спортсменов 19-20 лет, которые участвовали в первенстве, пока нет, - признает Александр Репин. - Но есть общая тенденция и понимание того, что переход перспективной молодежи в спорт взрослых наметился, причем достаточно массовый. Количеством призовых мест мы особо похвастаться не можем, но внутренняя удовлетворенность у меня лично есть. Радует и то, что первенство среди юниоров в Перми организационно прошло на высшем уровне и отмечено как одно из лучших за всю историю турнира. Не случайно президент Федерации самбо России Сергей Елисеев высказал слова благодарности в адрес организаторов.
- Впечатления от первенства России хорошие во всех отношениях, - отмечает Вячеслав Зубков. - Конечно, нам пришлось постараться, чтобы принять всех, – только участников приехало порядка 500. Что касается спортивных результатов - не хватило нам, конечно, «золота». Реализовались те, от кого ждали меньших результатов. Тот же Владимир Романов занял 2 место, попал в сборную, поедет на первенство Европы. Иван Пегушин, который в прошлом году выиграл первенство, в этом году занял только 3 место. Тем не менее, выступили на чистую «четверку», учитывая, что у нас было несколько провальных лет в этой возрастной категории. И мы увидели стремление, движение вперед, есть ребята, которые могут стать чемпионами. Уже в следующем году они будут выступать на чемпионате России, и там многое будет ясно.
- Попробуем подвести итоги двух турниров?
- У нас 3 человека отобрались на молодежное первенство Европы - Романов и две девочки, есть три третьих места – а в самбо и «бронза» стоит тяжелых трудов. Пусть бронзовые призеры и не участвуют в первенствах Европы и мира, но мы понимаем, что это ребята, которые показали свой потенциал, те, с кем мы будем работать.
На чемпионате России среди взрослых у нас 2 «золота» и 2 «серебра» - обладатели этих наград будут бороться на чемпионатах мира и Европы. Есть одна «бронза», еще три спортсмена, не попавшие на пьедестал, показали себя. В следующем году каждый из них будет морально готов быть в финале и бороться за чемпионское звание. Полина Кузнецова из Березников в этом году заняла 2 место и отобралась на чемпионат Европы – для нас это было ожидаемо, но до сих пор она не входила в сборную страны. Безусловно, у наших ребят есть будущее.
- И есть надежды, что к Олимпиаде-2028 мы подойдем с очень хорошими достижениями и будем во всеоружии, - добавляет Александр Репин. – А задача на ближайшие годы – с плавным ускорением идти от чемпионата к чемпионату.
Ольга БОРЗУН
ФОТО: sambo.ru
© «Вечерние Ведомости»
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