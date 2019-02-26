Бюджет Пермского края претерпел изменения

11:56 | 27.02.2019

Депутаты поддержали поправки в главный финансовый документ, предложенные губернатором

21 февраля депутаты Законодательного собрания встретились на очередном пленарном заседании. В центре внимания парламентариев на этот раз был пакет поправок в бюджет региона.

В двух чтениях принят один из двух законопроектов, предполагающих изменения в бюджет на 2019-2021 годы. Пакет поправок в начале февраля внес на рассмотрение в краевой парламент губернатор Пермского края Максим Решетников.

Доходы края по законопроекту в 2019 году увеличиваются на 352,9 млн рублей, расходы – на 1,4 млрд рублей. При этом предусмотрено увеличение дефицита бюджета на 2019 год в сумме 1,06 млрд рублей. Источники финансирования дефицита – остатки средств, образовавшиеся на счете бюджета Пермского края на 1 января 2019 года.

Расходы предполагают увеличение средств на ряд государственных программ. Как отметил спикер Законодательного собрания Валерий Сухих, эта инициатива усиливает бюджет развития – большая часть средств пойдет на инвестирование общественной инфраструктуры и автодорожного строительства: «Так, дополнительно выделяется 900 млн рублей по программе газификации. Таким образом, за три года мы сможем построить дополнительно около 1 тыс. км распределительных газопроводов, обеспечить газом 39 населенных пунктов и свыше 14 тысяч домовладений. Задача региональных и муниципальных властей сегодня – выстроить систему газоснабжения максимально эффективно с точки зрения экономики, и чтобы подключение к газопроводу было доступно максимальному количеству жителей».

На реализацию государственной программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» предусмотрено увеличение средств на 1,2 млрд рублей: на 2019 год – 656,5 млн рублей, на 2020 год – 308,4 млн, на 2021 год – 317,84 млн рублей. В том числе запланированы расходы на обеспечение доли софинансирования (5%) модернизации объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» (объем федеральных средств – 566,8 млн рублей).

Дорожный фонд в 2019 году вырастет на 645,6 млн рублей. Дополнительные средства решено направить на обход Чусового (261,4 млн рублей) для устранения оползня, а также ремонт и строительство (реконструкцию) дорог регионального, муниципального значения и дорог общего пользования местного значения. Так, увеличение на 200 млн рублей расходов на ремонт региональных дорог позволит дополнительно отремонтировать более 20 км дорог. Расходы на ремонт муниципальных дорог в этом году увеличены на 184,2 млн рублей.

Средства на реализацию государственной программы «Качественное здравоохранение» в 2019-2021 годах увеличиваются на 93 млн рублей ежегодно. Часть средств также будет направлена на увеличение расходов по программам «Социальная поддержка жителей Пермского края» (2,6 млн рублей) и «Спортивное Прикамье» (19,9 млн рублей).

Еще один пакет поправок депутаты приняли в первом чтении. Эта инициатива включает увеличение доходов в 2019 году на 964 млн рублей, расходной части бюджета – на 3 млрд рублей, а дефицита – на 2 млрд. Часть дефицита будет обеспечена также за счет остатков, а 970 млн рублей – с помощью кредита.

Во втором чтении принят закон, касающийся капремонта. Он возлагает функцию контроля над деятельностью регионального оператора на Инспекцию государственного жилищного надзора. Между чтениями в законопроект поступило две поправки от губернатора.

Также депутаты поддержали корректировки в Перечень объектов автодорожного строительства. Увеличивается сметная стоимость строительства обхода г. Чусовой в части проведения дополнительных работ и корректировки проектной документации; по двум объектам уточняется стоимость и общая протяженность – это реконструкция мостового перехода через р. Козым в Карагайском районе и мостового перехода через р. Ившиху в Осинском районе. Кроме того, в перечень добавлены три объекта: реконструкция мостовых переходов через р. Нерестовку (Большесосновский район), р. Кыдзьис (Косинский район) и р. Заимку (Лысьвенский район). Также планируется выполнить работы по восстановлению биологических ресурсов водоемов.



На социальных направлениях

Среди социальных законопроектов – инициатива главы региона о расширении мер социальной поддержки руководителям образовательных учреждений. Предлагается внести изменения в закон «Об образовании в Пермском крае», которые устанавливают для руководителей, проработавших более 20 лет на должности директора образовательного учреждения, ежемесячное пособие за многолетний добросовестный труд. Одним из условий предоставления пособия является одновременное наличие государственных или ведомственных наград в сфере образования, награждение Почетной грамотой губернатора Пермского края. Предполагается, что размер пособия составит 11,5 тысячи, включая налоги. Парламентарии поддержали инициативу в первом чтении.

В первом чтении депутаты поддержали законопроект, касающийся поддержки кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций. Расширение адресной поддержки молодых специалистов поможет снизить отток кадров из сельского хозяйства, полагают во фракции «Единая Россия», выдвинувшей законопроект. Так, на данный момент действуют следующие меры государственной поддержки: молодые люди до 30 лет, трудоустроившиеся в сельскохозяйственное предприятие в течение 1 года после завершения образования, могут получить единовременную и стимулирующую выплату в размере 100 тысяч рублей для специалистов со средним образованием и 150 тысяч рублей – с высшим. Однако такие меры не позволяют в полной мере стимулировать возвращение молодых кадров на село. Поэтому предложено увеличить предельный возраст молодых специалистов, имеющих право на стимулирующие выплаты, с 30 до 35 лет, а требуемый срок трудоустройства – с 1 года до 2 лет.

Парламентарии одобрили образование новых объединенных муниципалитетов – Верещагинского, Осинского, Чернушинского и Суксунского городских округов. Законопроекты вносятся в соответствии с решениями жителей муниципальных районов по результатам проведенных публичных слушаний. Подобные преобразования позволят упростить систему местного самоуправления, обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач и ускорить социально-экономическое развитие территорий. При этом сохраняются все сельские льготы для жителей преобразованных муниципальных образований. Это компенсационные выплаты сельским врачам и учителям, льготы по оплате ЖКХ, льготные тарифы на электричество и газ.

Во втором чтении принят закон, устанавливающий административную ответственность за бытовое дебоширство. Под ним понимается нарушение спокойствия членов семьи или соседей, создающее конфликтную ситуацию: шум, нецензурная брань, в том числе и в дневное время. Ко второму чтению в документе появилось понятие защищаемых территорий и помещений, где действия, нарушающие покой граждан, будут расцениваться как административно наказуемые деяния: это жилые помещения и общее имущество в многоквартирном доме, садовые и огородные участки с постройками. Штраф за бытовое дебоширство составит от 500 до 1 тысячи рублей, а при повторном нарушении – от 1 до 2 тысяч рублей.



Сохранить наследие

В рамках правительственного часа депутаты заслушали доклад начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александра Жуковского. В Пермском крае расположено 2815 объектов культурного наследия, в том числе 1857 федерального значения и 958 – регионального.

Среди наиболее выдающихся объектов культурного наследия – церковь Богоявления в селе Пентег Чердынского района, XVI-XVII век, одно из древнейших деревянных сооружений; памятник археологии Гляденовское костище, расположенное недалеко от Перми, в пяти минутах от аэропорта, крупнейшее святилище раннего железного века в Евразии, давшее название археологической культуре; Кафедральный собор в Перми – уникальный объект культурного наследия федерального значения. Он построен из кирпича, который намного древнее, чем сам собор.

Александр Жуковский пояснил, что ключевым понятием законодательства в этой сфере является государственная охрана памятников. Объекты культурного наследия могут находиться в любых формах собственности, за исключением археологических памятников и музеев-заповедников. Примерно половина объектов культурного наследия Прикамья находятся в удовлетворительном состоянии.

Доклад заинтересовал депутатов и повлек множество вопросов. Парламентарии спрашивали о механизмах софинансирования работ по ремонту объектов культурного наследия, о том, как соотносятся культурная ценность и оценка БТИ, кто лицензирует подрядчиков для реконструкции таких объектов.

Депутат Александр Григоренко задал вопрос о многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия: «Согласно законодательству, обязанность по их ремонту и, соответственно, реставрации возложена на собственников. Понятно, что жители многоквартирных домов на свои средства отреставрировать дом, который является памятником культурного наследия, не могут. За счет средств капремонта это тоже невозможно в силу расценок. Как эту проблему можно решить?»

Александр Жуковский отметил, что эта проблема – больное место для всех регионов, и Пермский край не исключение: «У нас таких объектов 51, при этом из них только 7 являются действительно многоквартирными домами в общепринятом смысле – в остальных количество квартир не превышает десяти. Стоимость капитального ремонта в таком доме при расчете на квадратный метр намного превышает предельный объем сборов на капремонт, который можно назначить для собственников многоквартирных домов. Проблема комплексная, каждый регион решает ее по-разному, где-то идет субсидирование. Думаю, в течение 2019 года сможем сформировать стоимостную разницу по каждому конкретному дому и выйти на предварительное решение этого вопроса».

Марина ТУШИНА

ФОТО: zsperm.ru