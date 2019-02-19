В Перми продолжают чествовать жителей блокадного Ленинграда

11:11 | 22.02.2019

Во Дворце культуры им. Кирова состоялось мероприятие, посвященное 75-летию со дня полного освобождения советскими войсками Ленинграда. На него были приглашены свидетели самых трагических страниц в истории нашей страны - жители блокадного Ленинграда.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Перми Лидия Королева, председатель правления пермского землячества в Санкт-Петербурге Григорий Меньшиков, начальник территориального управления министерства социального развития Пермского края по городу Перми Ирина Шардакова.

С приветственным словом к ветеранам обратилась заместитель главы администрации Перми – начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Лидия Королева.

В ходе встречи жителям блокадного Ленинграда вручили памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Памятный адрес блокадникам вручил Григорий Меньшиков. Благодарственными письмами заместителя главы администрации были отмечены организаторы мероприятия.

Творческий подарок – урок истории «Мы живы» – подготовили учащиеся и педагоги школы №119. Урок проводится в рамках реализации проекта «Мы – наследники Победы» и адресован в первую очередь сверстникам-старшеклассникам, но находит живой отклик и у ветеранов. В своем выступлении участники литературно-музыкальной композиции постарались донести свое понимание событий Великой Отечественной войны, связать историю и современность, принять эстафету памяти и показать значимость и величие Победы.

Напомним, 27 января вся Россия отметила 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. В истории Великой Отечественной войны подвиг города на Неве занимает особое место, аналогов ему нет и в мировой истории. Вместе с битвой под Москвой, Сталинградом и Курском оборона Ленинграда стала переломным моментом в ходе всей войны.

В тяжелейшие блокадные дни помощь ленинградцам стремились оказать все жители Советского Союза. Перми выпало сыграть важную роль. За время войны пермский эвакопункт обслужил 1382 эшелона с эвакуированными — почти 1 млн 416 тысяч человек. Всего в Молотовской (Пермской) области было расселено около 380 тысяч ленинградцев. В Молотов (Пермь) эвакуировали детские учреждения, предприятия – Ленинградский телефонный завод, Ленинградский завод оптического стекла, Ленинградский электромеханический завод, вузы, Кировский (Мариинский) театр оперы и балета, Ленинградское хореографическое училище, основную коллекцию из Русского музея. Жители Перми и Пермской (Молотовской) области в годы войны делали все возможное, чтобы помочь эвакуированным в наш край ленинградцам. Многие из них впоследствии нашли здесь свой второй дом.



Фото: Дмитрий Генкин