Пермь: газетный номер
16:27 | 19.02.2019
«КОРТРОС-Пермь» выбрал подрядчика для строительства детского сада
Новый социальный объект может появиться в ЖК «Гулливер» до конца года
Участникам тендера отводился один месяц на подготовку документации. При этом в компании «КОРТРОС-Пермь» учли новые требования к лицензированию детских образовательных учреждений - многие из них могут быть выполнены лишь в том случае, если заложены на стадии строительства. В частности, при строительстве социальных объектов имеются технологические особенности, предъявляются особые требования к местам пребывания детей, в том числе ясельного возраста, учитывается необходимость доступа маломобильных групп населения.
Для участия в конкурсе заявилось шесть претендентов. При выборе победителя эксперты учитывали целый комплекс критериев, в частности, ценовое предложение участника, его финансовое состояние, опыт на строительном рынке, в том числе в строительстве аналогичных объектов, достаточность кадровых ресурсов и наличие необходимой материально-технической базы. По результатам анализа всех предложений победителем конкурса признано ООО «ЖБК-Строй» с ценой договора 123 млн 867 тысяч рублей. В числе объектов, построенных этой организацией в 2018 году, – детский сад в микрорайоне Ива.
- В ЖК «Гулливер» сейчас заселяется четвертый дом из восьми, в третьем квартале текущего года мы сдаем еще один, - рассказал генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Зуев. - По требованиям департамента образования города, при 60-процентном заселении жилого комплекса необходимо вводить в строй дошкольное учреждение. И в целом требования к этому объекту городом заявлены по максимуму – именно так они и должны быть исполнены. Конкурс по выбору подрядчика заканчивается, он будет завершен, когда с победителем будет заключен договор генерального подряда. Конечно, площадка у нас очень сложная, работа на ней требует внимательного и грамотного подхода. Но, если не выявится дополнительных проблем, строительство возможно завершить до конца года. Напряженно, но реально.
Строительство трехэтажного детского сада на 160 мест в ЖК «Гулливер» начнется уже в марте. Он станет своеобразным предновогодним подарком застройщика АО «КОРТРОС-Пермь» городу и пермякам.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии между застройщиком, администрацией г. Перми и правительством края, подписанным в сентябре 2017 года в присутствии губернатора Максима Решетникова, дошкольное учреждение будет безвозмездно передано городу. Таким образом, будет выполнен последний пункт Соглашения.
Напомним, ранее в соответствии с этим документом АО «КОРТРОС-Пермь» приобрело и безвозмездно передало городу земельный участок в центре Перми по соседству с гимназией №17 (на этой территории планируется построить новый корпус гимназии). Также застройщик возвел и безвозмездно передал в муниципальную собственность спортивную площадку для средней школы №9 и памятник заслуженному артисту РСФСР, уроженцу Перми Георгию Буркову на территории ЖК «Гулливер».
Строительство детского сада в ЖК «Гулливер» полностью укладывается в концепцию комплексного развития территории, которой придерживается АО «КОРТРОС-Пермь», создавая комфортную городскую среду, насыщенную инфраструктурными и социальными объектами и пространством для полноценного отдыха.
ФОТО: АО «КОРТРОС-Пермь»
© «Вечерние Ведомости»
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