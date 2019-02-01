Александр Репин: Президент нужен, чтобы смотреть, как работают другие!

12:13 | 3.02.2019

В считанные годы формальный руководитель пермского самбо стал неформальным лидером

История пермского самбо хранит немало имен выдающихся спортсменов и великих тренеров. Но есть те, чей вклад в медальные зачеты и показатели массовости детского спорта не так очевиден. Потому что взаимосвязь между правильно выбранной стратегией спортивной федерации и уровнем развития конкретного вида спорта не лежит на поверхности.



В 2006 году президентом федерации спортивного и боевого самбо Пермского края становится Александр Репин. Тогдаучредитель крупнейшего холдинга «Сатурн-Р» проявлял интерес к политике.



- В то время я решил попробовать себя на должность мэра Перми, и заявился на выборы, - вспоминает Александр Анатольевич. – Эту кампанию я проиграл, но поиграл достойно, занял третье место, уступив буквально полпроцента второму кандидату, который и вышел во второй тур вместе с Игорем Шубиным. Это очень хороший результат для новичка в политике - если бы набрал на тысячу голосов больше, то с Шубиным соревновался бы я. Именно тогда ко мне обратились бывший президент краевой федерации самбо Вячеслав Зубков вместе с прославленным тренером Василием Перчиком, которые сказали: «Мы следили за вашей предвыборной кампанией и высоко оцениваем вашу честность и порядочность в ситуации, когда кипели такие страсти. И просим вас возглавить федерацию самбо – как человека, который ничем не запятнал свою репутацию».



- А вы имели какое-то отношение к борьбе?



- Я занимался самбо в «Динамо», когда этот вид спорта там появился, до этого занимался классической борьбой. Достижений особых не было, потому что практически на выезжал на соревнования, но был хорошим спарринг-партнером для наших чемпионов России, которым, кстати, не всегда проигрывал. Так что мне самбо было достаточно близко. Я ответил: «Да – при условии, что работать будете вы. Я буду оказывать необходимую поддержку и при необходимости давать предпринимательские советы, как организовать тот или иной процесс. Это все».



- И каковы были последствия?



- Федерация самбо и тогда была успешной в отношении спортивных результатов, но звание лучшей спортивной федерации края она получила только с моим приходом, в результате совместных действий с этой уже сложившейся командой. Может быть, я явился тем самым «перышком», которое перетянуло весы, чуть-чуть добавило ритма в эту организацию.



- Ваша помощь была в основном финансовой?



- Вы прекрасно понимаете, что президентом организации может быть только тот, кто в состоянии оказывать ей хотя бы незначительную финансовую поддержку. В то время у народа лишних денег не было, спонсоров у федерации самбо немного поубавилось. Я внес свою небольшую лепту - с тем, чтобы поддержать тренеров, поощрить спортсменов за их успехи,приобрестиоборудование. Это были очень небольшие затраты, но они помогли нашей спортивной федерации получить признание на официальном уровне. А в прошлом году федерация самбо вновь стала лучшей в крае.



- Но в работе федерации вы не участвуете?



- Конечно, в тренировочном процессе, к примеру, моего личностного участия нет. Мой основной вклад - работа с техническим руководством федерации, помощь в решении стратегических вопросов, отчасти социальная поддержка, поощрение спортсменов и тренеров за определенные результаты. У нас сразу была договоренность: работаете вы, а я, как и положено президенту, смотрю, как вы работаете.



- Примерно так же, как построена работа в холдинге «Сатурн-Р»?



- Абсолютно по тому же принципу. Кстати, холдинг - один из лучших во всех тех направлениях, которыми мы занимаемся, причем на уровне России. Это мой стиль руководства –я сам действительно ничего не делаю, моя задача - направлять руководителей, подсказывать. Причем без лишнего давления. Если я, возможно, иногда мыслю неверно, тогда руководители мне говорят: Александр Анатольевич, это не совсем правильно. Все-таки непосредственные руководители направлений являются гораздо лучшими специалистами, чем я.



- С точки зрения стратега, что должно измениться в работе федерации самбо теперь, когда МОК признал этот вид спорта олимпийским? До того момента, когда самбисты выйдут на олимпийский ковер, есть почти 10 лет.



- Для меня перемены очевидны. Нужно искать кандидатов в олимпийскую сборную и начинать их растить. Уже сегодня.



- Это потребует дополнительных вложений?



- Я думаю, что для компании «Сатурн-Р» это вполне приемлемые расходы, и сотрудники компании считают такой вклад в развитие спорта благом. Все в рамках разумного. Моя компания построена так, что мы абсолютно прозрачны. По итогам каждого года проводится общее собрание, каждый знает, сколько денег на счету и как мы их расходуем. В этом плане холдинг напоминает социалистическое предприятие - у нас нет коммерческих тайн!



Ежегодно федерации самбо выделяется определенный бюджет, с начала учебного года начинается финансирование. И спрос за результат есть, и финансовая дисциплина.



Директор федерации самбо Пермского края Михаил Фролов называет Репина идеальным руководителем:



- У федерации самбо вообще политика такая – мы ни у кого не просим денег. Александра Анатольевича Репина мы очень постарались привлечь в федерацию из-за его авторитета. Честь, благородство, порядочность – в единоборствах умеют ценить такие мужские качества. На тот момент у нас уже были результаты – мы занимали первое место в России по результатам чемпионата страны. Так что предложили своему будущему президенту возглавить одну из самых успешных федераций края, заверили, что ему не будет за нас стыдно. Такой был посыл. За полгода он вник в нашу работу и предложил не только общее руководство, но и финансовую поддержку. В то время тренеров было мало, мы боролись за каждого ученика в секции. А он принял решение стимулировать тренеров - 100 рублей за каждого ученика, это в дополнение к тогдашней символической зарплате в спортшколах. Представляете, какая поддержка была для тренеров?



Тогда посещаемость секций резко увеличилась - тренеры пошли по школам, начали приглашать ребят. За время руководства А.А. Репина федерацией самбо стало настолько популярно, что уже 4 года проблем с набором нет, даже избыток желающих - хоть экзамены по физподготовке принимай, как в советское время.



- Самое ценное для нас то, как Александр Анатольевич пронзительно видит стратегию, - отмечает Михаил Фролов. - Он как хороший военачальник - может принимать нестандартные решения. Не ошибается никогда. И при этом дает нам возможность работать без лишней опеки. Нам именно такой президент и нужен – не для того, чтобы учить тренеров, как тренировать, или столы таскать на соревнованиях. Президент нужен, чтобы он нами гордился!