Девятьсот дней мужества

11:48 | 30.01.2019

Пермский проект стал участником телемоста, посвященного 75-летию снятия Блокады Ленинграда

25 января в пермской школе №119 состоялось торжественное открытие выставки «900 дней мужества», посвященной 75-летию снятия Блокады Ленинграда. В этот же день в библиотеке им. Пушкина прошел телемост между городами-побратимами Санкт-Петербургом и Севастополем, Оршей и Пермью, где ученики школы представили отрывок из литературно-музыкальной композиции «Мы живы», специально подготовленной к памятной дате.

Открытие выставки - авторский проект Оксаны Землянских «Урок истории. Мы наследники Победы» в рамках программы «Историю в школы». Проект осуществляется при поддержке Администрации губернатора Пермского края, ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», Музея Победы и отделения РВИО в Пермском крае. В рамках программы к конкретному историческому событию готовится музейная экспозиция, которая со временем перемещается из школы в школу. Выставка представлена в фото и рассказывает о самых важных моментах и датах истории. Второй этап - это представление литературно-музыкальной композиции, в которой участвуют учащиеся школы. Весь проект рассчитан на то, чтобы дети более легко и ненавязчиво воспринимали исторические факты, а театральная композиция позволила бы погрузиться в саму историю и лучше понять героев и жизнь того времени.

МАОУ СОШ №119 Кировского района города Перми одной из первых подготовила торжественное мероприятие, посвященное 75-летию снятия Блокады Ленинграда. Экспозиция выставки «900 дней мужества» включает около 100 фотографий, созданных в блокадном кольце и на передовых позициях защитников города. Уникальная фотолетопись из фондовых коллекций Музея Победы запечатлела жизнь и борьбу осажденного города – Дорогу жизни, рабочих на заводах и артиллеристов-зенитчиков, раненых детей и погибших от голода ленинградцев. Кольцом голода, стальным кольцом блокады гитлеровцы хотели задушить осажденный Ленинград. В этом смертельном кольце ленинградцы вместе со всей страной ковали победу над врагом, они выстояли и победили в этой тяжелейшей битве.

Директор школы Татьяна Кадочникова рассказала, как проект помогает детям в изучении истории: «Я считаю, что формат урока в виде музейной экспозиции и литературно-музыкальной композиции помогает обучающимся не только лучше понять учебный материал, но и лично прикоснуться к историческим событиям. Принимая участие в театрализованном действии, используя музыкальное и видеосопровождение, танцевальные фрагменты, школьники окунаются, прикасаются, перемещаются в военное время, эпоху героических свершений. Такие мероприятия способствуют формированию кругозора, патриотизма и ответственности за судьбу Родины».

Руководитель Музея Кузнецовых при МАОУ СОШ №119 Анна Мокрушина добавила: «Урок истории… Каким он должен быть? Это не только факты, события, даты. Это в первую очередь пробуждение настоящих чувств в душах ребят. Чем отличаются эти уроки от обычных школьных? В них воедино соединились история, поэзия, музыка. Поэзия и музыка - это часть нашей жизни, история - это тоже жизнь, только в прошедшем времени. Но наши чувства всегда современны, они всегда живут вместе с нами, и, связывая воедино эти две сферы, мы оживляем исторические события, наполняем их новым смыслом - смыслом человеческой жизни, который будет волновать нас во все времена, во все эпохи».

На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости. Председатель военно-исторического общества в Пермском крае Игорь Гладнев рассказал школьникам о мужестве и стойкости ленинградцев. Он отметил, что молодому поколению нужно знать своих героев. Ленинградцы показали самое главное - вопреки нечеловеческим условиям они оставались людьми.

Член Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края Рустам Плотников сделал акцент на том, что именно сегодняшние молодые люди являются наследниками Победы. Поэтому они не должны забывать о трагических страницах нашей истории. Рустам Плотников обратился к ветеранам со словами благодарности и отметил: если бы не их подвиг, то будущих поколений не было бы.

Хореограф проекта Наталья Куликова напомнила: «Есть такая русская поговорка - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Наглядный пример всегда эффективнее рассказа. Такая форма донесения ключевых моментов истории нашей страны просто бесценна, особенно для поколения, воспитанного на Интернете».

Приятным сюрпризом стало выступление учащихся Пермского хореографического училища. Анна Механшина и Артем Токишин исполнили композицию на музыку П.И. Чайковского «Осенняя песнь». Известно, что возникновение училища непосредственно связано с эвакуацией в город Молотов (ныне Пермь) в годы Великой Отечественной войны Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова и Ленинградского хореографического училища. Так что Санкт-Петербург и Пермь навсегда связаны и балетной школой.

Участники проекта - старшеклассники школы №119 рассказали, насколько важно знать историю Они отметили, что подобный формат урока в большей мере помогает в изучении этого предмета. Совсем скоро ребята представят литературно-музыкальную композицию «Мы живы», посвященную 75-летию снятия Блокады Ленинграда. И каждый участник рассказал о своем отношении к событиям Блокады и готовящейся театральной постановке.

Ксения Пронина отметила преимущества нового формата изучения истории: «Ученики не всегда понимают язык учебников, но такая подача информации будет интересна и полезна всем». Ее поддержала Мария Васильева - ей нравится, что композицию представляют дети их возраста, поэтому смотреть интереснее: «Здесь тебе не только рассказывают, а еще и показывают, поэтому ты погружаешься в эту атмосферу и можешь прочувствовать эмоции участников событий. На мой взгляд, такой урок произведет большее впечатление и запомнится надолго». Валерия Гуляева тоже высказалась за поиск новых подходов к преподнесению исторического материала, которые позволили бы оживить события, наполнить их не только фактами, но и чувствами, эмоциями.

Григорий Бородин также поделился впечатлениями: такие уроки помогают понять, что чувствовали люди того времени и как они его переживали, оценить важность исторического события, которое показало, на что способен человек в самые трудные дни. Валерий Антонов поддержал друга: «Блокада Лениграда - наверное, одно из самых значимых событий, показавшее мужество, выдержку, способность противостоять стрессу, и мы, будущее страны, должны чтить людей, выдержавших страшнейшее событие в истории, и в любой ситуации, какой бы она не была, находить выход - так же, как ленинградцы».

Анастасия Механошина считает, что в этом проекте узнала много нового о людях, переживших Блокаду, прониклась атмосферой и поняла, насколько важен мир в нашей жизни. Артем Оборин добавил: «Тема Блокады Ленинграда затрагивается на уроках истории, но такого погружения в материал не было, благодаря этой композиции я узнал подробности и людей, которых раньше не знал».

Егор Кузьмин высказал свое мнение о ценности событий Блокады: «Они поддерживают патриотизм во всех нас». Присоединился к Егору его коллега по проекту Егор Братчиков. Он сказал, что благодаря этому историческому событию все узнали о стойкости и сплоченности русского народа, а также о зверствах, творимых фашистами.

Иван Панкратов обратился к ветеранам: «Обращаюсь к ветеранам, которые пережили это событие. Век жизни вам! Чтоб вы не знали горя! Ведь самое большое горе вы уже прошли».

К этим пожеланиям присоединился Никита Кольцов. Он уже принимал участие в предыдущей композиции проекта, посвященной битве под Сталинградом, как и его товарищи Валерий и Григорий, которые вместе с ним продолжили работу в проекте и уже на себе прочувствовали всю значимость таких «Уроков истории».

Полина Кузнецова поддержала всех участников и сказала, что такие важные исторические события должны быть освещены в полной мере.

Отдельным сюрпризом стал рассказ Валерии Пановой: «Мои прабабушка и прадедушка Иван Михайлович и Наталья Сергеевна Пановы были эвакуированы в город Молотов из пгт Морозовка под Ленинградом, со Шлиссельбургским пороховым заводом, в ноябре 1941 года. В то время прабабушка носила под сердцем моего дедушку Панова Виктора Ивановича».

А самая юная актриса, участница композиции Анфиса Ашихмина, которой всего 8 лет, сказала: «Я до этого момента не знала о Блокаде. Очень страшно осознавать, что такие же мальчики и девочки переживали такой ужас. Они теряли мам и пап... оставались одни... А их бомбили, и совсем не было ничего поесть... Я не хочу, чтобы такое когда-нибудь повторилось!

Простите меня, ленинградцы,

Что тогда я еще не жила.

Я бы все погасила снаряды

И от голода всех сберегла.

Но клянусь в современное время

Рассказать о вашей судьбе.

Не бросать проросшее семя,

Как ненужный сорняк на земле.

Мои руки еще не окрепли

И думы детством полны.

Только знаю - в ленинградское время

Мои действия были б нужны».

В этот же день состоялся телемост между Санкт-Петербургом, Севастополем, Оршей и нашей Пермью. Благодаря реализации авторского проекта Оксаны Землянских «Урок истории. Мы наследники Победы» пермскую школу №119 выбрали для участия в этой трансляции. На торжественном включении присутствовали ветераны-блокадники, представители молодежных организаций, принимающих активное участие в поддержке и сохранении памяти о Великой Отечественной войне, политические деятели.

В ходе телемоста учащиеся школы №119 представили небольшой отрывок из литературно-музыкальной композиции «Мы живы», которую готовят к показу в ближайшее время. Ребята рассказывали про блокадный хлеб, а самая юная актриса показала, как его правильно есть. В конце мероприятия школьники вручили ветеранам букеты цветов.

Дорогие ветераны, участники блокадных событий! С помощью проекта «Мы наследники Победы» мы выражаем благодарность за ваш героизм, мужество и стойкость. Мероприятия такого плана не дают нынешнему поколению забыть события тех страшных дней, передают эстафету памяти и способствуют воспитанию гражданской позиции молодежи. Пока мы храним в своих сердцах историческую память - ужасы войны не повторятся!

Коллектив педагогов и учащихся МАОУ «СОШ №119» г.Перми желает вам крепкого здоровья, внимания, понимания и поддержки со стороны молодого поколения, окружающих и близких людей.