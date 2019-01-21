Проект «Умный город» реализуют на основе разработок ГК «КОРТРОС»

18:52 | 25.01.2019

В Перми в рамках всероссийского форума, посвященного развитию цифровой экономики РФ, состоялось подписание Соглашения о реализации на территории Пермского края проекта «Умный город». В документе отмечается, что за основу взят проект «Умный дом», реализуемый сегодня ГК «КОРТРОС» в строящемся в краевом центре ЖК «Гулливер».

Свои подписи под Соглашением поставили губернатор региона Максим Решетников, президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, президент АО «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев и генеральный директор ООО «ЮНИКОРН» Алексей Южаков. Подписание состоялось в присутствии вице-премьера правительства РФ Максима Акимова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова, которые принимают участие в работе форума.

ГК «КОРТРОС» стала одним из первых участников строительного рынка Перми, предложившим покупателям квартир не только квадратные метры со всеми удобствами, но и самые современные технологии, позволяющие при помощи Интернета управлять квартирой в отсутствие хозяев, на расстоянии.

Впервые все достоинства и удобства Интернета вещей смогли оценить пермяки, купившие квартиры в элитном жилом комплексе ASTRA, построенном «КОРТРОСом» 2 года назад. Сегодня «Умным домом» в полной мере пользуются обладатели квартир в ЖК «Гулливер», который «КОРТРОС» возводит в самом центре Перми. Кстати, в этом квартале появится и самое высокое на сегодняшний день здание города – 31-этажный небоскреб Headliner.

Компания использует эти разработки не только в Перми. В Москве, Екатеринбурге эти технологии также успешно внедрены. В частности, недавно в Москве был введен в эксплуатацию ЖК «Люблинский. Дом у сквера», управляемый «умным» приложением.

Реализация проекта «Умный дом» в ЖК «Гулливер» стала результатом совместной работы застройщика (ГК «КОРТРОС»), Интернет-провайдера (АО «ЭР-Телеком») и разработчика платформы цифровой инфраструктуры экосистемы жилого комплекса MySmartFlat (ООО «ЮНИКОРН»). Опыт оказался настолько успешным, что было принято решение использовать его в реализации масштабного проекта «Умный город», направленного на цифровизацию городской среды в Перми и других крупных городах края.

Напомним, ГК «КОРТРОС» работает в Перми с 2006 года. Застройщиком успешно реализованы такие проекты комплексного освоения территории, как Квартал на Механошина, ЭЖК ASTRA. Создание ЭЖК ASTRA стало уникальным примером сохранения архитектурного наследия, полностью приспособленного для современного использования и оснащенного инновационными инженерными технологиями.

Сейчас в активной стадии – реализация проекта ЖК «Гулливер», проект которого разработан известным архитектурным бюро «Антони Бешу» (Франция). ЖК «Гулливер» - это комплекс в составе 8 домов переменной этажности (3000 квартир) с городским парком в центре квартала. Строящиеся дома оснащаются новейшими технологиями по программе «Умный дом». Общая площадь застройки - 14 000 кв. метров. Работа компании над проектом ЖК «Гулливер» полностью завершается в 2020 году.