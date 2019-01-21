Пермь: газетный номер
10:03 | 23.01.2019
Юрий Уткин: У Керчи и Перми много общего
- Поездка была полезной и, кроме того, очень интересной и насыщенной, - отмечает спикер городского парламента Перми. - Мы узнали многое о поразительной истории Керчи – тем более что встреча состоялась в канун Дня Республики Крым, когда отмечалась дата восстановления Крымской автономии. Мы приняли участие в торжественном собрании и праздничном концерте, посвященном Дню Республики Крым, познакомились с прекрасным городом. Впечатления очень яркие.
- А что касается деловой программы?
- Главной задачей был поиск точек соприкосновения. Подписание Соглашения – не самоцель, оно должно стать основой для постоянного сотрудничества, обмена лучшими муниципальными практиками и в конечном счете – повышения уровня жизни горожан. Нам есть что предложить, и нашим коллегам тоже. Есть схожие проблемы- от функционирования городского механизма, инфраструктуры, транспорта до идеологических вопросов, таких как патриотическое воспитание. И видение путей их решения тоже во многом совпадает.
- Каким образом был представлен опыт Перми?
- Мы привезли в Керчь фильм-презентацию о Перми, очень много общались неформально. И отдельно сосредоточились на работе нашего городского парламента: в моем докладе была освещена работа гордумы шестого созыва, также выступили председатели думских комитетов по городскому хозяйству, местному самоуправлению и экономическому развитию.
- Говорят, в Керчи оценили вашу шутку о сходстве названий двух городов? И о наличии в обоих словах аббревиатуры «ЕР»?
- Но ведь это так и есть! А шутка заключалась не в этом, а в том, что на самом деле Пермь и Керчь объединяют вовсе не буквы.
- Речь будет идти о партнерских отношениях? Насколько они полезны?
- Очень полезны – хотя бы потому, что расширяют кругозор муниципальной власти, позволяют знакомиться с разными механизмами управления. У нас есть города-побратимы в разных странах – Оксфорд, Луисвилль, Дуйсбург, Агридженто. Все это постоянные контакты, налаженные культурные связи, обмен. Благодаря таким отношениям наши творческие коллективы могут поехать на Сицилию, а деловая миссия – в Германию, Пермь получила возможность построить уникальный для России экстрим-парк по проекту, который нашему городу подарил Луисвилль. Постоянные связи с российскими городами, может быть, менее экзотичны, но во многом более актуальны: все-таки мы живем в едином политическом пространстве и общих экономических реалиях. А это очень существенно с точки зрения сотрудничества в торгово-экономической, научной, социальной сферах.
- Направления сотрудничества еще будут обсуждаться?
- Безусловно. Это была только первая встреча. Мы поделимся в Перми впечатлениями от поездки, представим деятельность Керченского городского совета, с которой успели познакомиться, наметим планы совместной работы. Будем выстраивать диалог, обмен опытом,применять наиболее перспективные наработки в области нормотворчества. Есть темы и направления, которые нас объединяют, нам есть что исследовать и чему учиться друг у друга. И, конечно, ждем коллег из Керчи у нас в Перми.
ФОТО: горсовет-керчь.рф
© «Вечерние Ведомости»
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