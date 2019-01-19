Пермь: газетный номер
14:26 | 21.01.2019
Парламент Прикамья открывает весеннюю сессию
Среди ключевых вопросов – промышленная политика, содержание дорог и капремонт
В повестку включены более 30 вопросов. Предваряя обсуждение, председатель Законодательного собрания Валерий Сухих обозначил в своем блоге ключевые темы.
Так, депутатам предстоит рассмотреть во втором чтении изменения в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Как отмечает Валерий Сухих, значимость этой законодательной инициативы в том, что она вводит ответственность местных администраций за нарушение порядка утверждения трехлетних планов по капремонту многоквартирных домов.
«Ужесточение связано с участившимися случаями, когда неисполнение требований по составлению муниципальных программ и порядка мониторинга технического состояния домов ведет к нарушению срока утверждения сводного регионального плана по капитальному ремонту. Все это, в конечном счете, тормозит процесс подготовки домов к капремонту и отражается на сроках реализации долгосрочной региональной программы», - подчеркивает спикер краевого парламента.
Еще одна новация в этой сфере – передача Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края полномочий по контролю за деятельностью регионального оператора капремонта. Этот законопроект депутаты обсудят в первом чтении. По оценке Валерия Сухих, «это решение позволит улучшить результаты капремонта в крае и будет способствовать формированию качественного рынка оказания жилищно-коммунальных услуг».
На январском заседании будет продолжена работа над законопроектом, который вводит штрафы для владельцев тяжелой тракторной техники за проезд по дорогам общего пользования. В первом чтении документ обсуждался в ноябре прошлого года. Парламентарии придают этому вопросу особое значение: речь идет о снижении затрат на ремонт и содержание дорог регионального и местного значения, поддержании безопасных условий движения.
При том, что такая мера давно назрела, на уровне субъекта Федерации нет возможности ввести ответственность за нарушение данного запрета в отношении автомобильных дорог федерального значения и частных дорог. В связи с этим фракция «Единая Россия» планирует вынести на рассмотрение Государственной Думы законодательную инициативу о включении соответствующих дополнений в КоАП РФ.
Также предстоит обсудить изменение порядка формирования Общественной палаты Пермского края. Ее предлагается формировать из 36 человек, из которых 12 назначаются губернатором и еще столько же - региональным парламентом. Эти 24 человека выберут еще 12 представителей общественных организаций. Инициировать процедуру формирования нового состава Общественной палаты будет Законодательное собрание.
Законопроект будет рассматриваться в первом чтении. Корректировка продиктована изменениями федерального законодательства. «На мой взгляд, система общественного участия в жизни региона становится более понятной и чёткой. Надеюсь, что принятие данной инициативы будет способствовать созданию стабильной правовой основы для работы региональной Общественной палаты», - комментирует Валерий Сухих.
Темой «правительственного часа» в рамках пленарного заседания станет исполнение закона «О промышленной политике в Пермском крае». Вопросы промышленной политики всегда в центре внимания депутатского корпуса, напоминает Валерий Сухих: «Многие парламентарии не понаслышке знакомы с проблемами промышленности региона и имеют собственное представление относительно путей развития ключевой сферы экономики. Повышенное внимание к указанному закону обусловлено и тем, что сегодня этот документ является основой для запуска новой идеологии промышленного роста региона, которая направлена на опережающее развитие как традиционных, так и новых передовых экономических отраслей нашего края».
Елена ДЕМЕНЕВА
© «Вечерние Ведомости»
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