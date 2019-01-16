У пермского самбо - задачи не только спортивные

14:39 | 18.01.2019

В регионе этот вид единоборств культивируют более 30 школ, клубов и секций

Самбо является национальным видом спорта России и одним из базовых видов спорта в Пермском крае. При этом Прикамье - один из лидеров развития самбо в России и в мире. Федерацию самбо Пермского края неоднократно признавали лучшей на конкурсе «Спортивная элита Прикамья», а имена лучших пермских самбистов известны далеко за пределами страны.



Самые титулованные наши спортсмены – чемпионы мира Ирина Родина, Евгений Исаев, Марина Мохнаткина, Мария Молчанова, Игорь Беглеров, Александр Паньков, Анна Балашова. Только за прошлый год самбисты Прикамья завоевали 4 награды на чемпионате мира, в том числе две золотые, и три медали на первенстве Европы. Плюс к этому – 4 «золота» национального чемпионата, медали на Кубке России. Хорошо показала себя спортивная смена – на счету молодежи и юниоров 12 медалей российского первенства. Звание мастера спорта по самбо за год в крае получили 15 спортсменов.



Разумеется, для подобных результатов требуется соответствующая база. В Пермском крае насчитывается более 30 школ, клубов и секций самбо. Минимальный возраст занимающихся – 9 лет, максимальный – не ограничен: на последнем чемпионате России среди ветеранов боролись представители края в возрастной категории старше 65 лет.



Основными центрами развития самбо являются детско-юношеские спортивные школы, которых в крае 6. В зависимости от принадлежности и учредителей, ДЮСШ имеют краевой или муниципальный статус, соответствующий бюджет и ставки тренеров. Как правило, ДЮСШ объединяет центральную базу и несколько залов или секций, обычно в пределах района. К примеру, СДЮСШОР по борьбе самбо и дзюдо г. Березники имеет 2 зала в Березниках и еще 2 в пределах района, в селах Яйва и Орел. Она, кстати, одна из самых больших: здесь в общей сложности занимаются 350 человек, из которых 327 – дети до 17 лет.



Самой большой школой является МБУ ДО СДЮСШОР по самбо и дзюдо «Витязь» им. И.И. Пономарева в Перми, где тренируются 600 школьников. Очень популярна СДЮШОР по самбо и дзюдо в Краснокамске – здесь тренируются 500 детей.



Согласно официальной статистике, всего в крае занимаются самбо около 3 000 человек. Но это именно официально, согласно журналам учета в краевых и муниципальных учреждениях. Кроме этой категории, в федерации с полным основанием учитывают и ветеранов, то есть спортсменов старше 30 лет, и студентов, и всех тех, кто занимается спортом, как говорится, «для себя». А их в последнее время становится все больше. Так что на сегодняшний день самбо развивается в 35 муниципальных образованиях края, и количество увлеченных этим видом единоборств фактически далеко превышает 5 тысяч.

И вот еще что интересно. Как и в случае с некоторыми другими видами единоборств, если ребенок занимается самбо – в спортивную орбиту обязательно оказываются вовлечены и родители, самбо становится неотъемлемой частью жизни всей семьи. И это тоже своего рода резерв федерации, ее опора.

Важнейшая составляющая успеха в любом виде спорта – тренерские кадры.



- У нас работают 15 заслуженных тренеров России, - рассказывает вице-президент Всероссийской федерации самбо, председатель совета федерации спортивного и боевого самбо Пермского края, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России Вячеслав Зубков. – Эти имена известны в мире спорта - Александр Забалуев, Александр Фадеев, Валерий Рахмулин, Рустам Мухаметшин, Рафис Закиров, Василий Никитин, Андрей Газеев. Я уже не говорю о Василии Трояновиче Перчике – заслуженном тренере СССР, который прославил наш вид спорта, воспитав более сотни выдающихся спортсменов, в том числе чемпионов мира и Европы. На таких людях, преданных спорту, блестящих педагогах, держится пермская школа самбо.



О педагогике речь зашла не случайно. Спортивные результаты - далеко не единственный приоритет краевой федерации самбо. Вся деятельность этой общественной организации направлена на воспитание подрастающего поколения, создание условий для гармоничного развития личности. Здесь понимают: не все воспитанники станут чемпионами, но каждый должен вырасти достойным человеком, патриотом и гражданином.



В 2018 году в жизни самбо произошло событие, которого ждали не одно десятилетие, - этот вид спорта стал олимпийским. А значит, отечественное самбо, в том числе и пермское, ждут большие перемены. Не случайно 2019 год объявлен в стране Годом самбо.



- Безусловно, это будет способствовать популяризации нашего вида спорта, - считает Вячеслав Зубков. – А значит, будет приток детей и молодежи в секции. Важно обеспечить их тренерскими кадрами, создать условия для занятий. Здесь мы планируем в полной мере использовать возможности общероссийского движения «Самбо в школы». Это проект уже успешно реализуется в Пермском крае. Его суть в том, чтобы самбо стало для школьников третьим уроком физкультуры в неделю, который могут вести наши тренеры или учитель физкультуры, прошедший необходимую подготовку. Чтобы в школе появился такой урок, достаточно доброй воли и помещения, где можно постелить ковры. Мы работаем уже с 10 школами в Перми, Соликамске, Березниках, Краснокамске, Верещагино, Очере, ведем переговоры с «Уральским подворьем». За это направление у нас отвечает Евгений Исаев. Еще две школы проходят по федеральной программе.

Подход у руководства федерации самбо Пермского края, ее президента Александра Репина простой – здесь поощряют любые начинания, направленные на создание новых секций. Но при этом федерация отдает себе отчет в том, что зал нужно открывать под состоявшегося тренера, а не наоборот. Потому что история знает примеры, когда при наличии хорошего, преданного делу тренера самбо получало сумасшедшее развитие даже при отсутствии серьезной материальной базы. И наоборот, полностью оборудованные залы оставались не востребованными из-за отсутствия тренеров.



Именно поэтому планируется создание школы самбо под Евгения Исаева. Четырехкратный чемпион мира по самбо, двукратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка мира, победитель Всемирных игр боевых искусств «Спортаккорд», он несколько лет назад принял решение дать дорогу молодым в национальной сборной. И теперь готов реализоваться в организационной и тренерской работе. А в федерации всегда готовы поддержать тех, кто уже доказал, что самбо – это дело его жизни.



ФОТО: sambo.perm.ru