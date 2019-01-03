Вячеслав Зубков: 2019 год объявлен в России Годом самбо

16:43 | 9.01.2019

Традиционный для страны вид единоборств теперь будет развиваться в олимпийском статусе

В развитии самбо в России и за рубежом начинается новый этап. При этом многими важными вехами для этого вида единоборств был отмечен и ушедший 2018 год. 16 ноября российское самбо отметило 80-летие. Об этом и других знаковых событиях рассказывает вице-президент Всероссийской федерации самбо, председатель совета федерации спортивного и боевого самбо Пермского края, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России Вячеслав Зубков.

- 80 лет – это много, особенно если брать единоборства и другие современные виды спорта, - отмечает Вячеслав Дмитриевич. - Наш вид спорта имеет славную историю, и теперь уже не только в России – в последнем чемпионате мира участвовало порядка 100 стран.

К юбилею мы получили замечательный подарок. В конце ноября прошло заседание МОК, на котором самбо признали олимпийским видом спорта, включили в программу на развитие. В 2024 году выступаем на Олимпийских играх показательно, на следующих Играх – уже в соревновательной части. За эти годы предстоит отработать регламент, количество медалей, форму проведения – тут много нюансов. Мы как представители Всероссийской федерации самбо, Международной федерации сейчас участвуем во всех конференциях МОК, присутствие представителей МОК на наших мероприятиях тоже обязательно, от национальных чемпионатов до чемпионатов Европы и мира.

Это и есть для нас главное событие 2018 года – самбо стало олимпийским видом спорта.

- Получается, первые олимпийские соревнования по самбо состоятся в 2028 году, через 10 лет?

- Это обычная процедура, ее проходят все виды спорта. Предстоит решить много организационных вопросов, плюс страны, где не развивали самбо, должны иметь возможность подготовиться. Мы уже частично разрабатывали программу – в надежде, что этот момент все же настанет: вы знаете, что Россия много лет добивалась признания самбо олимпийским видом спорта. Будут определенные изменения – например, сократится количество весовых категорий, по-видимому, не будет веса 52 кг, где наш Игорь Беглеров показывал такие результаты, скорее всего, самой легкой весовой категорией будет 58-60 кг.

- В олимпийскую программу войдет только спортивное самбо или боевое тоже?

- У нас много аргументов в пользу этого. В соревнованиях по боевому самбо могут участвовать бойцы разных видов единоборств – и каратисты, и кикбоксеры, не только дзюдоисты и самбисты. Но в любом случае основой, конечно, будет борьба, как в базовом самбо.

- Значит, надо готовить смену – тех, кто через 10 лет будут опытными, состоявшимися мастерами?

- Сейчас у нас как раз идет подготовка к первенству России среди молодежи 18-20 лет – оно пройдет с 9 по 12 февраля в Перми в СК имени Сухарева. Это отборочный турнир на чемпионаты мира и Европы и, по сути, первый просмотр наших олимпийских надежд. Возможно, за кого-то из этих ребят мы будем болеть на Олимпийских играх–2028.

Почему решили провести в Перми молодежное первенство России? Два года назад мы проводили юношеское первенство, выступали те же ребята, нужно посмотреть, как они выросли. Будет бороться чемпион прошлого года Иван Пегушин из Березников, наша «звездочка», и вообще в этом возрасте у нас много ребят хорошего уровня. Рассчитываем на два финала – на Пегушина и на Андропова из Лысьвы – и на два третьих места.

Сражение будет не на жизнь, а на смерть – теперь отношение к результатам другое. И вообще к виду – раньше он был приоритетным, но не олимпийским. А возможности для роста у нас есть, есть «подпор» со стороны молодежи, перспективные ребята в возрасте старших юношей. Они будут выступать на первенстве России в Москве, тоже в феврале.

- Отношение к олимпийскому виду другое?

- Принципиально. Другой уровень поддержки. А поскольку нас в 2018 году признали лучшей федерацией Пермского края, плюс 80-летие и то, что 2019 год объявлен в стране Годом самбо, сошлось очень много положительных моментов, способствующих популяризации нашего вида спорта. Хотя над этим мы работаем постоянно.

В секции и школы самбо приходит достаточно много детей. Занятия у нас бесплатные, но сейчас подумываем о создании платных групп – там, где для этого есть условия. Нам сейчас очень важно сохранить детских тренеров, а они нуждаются в поддержке. Планируем создание школы под нашего четырехкратного чемпиона мира Евгения Исаева, они так и будет называться – школа самбо Евгения Исаева. Ведем переговоры, выбираем зал. Он сам будет тренировать ребят и подберет других тренеров.

Начали развивать в крае очень мощное общероссийское движение «Самбо в школы» - у нас за это направление отвечает Евгений Исаев. Две школы проходят по федеральной программе, и еще с 10 школами мы работаем – в Перми, Соликамске, Березниках, Краснокамске, Верещагино, Очере. Требуется только помещение порядка 80 квадратных метров, где можно постелить ковры, - этого достаточно, чтобы самбо стало для школьников третьим уроком физкультуры в неделю. Его ведут наши тренеры либо учитель физкультуры, который прошел у нас соответствующую подготовку.

Подключим к этому проекту «Уральское подворье» - в этом учебном заведении получают профессии подростки с трудной судьбой, нас очень просят помочь ребятам встать на ноги.

Самбо, кстати, входит в программу ГТО – сдаются отдельные упражнения, кувырки, страховка. К сдаче этих нормативов тоже готовят в школе. В школе №136, в СК имени Сухарева проводили сдачу норм для учащихся из разных школ – принимали наши специалисты. Заинтересованы и ребята, и родители – золотой значок ГТО теперь дает дополнительные баллы при поступлении в вуз.

- Российскому самбо 80 лет, но у самбо в Перми история покороче?

- Мы ведем счет с 1955 года, есть хорошие традиции и результаты. Самые наши титулованные спортсмены – Ирина Родина, 11-кратная чемпионка мира, Евгений Исаев, Марина Мохнаткина, 6-кратная чемпионка мира, Мария Молчанова, 4-кратная чемпионка мира, наши чемпионы Игорь Беглеров, Александр Паньков, Анна Балашова – это элита, которая двигает наш вид спорта. Обладателей кубков, чемпионов Европы уже не перечисляю…

Если брать последний чемпионат мира – девушки наши выступили хорошо, Мохнаткина и Молчанова чемпионки, Балашова взяла второе место, Екатерина Оноприенко - третье.

- Какое место занимают Пермский край и краевая федерация в системе развития самбо в России?

- Официально у нас занимаются самбо 2800 человек, плюс есть те, кто тренируется за пределами муниципальных контрактов, есть ветераны - в общей сложности получается около 6 тысяч. И по результатам, и по уровню организации работы наша федерация в числе ведущих. В других регионах федерации как таковые не работают, отдельно развиваются школы, практически не взаимодействуют. Мы же работаем со всем регионом, насколько помогаем тренерам, настолько же с них и требуем. И результаты налицо.

Александр КРАСНОВ

ФОТО: sambo.perm.ru