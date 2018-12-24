Работа с жителями – приоритет для депутатов Пермской думы

13:41 | 26.12.2018

Илья Лисняк оценил итоги уходящего года и поделился планами на будущее

Заканчивается 2018 год, а значит, самое время поговорить о результатах работы городских властей. Как показал недавний социологический опрос, пермяки ими довольны. А что думают об итогах года парламентарии? Наш собеседник – депутат Пермской городской думы Илья Лисняк.



– Илья Николаевич, в Пермской городской думе вы состоите в комитетах по городскому хозяйству и социальной политике. Какие самые значимые шаги в развитии города вы можете отметить за этот год?

– В блоке «Городское хозяйство», несомненно, ремонт и строительство дорог. Буквально пару лет назад я был одним из главных критиков ситуации с дорогами в Перми. Но вот уже третий год подряд в городе строится и капитально ремонтируется по миллиону квадратных метров дорожного полотна ежегодно. В 2015 году эта цифра казалась фантастикой, сегодня это обыденность. Теперь важно, как эти новые дороги будут содержаться, и ключевую роль здесь будет играть депутатский контроль, а также деятельность активистов Пермского молодежного центра в проекте «Дорожный вопрос».



– А чем может похвастаться социальная сфера?

– Так вышло, что в этом году немалую часть своего внимания в статусе депутата я посвятил блоку «Образование». Проводил думские уроки, инспектировал ход реализации инвестиционных проектов в сфере образования, выезжал с проверками качества питания в школах и детских садах и так далее. В числе основных достижений городских властей за 2018 год – строительство новых корпусов для двух пермских школ (№ 42 и 59), а также ввод в эксплуатацию сразу нескольких детских садов. Нехватка мест в детсадах и школах – одна из самых упоминаемых проблем в обращениях граждан, так что значимость этих достижений трудно переоценить.



– Кстати, о работе с гражданами. Часто ли удаётся встречаться с избирателями?

– Я избран депутатом в головной части партийного списка, поэтому в своей деятельности работаю с избирателями по всему городу. В августе мы открыли общественные приёмные во всех районах Перми. 8 адресов от Лёвшино до Закамска, 16 приёмных дней каждый месяц.



– Как успеваете?

– Я не один: вместе со мной над решением проблем пермяков работает команда общественных помощников из 10 человек. В неё входят юристы и адвокаты, руководители общественных организаций и наши районные координаторы. Многие из них не только работают на общественных началах, но и привлекают все собственные возможности для помощи людям. Такой командный дух очень вдохновляет.



– С чем обращаются люди?

– В топе обращений, помимо школ и детсадов, жилищные вопросы: ЖКХ, капитальный ремонт, расселение аварийного жилья. Часто люди нуждаются в юридической поддержке, отстаиваем интересы граждан вплоть до представления их интересов в суде. Приходят неравнодушные жители со своими гражданскими инициативами. Находим ресурсы для их реализации.



– Всё ли удаётся решить?

– Когда к нам поступает обращение, мы садимся и думаем над вариантами. Если для решения проблемы достаточно моего телефонного звонка или депутатского запроса, делаем это без промедления. Если нужно отрабатывать в ручном режиме, договариваемся о встречах с ответственными чиновниками и вместе находим пути решения. Если вопрос не входит в полномочия городского депутата, привлекаем вышестоящих коллег либо взаимодействуем с партнёрскими общественными организациями. В целом более 70 % обращений приводят к конкретному результату.



– Впереди Новый год. Какие планы на 2019-й, каковы ожидания?

– В 2019 году я продолжу уделять максимальное внимание молодежной политике. За последние 2 года мы превратили Дворец молодежи в центр притяжения молодых лидеров с самыми разными интересами и сферами деятельности, ввели новые механизмы поддержки талантливых ребят. Это конкурс «Вижу. Могу. Делаю» с десятками новых проектов ежегодно. Это и Молодежный медиацентр, созданный в уходящем году. Это и проекты по профилактике употребления наркотиков в молодежной среде, а также пропаганде здорового образа жизни. Уже запущенные проекты нужно кратно масштабировать на весь город, впереди немало новых инициатив. Кроме того, продолжим заниматься решением проблемы с засильем бродячих собак на улицах. Вслед за капитальным ремонтом приюта будем работать над подходами к отлову и содержанию, проблем в этой сфере по-прежнему немало. И главное – продолжим наращивать темп в прямой работе с обращениями жителей. Эта роль для городского депутата первостепенна.



ФОТО: duma.perm.ru