Пермь: газетный номер
15:16 | 23.12.2018
Понедельник в Пермском крае станет днем траура
Напомним, строительство ведет компания из Башкортостана, погибшие строители были из разных регионов. Тем не менее, их семьи получат материальную поддержку от Пермского края. Согласно подписанному губернатором распоряжению, выплаты составят по 1 млн рублей каждой семье, независимо от региона. Также краевые власти готовы оказать семьям любую другую помощь.
«В первую очередь фокус на детях, женах, родителях - со вчерашнего дня работа с ними уже началась, и она будет продолжена, пока будет необходимость», - сообщил глава региона.
Максим Решетников подчеркнул, что о ситуации постоянно докладывают президенту, который дал главе региона «два поручения: оказать максимальную поддержку родным и близким и объективно и всестороннее изучить причины возникновения ситуации».
Для помощи на обоих этих направлениях в Прикамье прибыли представители Роструда. После рабочей встречи с зампредом краевого правительства по социальным вопросам Татьяной Абдуллиной они направились в Соликамск.
Возгорание в строящейся шахте в Соликамске произошло 22 декабря. Часть работавшей под землей бригады – 8 человек – удалось вывести на поверхность. Погибшими считаются 9 человек.
© «Вечерние Ведомости»
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