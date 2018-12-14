Пермь: газетный номер
16:42 | 17.12.2018
Юрий Уткин: «Это единственный путь в завтра»
Члены Общественного совета обсудили вызовы, стоящие перед сферой образования
Напомним, Общественный совет создан для обсуждения важных для города вопросов с общественностью, с заслуженными людьми, чье мнение уважают пермяки. Предложения и точка зрения членов совета являются ценной экспертной базой.
В заседании совета приняли участие председатель городской думы Юрий Уткин, его первый заместитель Дмитрий Малютин, депутат Наталья Рослякова, почетные граждане Перми, члены городского молодежного парламента, эксперты и специалисты, представители общественности.
С докладом о проблемах развития научно-технических инициатив и детского технического творчества выступила директор ЧОУ ДПО «Центр инновационного развития человеческого потенциала и управления знаниями» Валентина Былинкина. Она подняла вопросы междисциплинарного обучения, создания конкурентоспособных и высокотехнологичных товаров, проблемы адаптации образования к шестому технологическому укладу.
Власти региона и города поддерживают и стимулируют массовое участие молодежи в инновационной, научно-исследовательской и научно-технической деятельности.
«Сегодня, чтобы удержать статус промышленного лидера страны, одного из сильнейших научно-технологичных центров и поддерживать инновационную активность со стороны предприятий, нужны кадры, – отметил губернатор Пермского края Максим Решетников. – Мы понимаем, что поздно начинать готовить кадры в вузах, необходимо вести работу по ранней профориентации в школах».
В Пермском крае уже выстроена такая система, успешно показала себя практика дуального образования, предприятия сформировали «инженерный лифт».
Юрий Уткин доложил об итогах III Городского исторического форума, который в этом году был посвящен промышленным предприятиям Перми. В рамках форума прошел ряд образовательных лекций «Думский урок», на которых депутаты рассказали школьникам о становлении нашего города через призму развития промышленного производства.
Городской проект «Золотой резерв» (электронное портфолио школьника) представила начальник департамента образования Людмила Серикова. По ее словам, инициатива городских властей становится популярнее, количество участников растет.
Юрий Уткин попросил подготовить развернутую информацию по результатам и планам работы с вузами в рамках проекта. Планируется поднять вопрос электронного портфолио школьника на Совете ректоров, чтобы больше пермских вузов учитывали этот фактор при отборе абитуриентов.
Заместитель председателя молодежного парламента Максим Тощев рассказал о своем проекте «Молодой инноватор», рассчитанном на детей и подростков. Проект позволяет каждому проявить себя в области изобретательства, робототехники, моделирования, коммерциализации своих идей. По результатам 2018 года «Молодой инноватор» уже перешагнул городской масштаб – в нем стали принимать участие школьники из районов Пермского края.
– Образование в целом и дополнительное образование в частности – важнейший приоритет для нас, – резюмировал итоги заседания Юрий Уткин. – Современные образовательные программы, оснащение учреждений – это не просто вопрос престижа. Это единственный путь в завтра для всех нас, потому что новые технологии производства, изменение структуры рынка труда требуют очень грамотных специалистов всех уровней. А для того, чтобы строить образование будущего, городским властям необходимо всестороннее понимание проблемы. И здесь Общественный совет для нас надежный помощник.
ФОТО: duma.perm.ru
Марина Осипова © «Вечерние Ведомости»
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