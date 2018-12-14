В пермской Горьковке подвели итоги уникального проекта

16:40 | 17.12.2018

В Горьковке подвели итоги проекта «Пермь известная и неизвестная: к 295-летию со дня основания города» – победителя конкурса «Центра по реализации проектов в сфере культуры», направленного на развитие библиотечного дела. Проект реализовывался с мая по ноябрь 2018 года и состоял из двенадцати мероприятий.



Сотрудники Горьковки задались целью привлечь внимание пермяков и гостей города к истории Перми и Пермского края через знакомство с редкой книгой. Для этого были выбраны 4 тематических направления: «архитектура», «общество и книга», «пермские меценаты» и «книжные богатства края». Каждая тема раскрывалась в выставках редких книг, лекциях и презентациях. Все желающие могли познакомиться с выставками: «Архитектура Перми и Пермского края», «Пермские меценаты», «Культура и образование Перми и Пермского края», «Рукописные и кириллические издания XVIII века».



Мероприятия проекта, помимо выставок и презентаций, включали и лекции. Лекторами проекта стали преподаватели Пермского государственного национального исследовательского университета, сотрудники Пермского краеведческого музея и Государственного архива Пермского края. Каждая лекция органично вписывалась в ткань проекта, раскрывая темы с нового ракурса. Так, старший преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций, кандидат филологических наук З.С. Антипина прочла лекцию «Построить «город со смыслом» о литературном кружке при газете «Звезда», из которого вышли создатели истории города XX века. Зоя Сергеевна – участник ряда культурных проектов Пермского общественного фонда культуры «Юрятин» («Общественный музей устной истории», «Город: места и лица нашей Памяти»). Ее научные интересы связаны с историей пермской литературы начала XX века, а также с изучением жизни и творчества В.В. Каменского.



Историк, краевед, автор работ по истории русской армии 1907–1917 гг., гражданской войны на востоке России, гарнизона г. Перми XVIII – начала ХХ вв., организатор ряда конференций по истории Первой мировой войны Дмитрий Лобанов прочитал лекцию «Горнозаводские армии Генина и Татищева».



Научный сотрудник Пермского краеведческого музея, исследователь, автор многочисленных публикаций о рукописных и кириллических книгах Пермского края Оксана Баталова подготовила лекцию «Синодик как памятник пермской книжности». Кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного архива Пермского края, автор публикаций по картографированию Перми и Пермского края, исследователь картографического наследия Ивана Яковлевича Кривощекова (1854–1916) Юлия Кашаева рассказала об «Истории картографирования Перми и Пермского края».



Мероприятия проекта стали дополнительной возможностью для знакомства жителей города с книжным фондом отдела редких книг краевой библиотеки им. А.М. Горького, который насчитывает более 17 тысяч уникальных изданий. Среди изданий, хранящихся в фонде, есть рукописные, кириллические и старопечатные книги XVI–XVIII вв., книжные памятники, книги с экслибрисами знаменитых писателей, ученых и общественных деятелей.



В сентябре 2017 года в краевой библиотеке открылся специализированный зал, в котором воссоздан интерьер старинной библиотеки, подобрана и отреставрирована мебель начала XX в. В отделе редких книг регулярно проводятся экскурсии, беседы, лекции для учащихся школ, лицеев, техникумов и вузов. В зале организуются выставки редких и ценных книг и совместные мероприятия с музеями, архивами, высшими учебными заведениями Перми. Среди них, например, «Alma-mater: учебная литература XVIII–XIX вв. из фондов научных библиотек г. Перми» (совместная с научной библиотекой Пермского государственного национального исследовательского университета), «100-летие Октябрьской и Февральской революций» (совместная с Пермским государственным архивом новейшей истории), «Русский мундир» (совместная с Пермским краеведческим музеем).



До недавнего времени проведение выставочной работы было ограничено из-за отсутствия витринных шкафов и техники для демонстрации презентаций. Благодаря победе библиотеки Горького в конкурсе тут появилось необходимое оборудование. И теперь читальный зал отдела редких книг ждет своих читателей, которые смогут познакомиться в новом, 2019 году с выставками «Великий импресарио. К 90-летию памяти С.П. Дягилева» и «Театральная коллекция Савватия Гинца».