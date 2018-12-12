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Пермь: газетный номер


 

13:14 | 14.12.2018

Среди проектов к 300-летию Перми наибольший интерес жителей вызывает благоустройство мест отдыха

За пять лет в городе планируется обустроить около 50 парков и скверов

Городские власти обозначили подход к благоустройству парков на следующие годы: возвращение исторического облика старым местам, обустройство новых, а затем наполнение современным содержанием и насыщение культурной жизнью.

Скверы и парки становятся более удобными для горожан всех возрастов: в них появляются детские и спортивные площадки, зоны отдыха, обновляются пешеходные дорожки, скамьи, урны. Ремонт объектов проходит как в центре города, так и в отдаленных районах. В этом году благоустроены 15 скверов и парков: сквер Авиаторов, бульвар им. Братьев Игнатовых, сквер по улице Худанина, сквер «Аллея Памяти» по улице Екатерининской, сквер по улице Мира в поселке Новые Ляды, сквер им. Мичурина, сквер им. Землячки, сквер Желаний, Райский сад, сквер у Дворца культуры им. Солдатова, сквер у памятника архитектуры «Дом чекистов».

Например, в сквере им. Землячки отремонтирован фонтан, который не работал более 15 лет. Здесь была сделана новая гидроизоляция, обустроено дно фонтана, отремонтирована центральная чаша, отреставрированы барельефы львов и установлены новые форсунки. Кроме того, проложены инженерные коммуникации, смонтированы новые фонари, оборудовано видеонаблюдение и бесплатный Wi-Fi, новые лавочки и урны, устроены тротуары и площадки. Всего в сквере оборудовано три площадки: танцевальная, детская со спортивно-игровым оборудованием (горки, лазалки, лестницы) и площадка для отдыха, где жители смогут гулять с детьми и любоваться фонтаном.

В Райском саду отремонтированы ротонда, основная лестница, ведущая от улицы Братьев Каменских в сад, здесь уложено новое покрытие на ступенях из гранитных плит, установлены новые урны, организована песочница для детей. Кроме того, были заменены водопропускные лотки, покрашено металлическое ограждение и забор, обустроено перильное ограждение для маломобильных групп по центру при входе в сад, установлены скамейки, обустроен газон.

Обновлен и сквер Авиаторов – здесь обустроен газон, посажены кустарники, сделано резиновое покрытие плитки, установлены бетонные урны, лавочки. В сквере появились игровые элементы детской площадки: домик-лабиринт, паровозик, стенка для метания мячиков, карусель, яркие необычные скамейки.

В этом году начался капитальный ремонт набережной на участке от Соборной площади до ОАО «Порт Пермь». На этом участке набережной будет выделено детское игровое пространство с разделением зон по разным возрастным группам, лаундж-зона, зона проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочная зона. Спортивная площадка разместится между мостом и портом Пермь.

Реконструкцию набережной реки Камы важным достижением 2018 года считают 27,7 % опрошенных пермяков. Среди проектов, которые реализуются к 300-летию города, реконструкция парков и скверов у 47,6 % жителей вызывает наибольший интерес. Опрос был проведен в начале декабря.

Также в этом году началось долгожданное благоустройство эспланады. Здесь уже обустроен новый фонтан. Тестовый запуск состоялся в сентябре, экспертная комиссия подтвердила, что он готов к эксплуатации. Сейчас фонтан законсервирован на зиму.

Пермь ежегодно подтверждает статус самого зеленого города России. В настоящее время зеленый фонд города занимает площадь 45 390,41 га (56,7 % от площади города). Озеленительные кампании проводятся ежегодно. Только в городских скверах высажено более 3 тысяч деревьев. Всего на территории Перми высажено около 20 тысяч саженцев, в том числе на территории городских лесов.

– Главой Перми Дмитрием Самойловым уделяется большое внимание благоустройству парков и скверов. Мы не зацикливаемся только на центральных скверах, восстанавливаем места отдыха и на периферии. Делаем акцент и на озеленении. В этом году в парках и скверах и вдоль улично-дорожной сети было высажено более 9 тысяч деревьев и кустарников, около 2 тысяч деревьев подверглись санитарной, формовочной и омолаживающей обрезке, – отмечает Илюса Збруева, главный садовник Перми.

В таких темпах город планирует работать и дальше. В период 2019–2023 годов планируется благоустроить около 50 парков и скверов, например: парк культуры и отдыха «Балатово», бульвар им. Советской Армии на улице Сибирской, сквер им. Субботина на улице Чкалова, Комсомольский проспект от улицы Монастырской до проходных завода АО «Пермские моторы» и другие объекты.

Комментарии экспертов

Татьяна Бойко, заведующая кафедрой лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ, кандидат биологических наук:
– В Перми стало больше внимания уделяться благоустройству и озеленению парков и скверов. Особенно хочется отметить дополнительную посадку деревьев. У нас в городе все скверы созданы давно. Деревья там со временем теряют свой вид и нуждаются в замене. Так, необходимо подсаживать новые молодые деревья. Когда жители города видят, что за парком или сквером ухаживают, то и отношение людей меняется. Восстановление скверов, таких как им. Землячки, очень положительно сказывается и на настроении пермяков. Поэтому очень важно наши старые, заслуженные скверы восстанавливать и благоустраивать.

Владимир Василенко, директор ООО «Пермская ландшафтная компания», кандидат биологических наук:
– В этом году мы смогли наблюдать применение новых материалов при благоустройстве и озеленении территории. При благоустройстве стали активно внедрять резиновое покрытие на детских площадках и малых архитектурных формах. В озеленении стали активно применять деревья и кустарники, которые раньше мало использовались, это пузыреплодник, дерен и другие. Сегодня мы можем наблюдать разворот в сторону озеленения. Это стало видимо, узнаваемо и интересно. Поэтому я думаю, в дальнейшем мероприятия по озеленению территории города будут только продолжаться и улучшаться. На мой взгляд, есть в этом необходимость, ценность и значимость для жителей города.
Фото: Виталий Кокшаров

© «Вечерние Ведомости»

 


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