Дорожная карта в действии

11:39 | 11.12.2018

Важнейший показатель экономических перспектив любой территории – условия для ведения бизнеса. С 2014 года по поручению президента ежегодно формируется Национальный рейтинг, по которому оценивается инвестиционный климат в регионах. В 2016 году Пермский край занимал в нем 52-е место, по итогам 2017 года – 47-е. Динамика хорошая, но резервы еще есть.



Сегодня работа по улучшению показателей Пермского края в Нацрейтинге строится в рамках Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе. Созданы отраслевые рабочие группы, в том числе группа по подключению к сетям и получению разрешений на строительство. В нее вошли специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго».



Эффективность процедур по подключению электроэнергии – один из важных показателей Национального рейтинга. Он зависит от средних сроков подключения к электросетям, количества необходимых процедур и удовлетворенности бизнес-сообщества действующими механизмами.



В ОАО «МРСК Урала» в развитие федеральной дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» утверждена корпоративная дорожная карта по технологическому присоединению. Здесь ставят задачу ускорения и упрощения процедур, связанных с подключением к электрическим сетям. Для этого реализуются меры по оптимизации внутренних регламентов, упрощению процедуры согласования документов, дополнительно созданы бригады по реализации договоров ТП, приобретена спецтехника. Активно развивается клиентский сервис, на сайте www.mrsk-ural.ru работает «Личный кабинет клиента», который обеспечивает возможность дистанционной подачи заявки на технологическое присоединение.



Проходите в кабинет



– Национальный рейтинг формируется из оценки показателей по 4 дорожным картам, – рассказывает начальник управления технологического присоединения и перспективного развития филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» Сергей Зуев. – Одна из них – это повышение доступности подключения к электрическим сетям. Ряд показателей этой дорожной карты у нас уже достигнут, по некотором еще есть куда расти. В их числе – доля заявок, получаемых через «Личный кабинет», то есть с использованием интернета. Такую возможность мы предоставляем заявителям давно, но пользуются ею не так часто, как хотелось бы. Так, по итогам 2017 года по Пермскому краю было подано 13,5 тысячи заявок на технологическое присоединение, из них 984 – через «Личный кабинет». Это 7 процентов от общего количества заявок. По итогам 2018 года количество заявок составит порядка 15,5 тысячи. Из них примерно 1260 будет подано через «Личный кабинет». Это уже 8 процентов.



Как отмечают энергетики, в большей степени услуга востребована у предпринимателей, которые, как правило, подают заявки по мощности до 150 кВт, по 2–3-й категории надежности. Здесь статистика более радужная. В прошлом году из 544 заявок через «Личный кабинет» подано 10 процентов, в 2018 году ожидается до 100 заявок из 500, то есть уже 20 процентов. Предприниматели больше ценят свое время и все чаще пользуются услугой подачи заявки через «Личный кабинет».



– Возвращаясь к дорожной карте – она также предусматривает размещение информации по заключению договоров технологического присоединения в СМИ и сети Интернет, – продолжает Сергей Зуев. – Конечно, у нас на сайте эта информация есть. Кроме того, Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края создан Единый инвестиционный портал. Там уже размещена информация по подаче заявок и по ходу исполнения договоров технологического присоединения. Причем не только к электрическим сетям, но и сетям других ресурсоснабжающих организаций. Будет и алгоритм – пошаговая инструкция по процедуре технологического присоединения, информация о необходимых документах и сроках, калькулятор стоимости технологического присоединения. База уже сформирована, идет ее техническая доработка и наполнение информацией. Этот показатель дорожной карты у нас по концу года будет выполнен. Также в дорожную карту как отдельное поручение входит возможность подачи заявок через МФЦ. Такое соглашение в отношении юридических лиц у нас на сегодня заключено, и ожидаем, что до конца года заявки от юридических лиц начнут поступать и через МФЦ. По итогам исполнения этих показателей ожидаем повышения результативности дорожной карты по подключению к электрическим сетям. И положение региона в Нацрейтинге улучшится.



В шаговой доступности



В целом процедура технологического присоединения сейчас довольно проста. Она включает 4 шага и представлена на сайте www.mrsk-ural.ru, а скоро появится и на Едином инвестиционном портале.



Первый шаг – подача заявки. К ней нужно приложить правоустанавливающий документ на землю или правоустанавливающий документ на объект капитального строительства (дом, здание, цех). Для физического лица требуется копия паспорта, для юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ. Кроме того, необходимо приложить план-схему энергопринимающих устройств заявителя, чтобы энергетики по заявке могли выехать на место, найти объект на своих картах и разработать мероприятия по технологическому присоединению. Заявку сегодня можно подать в Центре обслуживания клиентов сетевой организации (в Перми это Камчатовская, 26), через «Личный кабинет» на сайте в электронном виде либо воспользоваться бланком на сайте, распечатать заявку и отправить почтой. Скоро к этим вариантам добавится и возможность подачи заявок через МФЦ.



Второй шаг – заключение договора технологического присоединения. По юридическим лицам, по малому и среднему бизнесу договор по заявкам до 150 кВт заключается в течение 15 календарных дней, по остальным категориям – 20 рабочих дней. Кроме того, для стимулирования подачи заявок через «Личный кабинет», согласно внутреннему регламенту сетевой компании, договоры по электронным заявкам заключаются в ускоренном режиме, в течение 10 дней.



Третий шаг – выполнение мероприятий, которые предусмотрены договором. Сетевой организации необходимо построить сети, хотя бывает, что они уже есть, и тогда нужно только подключиться от ближайшей опоры. Но также есть мероприятия, которые необходимо выполнить и заявителю.



И наконец, четвертый шаг – фактическое присоединение, оформление документов.



Нелирическое отступление



Понятно, что первые два шага – преимущественно бумажные или, в современных реалиях, электронные. И здесь задачи оптимизации решаются успешно. Самый трудоемкий этап – третий. Но иногда неоправданно сложным оказывается и четвертый шаг, причем не по вине энергетиков.



Согласно Правилам технологического присоединения, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 861, сетевая организация обязана довести свои электрические сети до границы участка заявителя. Внутриплощадочные сети заявитель должен построить сам.



И для заявителя, и для сетевой компании установлен единый срок исполнения договора присоединения. По разным категориям заявителей он различный, но, как правило, составляет 6 месяцев. Тут энергетики усматривают коллизию в законодательстве: сроки присоединения не дифференцируются в зависимости от сложности и объемов работы. Так что объективные причины для того, чтобы иногда выходить за их рамки, есть.



– Одно дело – подключить потребителя с ближайшей опоры, которая уже стоит, другое – построить 700 метров сетей по землям третьих лиц, согласовав все с ними, сделать проект, согласовать со всеми службами города и ресурсоснабжающими организациями, чтобы эта сеть была легитимна. Это достаточно трудоемкий процесс, на который тратится основная часть времени. Есть тяжелые трассы, сложные территории, но мы стремимся сокращать сроки. Если в 2017 году средний срок исполнения договора составлял 161 день, в 2018-м, как ожидается, составит 134 дня.



Надо сказать, что результаты были бы еще лучше, если бы над сокращением сроков работали обе стороны договора. Но на сегодняшний день статистика такова: если за треть всех «просроков» ответственны сетевики, то две трети – на совести заявителей, которые не выполняют вовремя свои мероприятия. А это значит, что итоговый документ – акт технологического присоединения – подписать невозможно. Заявитель своей ответственности не ощущает: энергетики свою работу выполнили, а он будет заниматься своими сетями, когда захочет.



– Мы мониторим эту ситуацию постоянно, ведем работу с заявителями, – отмечает Сергей Зуев. – Стоимость присоединения по заявкам физических и юридических лиц до 15 кВт по 3-й категории надежности составляет 550 рублей – такая льгота установлена только по электричеству. Со стоимостью подключения к газу, например, несопоставимо. И зачастую заявители, пользуясь этой льготой, бездумно подают заявки, хотя не планируют присоединять свой участок и год, и два, и четыре – есть и такие случаи. Сейчас у нас в таком «подвисшем» состоянии порядка 600 договоров – люди подали заявку, мы построили сети и теперь бегаем за ними. Мы меньше всего заинтересованы в том, чтобы тянуть время: чем скорее будет выполнен договор, тем быстрее начнется потребление электроэнергии.



90 процентов заявок на подключение – это как раз заявки до 15 кВт со стоимостью подключения 550 рублей. Например, многодетным семьям бесплатно предоставляют участки там, где зачастую нет ни дороги, ни «коридоров» для прокладки сетей. Кто из ресурсников идет первым? Конечно, энергетики – для освоения земельных участков людям нужно электричество! И именно энергетики первыми сталкиваются с массой проблем.



Законодательством предусмотрена ответственность заявителя за невыполнение в срок мероприятий, которые он должен исполнить, – 5 % от стоимости договора за каждый день просрочки по договорам до 15 кВт. Чтобы избежать штрафных санкций, заявителю, как правило, достаточно смонтировать прибор учета и сдать его энергетикам. В этом случае договор будет исполнен, заявитель избежит штрафных санкций и сможет спокойно заниматься своим объектом, законно потребляя электроэнергию и расплачиваясь за нее.



В режиме прямого диалога



В этом году в филиале ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» проделана серьезная работа по развитию клиентского сервиса. Основной упор сделан, как уже говорилось, на развитие «Личного кабинета». Его использование позволяет клиенту не стоять в очереди, а подать заявку в электронном виде и дальше уже общаться со специалистами компании напрямую в дистанционном режиме.



Преимущества очевидны: заявителю не надо приходить и звонить, он находится в постоянном диалоге с сетевой компанией, может задать вопрос и получить ответ, отследить исполнение своего договора.



В компании тоже заинтересованы в расширении числа пользователей «Личного кабинета» – это позволяет снизить нагрузку на персонал. Кроме того, проще работать с заявкой, которая уже заведена в «Личный кабинет», она интегрируется непосредственно в рабочую программу, и специалист не тратит время на сканирование документов, их передачу. Как только заявка загружена, сотрудник компании сразу начинает готовить технические условия, поэтому и возможны более короткие сроки подготовки договора.



В сетевой компании проделана серьезная работа по дорожной карте по подключению к электрическим сетям. Она, несомненно, скажется на положении региона в Национальном рейтинге. Но дело, конечно, не только в процентах и показателях исполнения дорожной карты. В компании работают над созданием комфортных условий для своих клиентов, современных инструментов и форм взаимодействия, от развития которых в конечном итоге выигрывают все.