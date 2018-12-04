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Пермь: газетный номер


 

16:35 | 6.12.2018

Владимир Молоковских: Деньги должны работать

Депутат городской думы – о бюджете, справедливости и будущем Перми

Декабрь – время отчетов и подведения итогов. Однако наш разговор с депутатом Пермской думы Владимиром Молоковских пошел не по плану. И начался он с городских мифов.

– Иногда у избирателей складывается впечатление, что у депутата неограниченные возможности, в том числе и финансовые, – рассказывает Владимир Евгеньевич. – Хотелось бы развеять этот миф. Средства, выделяемые депутатам на развитие округов, – порядка 9,9 млн рублей в год, которые можно потратить на ремонты в соцучреждениях, улучшение их материальной базы, устройство детских и спортивных площадок, ремонт дворов и тротуаров. Задач очень много, а цифры, как видите, весьма скромные для территории, на которой проживает более 40 тысяч человек.

Оборотная сторона вопроса – представления о том, что у депутата нет ни денег, ни власти, он только нажимает кнопки, да еще получает фантастическую зарплату. Это тоже неверно. В Пермской городской Думе зарплату (совсем не фантастическую) получают только 3 депутата, остальные депутаты работают на безвозмездной основе, совмещая основную работу с общественной. Но при этом наши депутаты имеют возможность, желание и право отстаивать интересы своих округов и города в целом. Я абсолютно убежден, что именно так и должно быть. Да, я депутат от округа № 16 и представляю интересы жителей Гайвы и Заозерья. Но я при этом депутат городской думы, и меня касается всё, что происходит в городе.

– В чем вы видите свою задачу как депутат от конкретной территории?

– В том, чтобы «депутатские» деньги максимально работали на территории округа. Если планируется ремонт дороги, улицы, двора – обязательно дойдем до каждого объекта, чтобы оценить его состояние. И не просто отдаем деньги, а контролируем их использование. Если это помощь школе, садику – стараемся, чтобы она пошла на пользу как можно большему числу людей, и это будет уж никак не ремонт кабинета директора. Если покупаем тренажеры для детской спортплощадки, то соотношение цены и качества должно быть оптимальным.

Часть денег есть возможность использовать на праздники и прочие развлекательные мероприятия в округе. Но мы изучили опыт других округов, взяли наказы наших избирателей, наложили все просьбы на деньги – и получилось, что из-за разовых развлечений серьезные задачи отодвигаются очень далеко. Сейчас на это направление отводим максимум 5–10 % расходов, и только на мероприятия, которые охватывают как минимум человек 150–200. В результате участниками культурно-массовых мероприятий становятся в среднем 2000 человек в год. И выступают на них творческие коллективы высокого уровня, которые известны не только в Перми, но и гастролируют по всему миру, что очень неплохо для нашего микрорайона.

При этом основная часть «депутатских» средств идет на практические дела, которые становятся вкладом в развитие наших микрорайонов.

– Депутатские средства ведь не единственный источник развития территорий?

– На самом деле денег достаточно – и в городе, и в районе. Но есть две глобальные проблемы. Первая – неравномерность распределения средств между центральными и отдаленными районами. Возьмем те же дороги – они, как известно, бывают четырех категорий, и нормативы на их содержание разные. На Гайве, конечно, нет таких магистралей, как Комсомольский проспект или улица Ленина. Но при таком распределении средств здесь их никогда и не будет.
Второй момент – это так называемые городские потребности, те же набережная и эспланада, которые считаются городскими объектами. На самом деле, учитывая размеры нашего города, они достаточно удалены от Мотовилихи, Закамска или Гайвы. Я бы мероприятия по развитию таких территорий относил к районным (городской центр). Нам нужны новые подходы и нормативы, которые позволяли бы сбалансированно развивать все районы.

– Одна из тем, связанных с развитием территорий, постоянно находится в сфере внимания думы шестого созыва. Это частный сектор. В округе № 16 он большой?

– Да. Это действительно проблема, над которой мы работаем постоянно. С одной стороны, в микрорайонах частной застройки живут такие же горожане – налогоплательщики и избиратели, и для них нужно создавать нормальные условия. С другой стороны, по закону мы даже не имеем права вкладывать туда деньги, это означает нецелевое использование бюджетных средств. Хотя мы все понимаем, что частная застройка в Заозерье – это не Рублевка, здесь у собственников нет возможности благоустраивать территорию за свой счет.

По данным администрации города, в частном секторе живут порядка 10 % пермяков, и не замечать их нельзя. В последние полтора года нам удалось продвинуть эту тему – во всяком случае, подход продекларирован: комфортность проживания в частном секторе нужно максимально приблизить к уровню многоквартирных домов. Это означает дороги, освещение, газ и так далее. Но есть проблема приоритетов. Один из подходов – вкладываться в микрорайоны, где можно быстро показать результат, отчитаться и закрыть тему. Аргумент такой: если заниматься всем сразу, деньги «размажутся». С моей точки зрения, в микрорайонах с низким уровнем комфортности каждый год должно что-то улучшаться.

– В думе завершается работа над бюджетом. Как член бюджетного комитета что вы думаете об этом документе, есть ли резервы совершенствования?
– Наш главный резерв – более тщательное планирование. Иногда приходится слышать, что у депутатов, которые в большинстве своем представляют реальный сектор, «коммерческий» подход к формированию и исполнению бюджета. Но он таким и должен быть: бюджет города – это реальные средства, полученные от наших жителей и предприятий, и они должны приносить реальную отдачу.

К примеру, у нас в бюджете запланирован «бумажный дефицит». Я экономист, 35 лет проработал, но о таком никогда не слышал. Нет такого понятия в экономической теории. Если предполагается, что в дальнейшем бюджет будет скорректирован, а дефицит перекрыт – давайте сразу сделаем более напряженным план по доходам, точнее рассчитаем расходы.

И еще – на мой взгляд, бюджет должен отвечать на вопрос «Зачем?». Если мы покупаем 80 автобусов, то зачем? У нас был в свое время муниципальный парк, теперь создан рынок перевозок, который мы можем контролировать с помощью контрактов. Например, вписать в них требования по расширению парка, о параметрах автобусов – пусть вкладываются перевозчики, а не бюджет. Нам говорят: мы попробуем, потом посмотрим. А надо наоборот.

– Но дума имеет возможность влиять на ситуацию, в том числе через контрольные функции?

– Контрольная функция думы заключается не в том, чтобы заслушать отчет, а в том, чтобы получить результат. У нас социально ориентированный бюджет – 70 % средств направляется в социальную сферу. Если провести аналогию с семейным бюджетом – по сути, это наш прожиточный минимум, то, что нам необходимо на основные нужды и повседневные расходы. И только 30 % – бюджет развития.

А когда свободных денег мало, нужно очень внимательно расставлять приоритеты. Возьмем, к примеру, освещение – к юбилею города мы должны выйти на уровень освещенности городских территорий в 85 %. Цифра неплохая, при этом центр города получит и современные светильники, и подсветку зданий, но 15 % улиц всё же останутся в темноте.

Возвращаясь к своему округу – как депутат я вижу свою задачу в том, чтобы проблемы территории решались. Причем не перетягивая одеяло, а в рамках справедливого распределения нашего достаточно большого бюджета.

ИТОГИ РАБОТЫ В ОКРУГЕ № 16
Обустройство детских игровых и спортивных площадок.
2017 год: Янаульская, 28, Вильямса, 4. 2018 год: Вильямса, 20/2, Кабельщиков, 6.
Благоустройство придомовых территорий.
2017 год: Вильямса, 14, 41, 43, Янаульская, 24а. 2018 год: Вильямса, 45 (16 подъездов).
Обустройство тротуаров.
2017 год: ул. Репина (бульвар). 2018 год: ул. Вильямса от дома № 41 до дома № 49 (основной пешеходный трафик).
Стадион «Гайва».
2017–2018 годы: установка уличных спортивных тренажеров, на которых занимается вся Гайва. Приобретение и установка ограждения баскетбольной площадки. Планируется: ремонт и реконструкция стадиона.
ДЮЦ «Фаворит».
2017–2018 годы: приобретение ограждения хоккейной коробки, приобретение баскетбольных щитов и табло. Планируется: строительство универсальной игровой площадки.
Помощь образовательным учреждениям.
2017 год: обустройство детских игровых площадок в д/с № 400, 390, 368. Замена окон в зданиях д/с № 394, 20, 175. Приобретение и установка спортивных тренажеров в школе № 66 (Заозерье). Проведение текущего ремонта спортзала школы № 80. Замена окон в здании школы № 80. Текущий ремонт гимназии № 3. Приобретение мебели для школы № 101, проведение мероприятий. Монтаж системы видеонаблюдения, приобретение компьютерной техники для школы № 37. Приобретение компьютерной техники в школу № 104.
2018 год: замена окон в зданиях д/с № 400, 175, 20, 394. Обустройство детских игровых площадок в д/с № 390, 368. Приобретение и установка спортивных тренажеров в школе № 66 (Заозерье). Замена окон в школе № 80. Ремонт полов в гимназии № 3. Приобретение мебели в столовую школы № 101. Приобретение мебели в актовый зал школы № 37.
Приобретение дверей в кабинеты школы № 104. Приобретение оргтехники и костюмов для ДШИ № 7.
Клуб Златогорского. 2017–2018 годы: Приобретение стульев в актовый зал, реквизита для цирковой студии, звукового оборудования.
В планах на 2019 год – проведение освещения по дороге из мкр-на Гайва в мкр-н Заозерье (работа на этом направлении продолжается 2 года, установка детской площадки, помощь в решении вопросов многодетных семей микрорайонов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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