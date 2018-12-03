Памятник актеру Георгию Буркову передан городу Перми

14:26 | 5.12.2018

Монумент нашему знаменитому земляку, актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Георгию Буркову, установленный на территории общественного парка в жилом квартале «Гулливер», передан в муниципальную собственность. Соответствующие документы подписали администрация г. Перми и застройщик ЖК «Гулливер» АО «КОРТРОС-Пермь», за счет средств которого памятник Буркову был создан и установлен.



Таким образом, компания «КОРТРОС-Пермь» выполнила третье из четырех своих обязательств, прописанных в соглашении о взаимодействии по созданию и безвозмездной передаче социальных объектов в квартале № 179 города Перми, на территории которого и строится ЖК «Гулливер». Напомним, соглашение было подписано в торжественной обстановке в сентябре 2017 года заместителем председателя краевого правительства Михаилом Сюткиным, главой Перми Дмитрием Самойловым и гендиректором АО «КОРТРОС-Пермь» Николаем Зуевым в присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова.



Это было первое соглашение между властью и застройщиком, основанное на новых принципах государственно-частного партнерства, провозглашенных губернатором Максимом Решетниковым. Главное из них – возведение застройщиком не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В соответствии с соглашением, АО «КОРТРОС-Пермь» обязался за собственный счет не только организовать установку памятника Георгию Буркову на территории общественного парка, но и, например, приобрести права на земельный участок для расширения гимназии № 17. За счет компании была построена и передана городу спортивная площадка на территории школы № 9, примыкающей к ЖК «Гулливер». Все эти обязательства были исполнены в начале текущего года.



В настоящее время на территории квартала идет подготовка к строительству детского сада на 160 мест, который должен появиться уже в 2019 году. Никаких сомнений в том, что и этот пункт соглашения будет выполнен, у городских властей нет. В этом могли убедиться глава Перми Дмитрий Самойлов и депутаты Пермской городской Думы в ходе посещения строительной площадки ЖК «Гулливер» в минувшую пятницу, 30 ноября.



ФОТО: Александр Фролов