Максим Решетников ответил на вопросы жителей в прямом эфире

11:07 | 21.11.2018

Больше всего пользователей Instagram интересовали формы социальной поддержки и благоустройство

Во вторник, 20 ноября, губернатор Пермского края Максим Решетников провел второй прямой эфир в социальной сети Instagram. В этот раз глава региона отвечал исключительно на вопросы жителей края.



Глава региона обозначил, что он остановится на наиболее системных вопросах, которые касаются многих пермяков и могут быть интересны большинству пользователей Instagram. «Вопросы объединил по тематике, чтобы успеть дать побольше ответов», – отметил Максим Решетников.



В общей сложности к прямому эфиру присоединилось более тысячи уникальных пользователей социальной сети, единовременно онлайн за ним следило в среднем 250 человек.



Анонс прямого эфира в Instagram собрал более 500 вопросов. Большая часть из них была посвящена социальной поддержке незащищенных групп населения, решению вопросов обманутых дольщиков, вывозу твердых бытовых отходов, газификации и освещению.



По словам губернатора, по освещению к нему поступает большое количество вопросов. «Например, утром выключают освещение на улице, когда еще недостаточно светло. Дам поручение главе Перми посмотреть по режимам работы, чтобы это урегулировать, – отметил Максим Решетников. – Кроме того, город сейчас вышел с предложением реализовать проект «Умный свет», пилот которого тестировали на ул. Попова. Город предлагает почти треть светильников заменить новыми. В крае ведутся масштабные работы по строительству новых социальных объектов, при этом мы сразу учитываем потребность в хорошем освещении, чтобы там все было залито светом».



Помимо этого, во время ответов на вопросы губернатор дал поручения некоторым главам профильных ведомств. Министру социального развития Павлу Фокину – отреагировать на обращение одинокой матери, проинформировать ее о мерах социальной поддержки, которые есть в регионе, а главе минздрава Оксане Мелеховой – проинспектировать работу Краснокамской поликлиники, так как жители жаловались на низкую доступность медицинских услуг в учреждении.



В завершение эфира губернатор Прикамья пообещал, что в начале декабря онлайн-общение с жителями обязательно повторится.



Запись прямого эфира главы региона в социальной сети доступна в сервисе IGTV в Instagram, а также в аккаунте Пермского края на youtube.com.



ФОТО: www.instagram.com