Пристав стоит на защите нарушенных прав

12:41 | 31.10.2018

С начала года Управлением ФССП по Пермскому краю взыскано более 8,8 млрд рублей

1 ноября судебные приставы Российской Федерации отмечают профессиональный праздник. В этом году исполняется 153 года со дня образования института судебных приставов. За более чем полуторавековую историю в ведомстве произошли значительные изменения, вступили в силу новые законы, расширился круг полномочий сотрудников службы. Но основной задачей, возложенной на ФССП, остается исполнение вступивших в законную силу судебных решений, актов иных уполномоченных органов, а также обеспечение безопасности в зданиях судов и на судебных процессах.

В преддверии профессионального праздника руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Игорь Кожевников рассказывает о наиболее актуальных тенденциях развития Службы, действенных способах работы с должниками, эффективных методах взыскания долгов и задачах, стоящих сегодня перед судебными приставами Прикамья.

– Игорь Александрович, регулярно появляются новости о внедрении в деятельность судебных приставов новых способов работы с должниками. Позволяет ли это повышать эффективность взыскания задолженностей?

– Федеральная служба судебных приставов РФ является единственным уполномоченным органом государственной исполнительной власти, осуществляющим принудительное исполнение судебных решений. Основная задача судебного пристава-исполнителя – восстановить нарушенные права взыскателей и окончить исполнительное производство фактическим исполнением. При этом невозможно не учитывать изменения, происходящие в обществе. Система работы с должниками требует гибкости и соблюдения законности. К примеру, если судебному приставу необходимо найти должника, то после возбуждения исполнительного производства он проводит комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения должника и его имущества, затем направляет запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, выходит по адресу должника, указанному в исполнительном документе, для проверки его имущественного положения. Как правило, полученных данных вполне достаточно, чтобы установить место работы неплательщика, наличие у него расчетных счетов, транспортных средств, недвижимого имущества и т.д.

Отсутствие сведений о местонахождении должника и его имущества служит основанием для объявления их в розыск. Судебные приставы наделены широким спектром полномочий при осуществлении розыска. Они могут разыскивать должников самостоятельно или при содействии полиции с использованием централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ, проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются основания полагать, что он или его имущество находятся в розыске, осуществлять отождествление личности, опрашивать граждан, наводить справки, изучать документы, осматривать имущество, обследовать помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам.

Для производства розыска судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя вправе использовать сведения, полученные в результате осуществления частной детективной деятельности, а для производства розыска должника-гражданина или ребенка также использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой информации. Здесь есть место и для применения нестандартных методов в работе. Так, нередко судебные приставы обращаются к социальным сетям, получают информацию на официальных сайтах коммерческих организаций, из рекламных объявлений, отслеживают местонахождение имущества по спутниковым снимкам в сети Internet и т.д.

– А не могли бы вы привести примеры нестандартных методов, к которым прибегают прикамские судебные приставы?

– К нестандартным методам приходится прибегать, чтобы восстановить нарушенные права взыскателя. Зависят они от конкретной ситуации с должником и полученной в ходе исполнительного производства информации.

Одним из таких методов установления местонахождения правонарушителя воспользовались судебные приставы Чердынского района. Согласно постановлению суда, судебным приставам по ОУПДС необходимо было осуществить принудительный привод гражданина, совершившего административное правонарушение. Мужчина старательно избегал встреч с судебными приставами. Поэтому служителям закона пришлось проявить смекалку. Отыскав личную страницу «беглеца» в одной из социальных сетей, судебный пристав по ОУПДС зарегистрировался на этом же сайте под именем девушки и предложил ему «дружбу». Незадачливый ловелас с готовностью ответил на это предложение и, не откладывая дела в долгий ящик, назначил новой «знакомой» свидание в одном из кафе. Каково же было недоумение молодого человека, когда вместо прекрасной незнакомки на рандеву к нему явился крепкий мужчина в форме судебного пристава! Вместо приятного времяпровождения правонарушитель оказался за решеткой: суд назначил ему 10 суток административного ареста.

Иногда, чтобы встретиться с должником, судебным приставам приходится временно «менять профессию». Связано это прежде всего с поведением самих должников, не перестающих удивлять сотрудников ФССП изощренными способами, которые используются ими для того, чтобы избежать выплат. Судебные приставы Прикамья в рамках работы с нерадивыми родителями представлялись и заказчиками мебели, и клиентами службы такси, и арендаторами банкетного зала.

Стремясь побудить алиментщика к погашению 393 тысяч рублей по исполнительному производству, возбужденному судебными приставами Пермского района, сотрудница ФССП при помощи социальных сетей установила, что он владеет автомойкой и ищет сотрудников, и заявила свою кандидатуру на вакантную должность мойщицы. Собеседование приняло для должника неожиданный поворот. Вместо нового работника он получил постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ, а также в пользовании специальным правом на управление транспортными средствами. Пристав также наложила арест на автомобиль BMW, составила протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ. Прямо с собеседования хозяин автомойки был доставлен в суд для рассмотрения административного протокола, а из здания судебного участка вышел с решением о наказании в виде 25 часов обязательных работ.

– Каких результатов удалось добиться в работе в этом году?

– С начала года на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Пермскому краю находилось более 1,6 млн исполнительных производств, в том числе по взысканию штрафов – около 470 тысяч, задолженности по коммунальным платежам – свыше 157 тысяч, кредитов – более 141 тысячи, налогов и сборов – свыше 291 тысячи, алиментов – более 32 тысяч, и т. д. По сравнению с прошлым годом количество исполнительных производств увеличилось почти на 13%.

С начала 2018 года взыскано более 8,8 млрд рублей, в том числе в федеральный бюджет – около 2,4 млрд рублей, кредитов на сумму более 1,4 млрд рублей, административных и уголовных штрафов – 560 млн рублей, задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса – более 820 млн рублей.

– Есть ли какие-то хитрости для понуждения неплательщиков к оплате долгов?

– Никаких хитростей нет, российским законодательством для судебных приставов предусмотрено достаточно полномочий, чтобы понудить должника к погашению долга: неплательщиков ограничивают в праве выезда за пределы РФ, в специальном праве на управление транспортным средством, накладывают арест на принадлежащее им имущество.

Так, за 9 месяцев 2018 года прикамскими судебными приставами ограничены в праве выезда за пределы РФ 65526 должников, благодаря применению данной меры удалось взыскать более 1 млрд рублей.

В специальном праве на управление транспортным средством на данный момент ограничены 2130 неплательщиков. Не желая становиться пешеходами, граждане оплатили долги на общую сумму около 150 млн рублей.

В 2018 году судебными приставами-исполнителями составлено 8 600 актов описи и ареста имущества на общую стоимость более 4 млрд рублей.

К тем, кто, несмотря на аресты, ограничение выезда и другие меры, всё же не погашает задолженности, сотрудники ведомства применяют меры уголовного воздействия. За 9 месяцев 2018 года возбуждено 1275 уголовных дел по статьям, подведомственным ФССП России, в отношении 766 должников судами вынесен обвинительный приговор, 73 осужденных приговорены к реальному наказанию – лишению свободы.

– Какими силами Служба обеспечивает такое качество работы?

– Сегодня Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю включает в себя 34 структурных подразделения, в том числе 3 специализированных отдела: межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, в котором на исполнении находятся наиболее социально значимые исполнительные производства, и 2 межрайонных отдела по взысканию штрафов.

Обеспечение безопасности судебных приставов во время проведения исполнительных действий и охрану правопорядка в зданиях судов ежедневно осуществляют сотрудники специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов в г. Перми и специализированного отдела оперативного дежурства.

Штатная численность Управления – 1730 государственных служащих, в том числе 666 судебных приставов-исполнителей, 473 судебных пристава по ОУПДС, 60 дознавателей и 32 судебных пристава, осуществляющих розыск должников и их имущества.

Отметим, что спецификой Управления нашего региона является то, что на должности судебного пристава-исполнителя трудятся в большинстве своем представительницы слабого пола, – из 666 судебных приставов-исполнителей 535 женщины. С каждым годом нагрузка увеличивается – более 2 тысяч исполнительных производств на 1 судебного пристава, но они с достоинством преодолевают все сложности нелегкой работы.

– Использует ли служба судебных приставов в работе современные технологии?

– Безусловно. С октября 2017 года в Пермском крае успешно функционирует аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». В этом году диапазон технических возможностей региональной службы судебных приставов расширился. Благодаря совместной работе с губернатором, правительством и министерством транспорта Пермского края, а также при взаимодействии с ГИБДД служба судебных приставов получила возможность использования информационных систем стационарных камер фотофиксации для обнаружения автомобилей по государственным номерным знакам по всему Пермскому краю. Разработанное программное обеспечение ООО «Технологии безопасности дорожного движения» позволяет автоматически по заранее загруженному реестру номерных знаков обнаруживать в потоке движущегося транспорта автомобили, принадлежащие гражданам, имеющим задолженности в рамках исполнительных производств. Доступ к информационной системе организован по закрытому каналу связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты.

Использование стационарных камер, размещенных над дорогой и контролирующих индивидуально каждую полосу движения, является более эффективным, чем передвижной комплекс. При этом АПК «Дорожный пристав» в дальнейшем будет использоваться на участках дорог Пермского края, еще не оборудованных камерами фотофиксации.

По итогам 9 месяцев с помощью электронного устройства остановлено 2025 автомобилистов, имеющих долги. В ходе выездных мероприятий сотрудниками УФССП принято 5 млн 207 тысяч рублей платежей по налогам и штрафов ГИБДД на сумму 2 млн 579 тысяч. Судебными приставами составлено 158 актов описи и ареста транспортных средств на сумму порядка 35 млн рублей.

– Судебным приставам нередко приходится сталкиваться с агрессивным поведением должников. Какое наказание предусмотрено за противодействие сотруднику ФССП?

– К сожалению, некоторые должники пытаются доказать свою правоту, несмотря на вступившее в законную силу решение суда. В этом случае они не гнушаются и демонстрацией своей физической силы. Так, в июле этого года судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Артем Копылов спас коллегу практически из-под колес автомобиля, управляемого должником. Исполнительные действия по наложению ареста на машину марки VOLKSWAGEN TIGUAN проходили в присутствии сотрудников ГИБДД, а также при участии понятых. Судебный пристав-исполнитель была вынуждена вызвать эвакуатор с кран-балкой, так как должник, не желая отдавать машину, заблокировал колеса. Когда представители ГИБДД уехали, мужчина решился на угон. Он попросил разрешения пройти к машине, чтобы достать якобы оставленные в ней документы. Как только мужчина оказался в салоне, мотор взревел, и машина совершила резкий рывок вперед. Судебный пристав-исполнитель оказалась на капоте машины, но правонарушитель не думал останавливаться и продолжил движение. Судебный пристав по ОУПДС не растерялся, смог удержать женщину и успел стащить её с иномарки. Ударив по газам, водитель проехал по ноге сотрудника ФССП и скрылся. В его отношении был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности судебного пристава».

Уголовным законодательством предусмотрено серьезное наказание за противоправные действия в отношении должностных лиц службы. В частности, граждане, совершающие преступные деяния против находящихся при исполнении судебных приставов, рискуют стать фигурантами уголовных дел, предусмотренных ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В зависимости от тяжести совершенного преступления, санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 или 10 лет.

Как видите, на любой замысловатый план неплательщика по сокрытию себя самого или своего имущества приставы в состоянии отыскать противодействие. Менять свои привычки, уезжать из родных мест, покидать близких, совершать противоправные деяния ради попытки уйти от исполнения своих же обязательств – это, как минимум, неоправданное решение.

– Игорь Александрович, какие еще обязанности, помимо защиты судебных приставов-исполнителей, есть у судебных приставов по ОУПДС?

– К основным функциональным обязанностям судебного пристава по ОУПДС относится обеспечение безопасности при проведении судебных заседаний, осуществление контроля при входе граждан в суд. Отвечая за пропускной режим в здания судов, приставы в первую очередь следят за тем, чтобы в помещение не были пронесены запрещённые предметы, представляющие опасность. Работа, проводимая приставами по ОУПДС, позволяет не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением порядка в суде, исключить случаи нападения на судей, участников судебного процесса и посетителей суда.

За 9 месяцев 2018 года судебными приставами по ОУПДС Пермского края были пресечены попытки проноса в здания судов 16 электрошоковых устройств, 9 единиц газового травматического оружия, 8 боеприпасов, а также 496 иных предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

Выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства тоже входит в обязанности приставов по ОУПДС. С начала 2018 года до пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации препровождено 285 иностранных граждан.

При исполнении служебных обязанностей судебными приставами по ОУПДС задержано и передано сотрудникам органов внутренних дел 212 граждан, находящихся в розыске.

– Федеральная служба судебных приставов отмечает 153-ю годовщину со дня образования. Пройден значительный исторический этап. Каким вы видите будущее службы, какие цели и задачи ставите перед собой и своими сотрудниками?

– В последние годы Федеральная служба судебных приставов активно развивается, внедряются инновации, позволяющие с большей эффективностью исполнять возложенные на Службу обязанности. Своим коллегам я всегда говорю о том, что желаемого результата можно достичь только при абсолютной вере в успех. Именно он дает необходимый заряд для упорного труда. Это своего рода краеугольный камень всех достижений, больших и маленьких побед.

По случаю профессионального праздника Дня судебного пристава хотелось бы поблагодарить всех сотрудников, коллег и ветеранов Службы за самоотверженный труд, вклад в реализацию задач, направленных на торжество правосудия.

Фото r59.fssprus.ru