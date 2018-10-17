Пермь: газетный номер
10:49 | 23.10.2018
Партнерские отношения АО «КОРТРОС-Пермь» с пермским скульптором Алексеем Залазаевым сложились в процессе работы над памятником Буркову
В контексте времени
Николай Зуев: «В строительстве всегда есть место дизайну»
Открывая выставку, председатель правления Пермского регионального отделения Союза дизайнеров России Геннадий Сорокин коротко остановился на истории творческого объединения и достижениях пермских дизайнеров. Он также поблагодарил партнеров, без которых организовать и провести выставку было бы непросто.
В числе таких партнеров первым было названо АО «КОРТРОС-Пермь». Генеральный директор компании, депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Зуев в ответном слове поздравил Союз дизайнеров с юбилеем и открытием выставки. Он рассказал об опыте взаимодействия с пермскими дизайнерами, в частности с Геннадием Сорокиным:
– Мы познакомились при подготовке конкурса на лучший проект памятника Георгию Ивановичу Буркову. Конечно, у нас как крупной строительной компании большой опыт проведения конкурсов, но творческий конкурс имеет много особенностей. И вот тут нам очень помог опыт и наработки Геннадия Арсеньевича – и при подготовке документов, и дальше, в процессе работы над проектом. Очень приятно видеть здесь Алексея Львовича Залазаева, автора, чья конкурсная работа по всем правилам и при одобрении всех специалистов была признана лучшей. И сегодня памятник Г.И. Буркову, результат наших совместных усилий, расположен в квартале «Гулливер». Сейчас доступ к нему ограничен из-за строительства жилого комплекса, но уже в следующем году пермяки смогут видеть его в любое время. В процессе работы с пермским творческим сообществом мы поняли, что вместе можно добиваться результатов, которые создавали бы основу привлекательности города Перми.
Как отметил Геннадий Сорокин, у содружества строителей и дизайнеров есть и экономическая сторона. Девелоперу оно позволяет создавать более интересный, востребованный продукт, а художнику обеспечивает поддержку в непростые времена:
– Чем больше таких контактов, тем лучше: это дает разнообразие проектов и направлений. Для того чтобы получить достойный результат, должны работать профессионалы, без этого невозможно создать что-то стоящее. Общественные здания, ландшафты, среда, интерьер – все это сфера дизайна. Это и промышленный дизайн, не только жилые здания, но и детские площадки, комплексы школ и детских садов, которые должны встраиваться в жилой массив, чтобы существовать гармонично.
Не случайно дизайнеры сегодня работают с проектировщиками, с исполнителями. И при этом их задача вовсе не в том, чтобы создать какие-то «навороты» для удорожания проекта, а в том, чтобы получить качественный результат.
– Над памятником Буркову работали с огромным удовольствием, – вспоминает Геннадий Сорокин. – Потрясающе, считаю, все состоялось, это один из лучших памятников в городе. Он не похож на традиционные монументы, совершенно другой стиль, динамичный. Он будет жить, будет «держать» всю эту среду. Чем больше будет таких заказов, тем лучше. И если у «КОРТРОСа» будут в Перми еще площадки, город от этого только выиграет. Чем больше возможностей работать с такими профессионалами, тем быстрее они развиваются, а мы получаем возможности для самореализации.
Для главы пермского подразделения «КОРТРОСа» строительство и дизайн связываются через понятия удобства, функциональности, комфорта, красоты – в той степени, в которой застройщик понимает их ценность.
– Но здесь вопрос не только в позиционировании творческой личности через создание некоего уникального эксклюзива в единственном экземпляре, – говорит Николай Зуев. – В строительстве это работает в меньшей степени. Занимаясь индустриальным строительством, мы в своих решениях стремимся придать индивидуальный облик жилому кварталу, но не пытаемся сделать каждый дом абсолютно уникальным. Издалека, на расстоянии, человек воспринимает дом как некий архитектурный объект. И только уже на уровне глаз оценивает какие-то внутренние вещи. Архитектору важно, чтобы было красиво и на века. Дизайнеры, исходя из нашего опыта, лучше решают вопросы удобства, более тщательно следят за функциональностью. Так что в строительстве всегда есть место дизайну. Особенно в домах повышенной комфортности, где у собственников есть потребность завершить свой образ, который строится для внешнего мира, одновременно создавая комфортные условия внутри квартиры. Вот где начинается бесконечное разнообразие решений.
Дать людям возможность получить необходимое качество жизни, среды, чтобы им жилось уютно и комфортно, – эту задачу «КОРТОС-Пермь» тоже стремится решать. Компания готова помогать собственникам квартир в поиске интересных дизайнерских идей и хороших специалистов. Например, в ЭЖК «Астра» запланированы встречи жителей с дизайнером, который поделится идеями и представит возможные интерьерные решения.
Кстати, на выставке, которая будет работать в арт-резиденции до 25 ноября, можно увидеть и дизайнерские решения для квартир в ЭЖК «Астра», и планировку ЖК «Гулливер». Они достойно выглядят в таком творческом контексте.
Ольга Борзун. Фото: Александр Фролов © «Вечерние Ведомости»
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