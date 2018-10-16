10:57 | 18.10.2018

Ни одно резонансное преступление в Прикамье не раскрывается без участия следователей-криминалистов

64 года назад, 19 октября 1954 года, Указанием Генерального прокурора СССР № 3/195 была утверждена Инструкция «О работе прокурора-криминалиста», в которой определялись обязанности прокуроров-криминалистов по внедрению в деятельность следователей прокуратуры технико-криминалистических средств и рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений. Эта дата считается днем рождения отечественной криминалистики.



После образования Следственного комитета России служба криминалистики претерпела некоторые изменения, и прокуроры-криминалисты сменили свое название на следователей-криминалистов.



— Сегодня трудно представить расследование уголовного дела, особенно по преступлениям, совершенным в условиях неочевидности, без криминалистического сопровождения, — рассказывает заместитель руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю Дмитрий Анащенко. — В отделе криминалистики следственного управления работают 10 следователей-криминалистов и 5 экспертов, которыми руководит подполковник юстиции Станислав Лунин, проработавший в органах прокуратуры и Следственного комитета более 16 лет. Работа в подразделении криминалистики ответственна, сложна и трудна, сотрудники работают практически круглосуточно.

Так, за 9 месяцев 2018 года сотрудники отдела осуществили более 500 выездов для участия в следственных действиях, оказании практической и методической помощи.



— Дмитрий Сергеевич, каковы результаты этой работы?

— Одним из главных направлений деятельности отдела криминалистики является раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений. Сотрудники отдела криминалистики в постоянном взаимодействии с сотрудниками других правоохранительных органов принимают участие в раскрытии практически всех убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть по неосторожности, изнасилований, других преступлений, имеющих повышенный общественный резонанс, совершенных на территории Пермского края. Результаты таковы. За 9 месяцев текущего года в крае сложилась высокая раскрываемость: по убийствам — 98,1 %; по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть по неосторожности, — 98,7 %, изнасилованиям — 99 %.

Положительных примеров работы следователей-криминалистов можно назвать множество, но хочется остановиться на нескольких: это раскрытие убийства 16-летней девочки в Березниках, когда сотрудники отдела криминалистики в течение двух суток, работая без сна и отдыха, установили лицо, совершившее преступление. Это раскрытие убийств 2 незнакомых между собой мужчин, совершенных на одной из улиц в Кировском районе Перми, где сотрудники отдела криминалистики, применив современные криминалистические возможности, установили преступника, который, кстати, не был знаком со своими жертвами и в районе совершения преступления находился случайно.



— Продолжается ли работа по нераскрытым преступлениям прошлых лет?

— Да, это не менее важное направление деятельности. Только в этом году благодаря кропотливой работе сотрудников отдела криминалистики было раскрыто и окончено производством 87 таких преступлений. В их числе 7 убийств, 6 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть по неосторожности, и 9 изнасилований.

Примером работы по делам прошлых лет является раскрытие в 2018 году серии изнасилований женщин в Перми, одно из которых было совершено в 2011 году, а три — в 2016-м.



— Расскажите об оснащении отдела криминалистики.

— Для раскрытия преступлений в отделе криминалистики имеются необходимые технические средства. Это источники криминалистического света, позволяющие обнаружить следы биологического происхождения, цианакрилатная камера, с помощью которой даже спустя несколько лет возможно обнаружить следы рук, программно-аппаратный комплекс UfedTouch, восстанавливающий следственно значимую информацию из памяти цифровых носителей, и другие. Всего за 9 месяцев 2018 года высокотехнологичная криминалистическая техника применялась более 900 раз. С помощью технических средств раскрыто 117 убийств, 31 случай умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть, 33 изнасилования.



— Каким образом организован обмен опытом, учебно-методическая работа отдела?

— Ежегодно отделом криминалистики организуются выездные учебно-практические семинары, в которых принимают участие все подразделения следственного управления. В первую очередь во время семинаров и занятий отрабатываем проведение первоначальных следственных действий, их особенности по разным преступлениям, например совершенным с применением взрывных устройств, специфику поисковых мероприятий по фактам безвестного исчезновения детей в безлюдной местности, тактику первоначальных следственных действий по делам о взятках и другие.

Практические навыки отрабатываем на тематических учебных площадках с применением современной криминалистической техники. Обязательно приглашаем для участия в таких занятиях сотрудников специальных подразделений региональных управлений ФСБ, Росгвардии (ОМОН), экспертов ЭКЦ ГУВД по Пермскому краю, отряда специального назначения ГУФСИН «Медведь», ПКБ СМЭ. Занятия проводятся не только для проверки знаний, мы оттачиваем мастерство следователя, чтобы в любой ситуации, оказавшись на месте любого преступления, он мог в кратчайший срок профессионально организовать работу следственной группы.



— Можно ли говорить о личных достижениях следователей-криминалистов?

— Безусловно. За последние несколько лет работа отдела отмечена на федеральном уровне.

В 2016 году старший следователь-криминалист отдела криминалистики Следственного управления СК России по Пермскому краю подполковник юстиции Роман Подлесных занял первое место по итогам работы за 2015 год в номинации «Лучший следователь-криминалист главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации». Кроме того, он награжден знаком отличия Следственного комитета Российской Федерации «Лучший следователь».

В 2015 году Роман Подлесных принял участие в 1312 следственных действиях, применяя криминалистическую технику, в том числе высокотехнологичную. В составе следственных групп участвовал в раскрытии и расследовании 63 уголовных дел, из которых 34 дела о преступлениях, совершенных в условиях неочевидности. В их числе убийства малолетних детей — девочки в Березниках и мальчика в Лысьве, убийство женщины и ее 5-летней дочери в Мотовилихинском районе Перми и другие.

Имея большой следственный и криминалистический опыт, Роман Викторович оказывает значительную помощь молодым сотрудникам, уделяя внимание использованию в работе передовых следственных методик, положительного опыта раскрытия и расследования преступлений различных категорий, применения современной криминалистической техники. За примерное исполнение служебных обязанностей, профессиональное мастерство и высокие показатели в служебной деятельности Подлесных неоднократно поощрялся руководителем Следственного управления и председателем Следственного комитета Российской Федерации. В этом году по итогам работы за 2017 год Роман Подлесных вновь стал «Лучшим следователем-криминалистом следственных органов СК России по субъектам РФ», уже в должности заместителя руководителя отдела криминалистики.

В 2017 году высокий профессионализм пермских следователей-криминалистов также отмечен на всероссийском профессиональном ведомственном конкурсе. Старший следователь-криминалист отдела криминалистики Следственного управления СК России по Пермскому краю подполковник юстиции Илсур Баширов занял третье место по итогам работы за 2016 год в номинации «Лучший следователь-криминалист главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации».