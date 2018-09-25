Пермская Дума сосредоточилась на стратегических вопросах

12:35 | 27.09.2018

В ходе сентябрьской пленарки депутаты поработали на перспективу

Пленарное заседание Пермской городской Думы 25 сентября выдалось бурным. Особое внимание депутаты уделили муниципальным программам – они должны лечь в основу формирования бюджета города на будущий год и новый плановый период, который заканчивается как раз к юбилею Перми. И это значит, что внимание к планам на пятилетие должно быть особым. А началось заседание, по традиции, с самой «горячей» темы – готовности города к зиме.



К отопительному сезону готовы



Заместитель главы администрации города Перми Сергей Романов рассказал о подготовке города к отопительному сезону. По его данным, готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Перми, а также источников теплоснабжения и ЦТП к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов составляет 100%, тепловых сетей - 98,6%.



Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что отопление в жилые дома будет подано, не дожидаясь традиционной «пятидневки» холодной температуры воздуха. Подключение к теплоносителю будет проходить постепенно.



- Сегодня паспорта готовности имеют 100% жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. Готовность высокая, но расслабляться не стоит, потому что при запуске теплоносителя возможны нештатные ситуации. У нас будет работать call-центр по этой теме, - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



Депутаты высказали представителям мэрии ряд замечаний. Так, по мнению депутата Владимира Плотникова, нужно стараться раскопки проводить в летний период во время сезона отпусков, чтобы не уходить в сентябрь, когда они особенно мешают горожанам.



- Постоянно в сентябре мы рассматриваем эту тему. От того, как мы вместе с администрацией и ресурсоснабжающими организациями поработаем, будет зависеть своевременность подачи тепла в дома. Предлагаю взять эту тему на особый контроль и организовать сбор информации в депутатских округах, - сказал первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Депутаты приняли информацию к сведению.



От программы - к бюджету



Серьезная дискуссия развернулась в ходе «Часа депутата», который на этот раз был посвящен результатам анализа проектов муниципальных программ. Теперь они разработаны в новом, пятилетнем формате и прошли предварительное обсуждение на круглых столах.



С докладом выступила председатель Контрольно-счетной палаты Мария Батуева. Она рассказала, что на рассмотрение внесено 18 проектов программ со сроком реализации до 2023 года и одна утвержденная муниципальная программа «Формирование современной городской среды» - до 2022 года. Снижение количества муниципальных программ относительно 2018 года произошло в результате их укрупнения.



Контрольно-счетная палата провела анализ соответствия проектов программ бюджетному законодательству и стратегическим документам города Перми. Мария Батуева отметила, что, по мнению КСП, необходим ряд доработок.



Вопросы депутатов касались уровня доходов от использования муниципального имущества, сроков реализации конкретных проектов по благоустройству, возможностей доработки Стратегии социально-экономического развития города в соответствии с новыми программами до внесения бюджета в Думу.



- В ближайшее время нам предстоит обсуждать бюджет, который формируется по программно-целевому принципу. Необходимо муниципальные программы, разработанные в этом году до 2023 года, соотнести с планом реализации Стратегии развития города, который утвержден только до 2020 года. Кроме того, мы предложили отразить мероприятия за счет средств вышестоящих бюджетов, чтобы получить полную картину, - прокомментировал первый заместитель председателя городской Думы Дмитрий Малютин.



Депутаты стремятся к тому, чтобы в программах нашли отражение запросы от жителей в каждой сфере городской жизни, отметил Арсен Болквадзе:



- На основании муниципальных программ составляется бюджет города Перми. Если мероприятие включено в программу, то оно найдет отражение и в бюджете. Затем важно будет обеспечить депутатский контроль за тем, как мероприятия реализуются, как администрация их отработала.



Перед окончательным утверждением муниципальных программ должны быть учтены все замечания и предложения депутатов и экспертов.



Дума внесла изменения в бюджет города Перми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Депутаты выделили средства в размере более 3,7 млн рублей на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам №60, №7 и №34. Финансовая потребность по закупке работ и услуг для регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по указанным маршрутам составляет почти 7,4 млн рублей, в бюджете города Перми на 2019 год на эти цели было предусмотрено 3,6 млн, так что дополнительное финансирование – объективная необходимость.



- Изменения социально значимые, они касаются стабильной работы трех востребованных у жителей Перми маршрутов. Мы выделяем дополнительные деньги, чтобы маршруты действовали, - отметила председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник.



Реклама будет легальной



Активное обсуждение развернулось по проекту схемы размещения рекламных конструкций на территории Перми. Проект разработан в соответствии с Федеральным законом «О рекламе», Решением Пермской городской Думы от 2009 года и Уставом города Перми. Он предусматривает дополнение схемы 732 новыми местами размещения рекламных конструкций на территории города. Кроме того, предложено ранее утвержденные фрагменты карт размещения рекламных конструкций по улицам заменить одной единой городской картой.



Схема подготовлена на основании предложений физических и юридических лиц. Она определяет места размещения рекламных конструкций, их типы и виды, установка которых допускается на данных территориях. В проекте учтены те виды рекламных конструкций (суперсайты, рекламные щиты, сити-борды, сити-форматы, пиллары и другие), которые утверждены к размещению на основании Постановления правительства Пермского края.



Напомним, что схема разрабатывалась поэтапно: к настоящему времени на части территории города она уже утверждена. В настоящем проекте утверждена схема на оставшуюся часть города, в том числе территорию центрально-планировочного района. Крупноформатная реклама вынесена за его пределы.



Таким образом, функционирующая схема размещения рекламных конструкций, в соответствии с которой будут проведены торги, утверждена в окончательном виде. Количество рекламных конструкций в Перми по новой схеме составит 916. По оценке городской администрации, общая начальная цена конкурсов на размещение «наружки» может составить 66 млн рублей.



Вопросов у депутатов оказалось много. И в первую очередь их интересовало количество незаконных конструкций на улицах города и их дальнейшая судьба. Как пояснили чиновники, сегодня правильнее говорить о конструкциях, которые не вошли в новую схему. Они будут ликвидированы после окончания срока аренды, который истекает в ноябре-декабре этого года.



Заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов напомнил, что так называемые «перетяжки» над проезжей частью, которых в городе множество, уже находятся под запретом. Первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев заверил, что все они будут демонтированы по истечении срока аренды.



- Сегодняшнее решение – это продолжение системной и кропотливой работы по наведению порядка в сфере рекламных конструкций. Надеемся, что с сначала 2019 года будут объявляться конкурсы. Сегодня у депутатов были замечания по порядку проведения конкурса, и администрация заверила нас, что все эти вопросы будут решены. Актуальность вопроса сомнений не вызывает, тем более что его рассматривали на «Городском часе» с губернатором Пермского края. Схема не догма, и если будет необходимость, какие-то объекты будут убираться или дополняться – это живой документ, - отметил председатель комитета по городскому хозяйству Вячеслав Григорьев.



Принятый проект положительно скажется на росте доходов бюджета города в связи заключенными договорами на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также позволит вовлечь в торги крупных рекламных операторов, в том числе федеральных.



Депутаты Пермской городской Думы единогласно поддержали утверждение схемы.



Прогнозы скорректированы



На заседании депутаты внесли изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный в декабре прошлого года. Из документа исключены два объекта муниципальной собственности по адресу: ул. Уинская, 8 и пер. 1-й Дубровский, 4.



Также план дополнен тремя объектами муниципальной собственности: два отдельно стоящих здания и доля в праве на земельный участок. Принятие решения не повлечет дополнительных финансовых затрат из бюджета города Перми.



- Ежеквартально в рамках комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами мы принимаем решение о включении либо исключении новых объектов. Сегодня мы исключили два объекта в связи с тем, что необходимо привести в порядок документы. Мы приняли решение продать здание по улице Максима Горького, 80 – это здание бывшей бани вместе с земельным участком, но не поддержали предложение о продаже комплекса зданий по Капитана Пирожкова, 37, которые числятся как учебные помещения. Когда мы проанализировали наполняемость школ и детских садов вокруг комплекса, то стало ясно, что дефицит дошкольных и школьных мест существует. Поэтому принято решение, что этот комплекс зданий можно использовать по назначению, - отметил депутат Дмитрий Федоров.



Пермская городская Дума утвердила кандидатуры на вручение Почетной грамоты города Перми. Почетной грамоты города Перми удостоены депутат Пермской городской Думы Павел Фадеев – за значительный личный вклад в развитие системы местного самоуправления и в связи с 60-летием со дня рождения, а также тренер и педагог Владимир Кельсин – за значительный вклад в развитие и популяризацию детского баскетбола, пропаганду физической культуры и спорта в городе Перми и в связи с 80-летием со дня рождения.