Знакомьтесь – поколение Z

13:09 | 21.09.2018

Пермская молодежь не так далека от вечных ценностей, как это кажется

Мы часто слышим от старшего поколения - мол, молодежь не та нынче пошла. Ничего удивительного, ведь «были люди в наше время, не то, что нынешнее племя, богатыри, не вы...». Задумавшись об этом, мы поставили себе задачу - составить портрет нынешнего поколения. Кто они, рожденные в 90-х годах?

Сейчас их называют «Поколение Z». Официальное объяснение такое: Generation Z - термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно с 1995-го года. Иначе это поколение названо «цифровое поколение».

Действительно ли люди поколения Z забыли звуки живой природы, зависнув в своих смартфонах? Действительно ли перед ними стоят другие жизненные задачи, значительно отличающиеся от задач их родителей? Какие мотивы движут ими?

Нашей задачей является составление портрета поколения Z, на примере наших знакомых, родных и друзей, соседей, сотрудников, случайных знакомых. Представляем вам первого героя нашего интервью - Марию Усанину.

Профессиональный танцор, кандидат в мастера спорта России, чемпионка Пермского края по латиноамериканской программе, Мария Усанина - молодой преподаватель спортивных бальных танцев в России и студентка Пермского государственного университета.

- Мария, в каком возрасте вы начали заниматься танцами? Чья была инициатива?

- Танцами я начала заниматься с четырех лет, потому что рядом с садиком находился Дом культуры. Идея была мамина, она считает, что каждой девочке необходимо уметь танцевать.

- Что на занятиях было самым трудным и нелюбимым?

- Очень сложно было себя дисциплинировать, да, мне нравилось просто двигаться под музыку, но так как это профессиональный вид спорта, нужно было многократно выполнять упражнения тренера.

- Когда состоялось ваше первое выступление? Чего боялись больше всего?

- Честно говоря, сложно вспомнить, наверно, мне было лет пять. Боялась не оправдать маминых ожиданий, потому что она волновалась больше, чем я.

- Сколько часов в неделю отводите на занятия?

- Наверно, проще сказать, сколько часов в день, - примерно 3 часа необходимо для действительно плодотворной тренировки.

- Чем субъективно отличаются ощущение от танцев и преподавание?

- Сложно сказать, потому что когда я работаю с учениками, я точно так же тренирую себя и свой мозг. Вспоминаю о тех фундаментальных вещах, которые необходимы на протяжении всей профессиональной деятельности.

- Сколько у вас уже педагогического стажа?

- Уже 7 лет, я начала преподавать с 16 лет в ТСК «Дуэт». Дальше я подрабатывала в детских садах и школах учителем ритмики. Ну и, конечно, это регулярные выезды на мастер-классы или показательные выступления.

- Отлично! Вернемся к теме нашего исследования - мы хотим разобраться, насколько современные молодые люди отличаются от старшего поколения. Или отличий в реальности меньше, чем кажется.

- Вы знаете, мои педагоги и тренеры, друзья-танцоры, с которыми мы встречаемся на общих тренировках и соревнованиях, отлично понимаем друг друга, нас объединяют общие цели и устремления. У нас нет конфликта «отцов и детей». Если я правильно понимаю, вопрос именно в цифровых технологиях. Но в нашем виде спорта цифровые технологии могут выступать только как дополнительная помощь - мы получаем информацию о танцевальных течениях, учимся, когда смотрим выступления именитых спортсменов, не говоря уже о стандартных процедурах, например, регистрации на соревнования. Нет, для нас главное - общение, язык танца и язык музыки. Это стиль нашей жизни. Движение к победе, к победе над собой, в первую очередь - это главная спортивная мотивация.

Поблагодарив Марию, мы задумались о выводах первого интервью. И готовы озвучить его для тех, кто воспринимает молодежь как людей странных, а интернет как угрозу: «Бабушки и дедушки, мамы и папы! Если вы хотите минимизировать влияние современных технологий на своих детей, если для вас важно передать своим детям общечеловеческие жизненные принципы, - отдавайте детей в спорт! И поддерживайте их в этой ежедневной тяжелой работе, болейте за их успехи, искренне переживайте с ними их неудачи. И тогда поколение Z не будет казаться вам настолько чужим и странным. Все в наших руках.