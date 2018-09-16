На олимпийском рубеже

12:39 | 18.09.2018

Российское каратэ выходит на новый уровень межстилевого взаимодействия

Путь каратэ в России, как известно, был тернистым. Но этот путь пройден – усилиями первых энтузиастов, выросших в учителей и наставников. Представители России давно уже завоевывают мировые награды в разных стилях каратэ. Сегодня российское каратэ вступает в новый этап развития – уже в 2020 году этот вид спорта дебютирует на Олимпийских играх. Перед многочисленными федерациями, входящими в Российский союз боевых искусств, это ставит задачу укрепления межстилевого взаимодействия.

Кроме того, теперь каратэ как олимпийский вид спорта может рассчитывать на увеличение государственной поддержки. Но при этом составляющим этой сложной структуры, от федераций до школ, нужно подумать: чем они располагают, чтобы обеспечить результаты олимпийского масштаба? В чем нужна помощь?



Основа основ

Каратэ – это, прежде всего, наставники. Специалисты, готовые ответить на любые вызовы, есть, в том числе и в Уральском регионе. Как говорит директор РСБИ Пермского края, директор СДЮСШОР «Киокушинкай» г. Перми Юрий Артюшков, три кита нашего успеха – тренерско-преподавательский состав, материальная база и авторские, уникальные программы подготовки. Если все складывается – появляется результат, вырастают чемпионы – герои нашего времени.

10-летнюю программу, которая дает возможность вырастить спортсмена и воспитать личность, в Перми создавали сами. Здесь же был создан регламент проведения соревнований. Главный тренер-преподаватель СДЮСШОР «Киокушинкай» г. Перми и главный тренер сборной России Александр Алымов (6 дан) – один из первопроходцев этого направления в России, основатель Пермской школы как системы, которая развивается с 1976 года. Среди его воспитанников – чемпионы мира, Европы, Америки, Японии, России.

В конце 70-х начинали вместе с Сергеем Казанцевым (6 дан по каратэ и 5 дан по кобудо) с «киокушина», вспоминает Александр Алымов:

– Несмотря на то, что в 80-х нас развело в разные стили, мы продолжаем взаимодействовать и общаться, ценим и уважаем друг друга.

Сегодня Сергей Казанцев – глава направления каратэ Дзёсинмон, которое развивается в Екатеринбурге, – и формально, как президент Всероссийской федерации дзёсинмон шорин рю каратэ-до, и неформально, как человек, которому доверил развитие этого направления в России его основатель, гранд-мастер Хошу Икеда. Он убежден, что главное в каратэ – воспитание личности через занятия боевыми искусствами.

Пермь и Екатеринбург постоянно ищут пути взаимного обогащения методик, совершенствования тренировочного процесса. Это особенно важно в преддверии следующего олимпийского цикла: если киокушинкай не подпадает в перечень олимпийских видов, то у Дзёсинмона перспективы очень хорошие.

– Многие отвергают другие направления, а мы идем сплоченно, используя и методический, и технический материал, проводим совместные мероприятия по учебным вопросам, потому что это добавляет в подготовке спортсменов, – уверен Сергей Казанцев. – Например, в пермской школе киокушинкай у ребят сильная физическая подготовка, ее сейчас не хватает в спортивном каратэ. Так что их многолетний опыт берем на вооружение, прорабатываем методические моменты, которые будут заведены в нашу новую структуру. А вообще пермяки, алымовская школа помогают уже тем, что они есть. То, что у них наработано, инфраструктура – такой в России нет. Изучаем их опыт постоянно, будем применять у себя.

Есть чем поделиться и екатеринбуржцам.

– У нас сейчас меняются правила и на международном уровне, и, соответственно, на российском, – рассказывает Александр Алымов. – Цель – повысить зрелищность поединка. Важно, чтобы он был интересен для зрителя, чтобы привлекал детей в наш вид спорта. Их на соревнования ходит много, залы пустыми не бывают. А чем красивее поединок, тем выше должна быть школа, тоньше мастерство. Так что для тренеров и для спортсменов это повышение планки. Дзёсинмон – более скоростной стиль, консультируемся с соседями. Кроме того, мы как вид спорта стали взаимодействовать с японцами через 20 лет после того, как начали заниматься. Сергей Казанцев – гораздо раньше, его учитель был продолжателем серьезных классических традиций японских единоборств. Эта сторона нам тоже интересна.

В Пермском крае на постоянной основе занимаются киокушинкай около 4 тысяч человек, действуют две стилевые, профильные спортивные школы с шестьюдесятью спортивными залами. В конце прошлого года открылся новый спортивно-тренировочный комплекс в пермской школе №32 в 2,5 тысячи квадратных метров. Сама 32-я школа со спортивным уклоном – экспериментальная площадка, где вот уже 10 лет профилирующая дисциплина – киокушинкай. Теперь число спортивных классов здесь выросло до двух десятков, а число воспитанников – до 500 человек. Для местного отделения Российского союза боевых искусств эта площадка – хорошее подспорье, на ней можно проводить соревнования вплоть до федерального уровня.Что касается международных турниров – залов, которые соответствовали бы требованиям, нет. Хотя именно в Перми базируется Межрегиональная организация киокушинкай Центральной России, ее территория – от Татарстана и Башкирии до Красноярского края.

В Екатеринбурге, напротив, есть база, которая соответствует международным стандартам. В декабре прошлого года здесь с большим успехом прошел чемпионат мира по киокушинкай. Плюс к этому решается вопрос о строительстве Дворца единоборств, который проектирует подразделение ГК «КОРТРОС». В Перми об этом пока можно только мечтать.



На новом уровне

И пермская, и екатеринбургская школа сейчас стоят на пороге новых начинаний. Только что введен в строй и начал работу в тестовом режиме пилотный проект Александра Алымова – круглогодичный комплекс в Полазне: великолепный многофункциональный спортзал 30х15 м, душевые, раздевалки, тренерская, инвентарная, столовая, жилые комнаты, открытые площадки в сосновом лесу на берегу залива.

– Мы начинаем создавать среду с профориентацией на армию, спасательные и силовые структуры, чтобы направлять на пользу обществу качества личности, которые мы селекционируем и взращиваем в наших занимающихся, – говорит Александр Алымов.

А в Екатеринбурге создается Региональный научный центр физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки каратэ. Он должен открыться 1 января 2019 года.

– Сегодня у нас в рамках системы образования поддержкой пользуется только массовый спорт, – говорит Сергей Казанцев. – Это создает проблему: ребята заканчивают школы и поступают в вузы, не видя перспектив в спорте высших достижений. В том числе отсекается и талантливая молодежь. В последнее время ситуация меняется, создается система государственной поддержки, и создание данного центра позволит в корне изменить сложившуюся ситуацию.

Есть все, материальная база, площади, кадры – и заявка на бюджетное финансирование: эта структура создается с целью выполнения ключевых целей и задач в части развития физической культуры и спорта, в том числе в рамках инновационного проекта по цифровизации отрасли физической культуры и спорта и проекта «Физорг-Лидер ГТО», которые позволят создать в том числе и эффективную систему отбора перспективных спортсменов по каратэ олимпийского направления.

Думаю, с ее помощью покажем результат – и спортивный, и по массовости. К следующей Олимпиаде у нас будет сильная команда.

21-22 сентября в Екатеринбурге в 15-й раз пройдет турнир «Малахитовый пояс»для спортсменов от 10 лет и старше. Он уже имеет статус всероссийского, заложен в график Министерства спорта России, и теперь Минспорта помогает с финансированием. Турнир, в котором примут участие до 800 спортсменов, проходит во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» по правилам ВКФ – Всемирной федерации каратэ, по олимпийским правилам.

Ну, а Пермь 22-23 сентября принимает чемпионат и первенство России по киокушинкай. Заявлено более 350 участников, возраст – 16-17 лет, 18+ и ветераны. Мужчины и женщины будут состязаться в кумитэ и ката, плюс командные соревнования. Чемпионат пройдет в спорткомплексе имени Сухарева, при поддержке минспорта края и Центра спортивной подготовки Пермского края.

И пермский, и екатеринбургский турнир традиционно поддержат спонсоры, в том числе территориальные подразделения ГК «КОРТРОС». Впрочем, Группа компаний – скорее уже партнер: «КОРТРОС» активно и неформально участвует в развитии спортивной инфраструктуры, оказывает техническую и технологическую помощь в реализации строительных проектов.



Все стоит денег…

На высшем уровне вопросы поддержки олимпийского каратэ еще только решаются, отмечает Сергей Казанцев. Подготовкой мастеров федерации пока занимаются в основном за свой счет и на спонсорские средства.

– На самом деле мы давно работаем на госзаказ, но только сейчас, с появлением Регионального научного центра, оформляем эти отношения официально. При поддержке федерального финансирования под олимпийский вид спорта здесь будет организована спортивная и методическая работа, направленная на повышение уровня инструкторского состава и на подготовку спортсменов олимпийского направления в каратэ. Готовы привлекать к работе специалистов и спортсменов из других регионов, возможно даже открытие филиалов.

В Перми тоже остро не хватает финансирования для развития уровня спортивного мастерства. И тоже намечены пути решения проблемы.

– В этом году Министерство спорта РФ признало киокушинкай базовым видом спорта для Пермского края, – отмечает Юрий Артюшков. – Так что на нас должны будут обращать внимание. Киокушинкай в Прикамье в прошлом году исполнилось 40 лет, но только в этом году наши спортсмены впервые попали в Центр спортивной подготовки Пермского края, заключили трудовые отношения. Создан Совет по развитию спорта при губернаторе, который в числе приоритетов определил поддержку спортшкол и массового спорта на уровне муниципалитетов. Так что изменения к лучшему есть.

А еще есть планы относительно комплекса в Полазне. Как основной вариант использования рассматривается создание среды с военно-спортивным уклоном, с ориентацией на программное финансирование военно-патриотического направления. Кстати, такие программы возможно разворачивать и на базе МБУ ДО СДЮСШОР «Киокушинкай», и в 32-й школе.

Понятно, что чем больше в отрасли денег, тем шире возможности развития массового спорта. Но связано ли финансирование напрямую со спортивными результатами?

Александр Алымов отвечает на этот вопрос как наставник:

– Конечно, чем больше ребят занимается, тем лучше. А результаты… Можно получить чемпионов из группы в 5 человек, а из тысячи никто не выберется. Важно, чтобы ученик нашел учителя.

Юрий Артюшков как спортивный менеджер готов оперировать цифрами:

– Спортсменов профессионального уровня у нас 5% от занимающихся. В городской спортшколе их 100 человек – членов сборных региона и России. Это достаточно много, но нам ставят задачу, чтобы их было еще больше. А возможности городского бюджета ограничены. Если не будет помощи от субъекта, Российской Федерации, то мы не дадим ребятам возможности вырасти в спортсменов мирового уровня. Чтобы воспитать чемпиона мира, нужно 10-14 лет, а его подготовка стоит до 500 тысяч рублей в год, не считая содержания имущественного комплекса. Да, это затратно. Но нам нужны чемпионы, герои, на которых будет равняться молодежь!

Александр КРАСНОВ