Пермь: газетный номер
14:20 | 17.09.2018
Фото: zsperm.ru
Территории Прикамья получат импульс для развития
Повестка сентябрьской пленарки краевого парламента обещает быть насыщенной
Законопроекты, которые регулируют межбюджетные отношения, предстоит рассмотреть во втором чтении. Задача заключается в том, чтобы краевое законодательство способствовало выравниванию территорий с точки зрения возможностей экономического развития. В качестве механизмов такого выравнивания должны выступить межбюджетные трансферты, а внутри территорий — полномочия по субсидированию, переданные властям муниципальных районов. Законодатели рассчитывают, что при этом средства местных бюджетов будут распределяться между поселениями более справедливо.
«Будем рассматривать также законопроект о механизмах субсидирования вновь образованных муниципальных образований Пермского края, — комментирует в своем блоге повестку пленарного заседания председатель Законодательного собрания края Валерий Сухих. — С начала года объединительные процессы прошли в 8 территориях. Совсем недавно в каждом из указанных муниципалитетов состоялись и выборы представительных органов. Теперь коллегам на местах предстоит выбрать глав, а также утвердить основополагающие нормативные акты.
Со своей стороны, мы подготовили законодательную базу для того, чтобы вновь образованные муниципалитеты могли получать субсидии из краевого бюджета на реализацию программ развития».
Отчет об исполнении краевого бюджета за первое полугодие текущего года представит краевой минфин. В ходе обсуждения предстоит проанализировать финансовую устойчивость краевой казны, принять рекомендации по качественному исполнению бюджета. Итоги обсуждения будут закреплены соответствующим постановлением.
«Среди положительных результатов исполнения бюджета нужно отметить рост его доходной части, — отмечает Валерий Сухих. — Так, за первое полугодие 2018 года поступило 60 991 млн рублей. Основное перевыполнение было достигнуто по поступлениям налога на прибыль организаций — это 25 269 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления от данного вида налога увеличились на 24,7 %. Бюджет края был и остается социальным. Следует отметить неплохое исполнение расходных обязательств в образовании, медицине, культуре. Однако такие показатели не во всех отраслях. Сегодня нужно разобраться в ситуации и скорректировать темпы освоения бюджета в инфраструктурных направлениях. Например, в сфере дорожного строительства и ремонта».
Бюджетную тему продолжит «правительственный час». Он будет посвящен использованию средств краевого дорожного фонда. В частности, депутаты обсудят работы по проектированию и строительству дорог местного значения. Эта тема знакома парламентариям досконально — учитывая их заинтересованность в развитии своих округов и активное участие в формировании перечня по строительству и реконструкции дорог. Так что разговор будет предметным и содержательным.
В сентябре парламентская фракция «Единой России» внесла в ЗС пакет поправок, направленных на сохранение мер социальной поддержки для жителей предпенсионного возраста. Изменения предстоит внести в 9 краевых законов. Эти поправки также будут рассмотрены на пленарном заседании.
Напомним, в августе приняты в первом чтении изменения в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае». Они позволят муниципалитетам выбирать меры социальной поддержки — земельный участок или единовременную целевую денежную выплату. Средства можно будет направить на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного или фермерского хозяйства. Депутаты надеются, что законопроект поможет снять остроту проблемы в городских округах и сельских поселениях, где не хватает возможностей для выделения бесплатных земельных участков. В сентябре, после обсуждения и доработки законопроекта, депутатам предстоит закрепить новый механизм социальной поддержки многодетных семей.
Елена Деменева © «Вечерние Ведомости»
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