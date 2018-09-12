Надежды воплощаются в жизнь

15:52 | 14.09.2018

В Кизеловском угольном бассейне происходят большие перемены. И политические результаты подтверждают правильность выбранного пути

Главная новость минувших выходных – политическая. В четырех десятках территорий Пермского края прошли выборы в представительные органы власти. Самые крупные из них - в Кунгуре, Кизеле, Гремячинске, Краснокамске, Чайковском.

Результаты разные. Например, в думе Чайковского 13 из 25 мандатов получили кандидаты от оппозиционных партий – КПРФ и ЛДПР, таким образом, у «Единой России» нет большинства в представительном органе этого города на юге Пермского края. А вот на другой части Прикамья прямо противоположная ситуация. В думе Кизела все 15 мест получили представители «Единой России» и самовыдвиженцы, близкие к партии. Аналогичный результат показан в Гремячинске. Интересно, что здесь был установлен и рекорд явки избирателей на этих выборах в Пермском крае. Показатель составил 29,5%, что на 3% выше, чем в среднем по региону.

На наших глазах в Прикамье происходит ситуация, которую еще несколько лет назад невозможно было представить. Кизеловский угольный бассейн на деле перестает быть депрессивным регионом, именно это основная причина того, что происходит перелом в отношении людей к происходящему. Усилия последних лет начинают давать результаты, которые очевидны всем. Реформа здравоохранения уже повышает доступность медицинской помощи. Конечно, никто не скажет, что эта проблема решена, но прогресс налицо. Еще более заметны подвижки в создании городской среды – новый стадион в Кизеле, реконструкция дворца культуры в Гремячинске, Аллея Химиков, Ледовая арена и экстрим-парк в Губахе, масштабная реконструкция дорог – все это проекты, которые меняют лицо КУБа прямо сейчас. Если к ним добавить системную работу по реконструкции дворов и улиц, то картина перемен в КУБе станет еще более полной.

Настойчивость депутатов Законодательного собрания края Армена Гарсляна и Александра Борисова, получившая поддержку руководства региона и лично губернатора Максима Решетникова, дает конкретные результаты. После проведенной подготовительной работы идеи и планы стали воплощаться в реальные дела.

Сейчас очень важно подкрепить социальные инвестиции еще и правильными бизнес-ходами. Инфраструктура нужна людям, но люди остаются в своих территориях, только если есть работа. Именно эту задачу сегодня решает ПАО «Метафракс», реализуя проект «АКМ». Фактически в Губахе строится новый завод, для которого нужны рабочие руки, и не на короткое время, а на долгую-долгую перспективу, ведь уже сегодня очевидно, что «АКМ» станет одним из флагманом прикамской экономики. Есть работа – город живет, эта формула действует безотказно.

Отвечая на вопрос об итогах голосования в Кизеле, лидер «Единой России» в Пермском крае Вячеслав Григорьев подчеркнул: «Высокий результат обусловлен хорошей подготовкой к выборам, а также тем, что партийными кандидатами были люди, с которыми избиратели связывают свои надежды». Любые надежды требуют подтверждения в реальности. Сегодня в городах Кизелбасса происходит именно это.

ФОТО: ПАО «Метафракс»