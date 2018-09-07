В Пермь пришел большой спортивный праздник

13:17 | 10.09.2018

II Пермский международный марафон собрал более 8 тысяч участников из 16 стран

События Пермского международного марафона разделились на два дня. В субботу состоялось торжественное открытие и целый ряд массовых мероприятий, в воскресенье — собственно забеги и награждение.



На марафон зарегистрировались более 8 тысяч участников из 16 стран, в том числе на марафонскую дистанцию — 630 человек. Самым массовым стал забег в 3 км — 3 985 человек. Еще 30 человек зарегистрировались на заезд на колясках длиной 200 м. В итоге рекорд Первого Пермского марафона побит: в прошлом году разные дистанции преодолели более 5,5 тысячи человек.



Участие в церемонии открытия марафона приняли губернатор Пермского края Максим Решетников и глава города Перми Дмитрий Самойлов, которым на следующий день предстояло выйти на старт 10-километровой дистанции. Ведущим церемонии открытия и комментатором Пермского международного марафона стал российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.



В приветственном слове глава региона отметил рост популярности бега в Прикамье:

— Мы стали бегущим городом и краем, и это привлекает всех вокруг, к нам приезжают из других стран и городов России. В этом году на марафон зарегистрировалось более 8 тысяч человек, но желающих было еще больше. Поэтому в следующем году мы обязательно увеличим число забегов и число мест на марафоне.



Безопасность в день марафона, помимо сил полиции, обеспечивали также порядка 1250 сотрудников частных охранных организаций, курсантов Пермского военного института Нацгвардии, Пермского института ФСИН и Управления службы судебных приставов по Пермскому краю, дежурили 6 бригад скорой медицинской помощи и 2 бригады городской службы спасения.



Первыми 9 сентября на старт вышли участники, зарегистрированные на дистанции 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км. 3756 человек начали покорять свои дистанции по главным улицам Перми — Ленина, Комсомольскому проспекту, Сибирской.



Победу на марафонской дистанции среди мужчин одержал Юрий Чечун из Тольятти, у женщин первой финишировала Алина Прокопьева из Чебоксар. Победители получили сертификаты на 500 тысяч рублей. Среди участников из Прикамья лучший результат показала пермячка Анастасия Слепнева — она пришла второй.



В церемонии награждения марафонцев приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, член Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России Сергей Кущенко, легенда лыжного спорта Елена Вяльбе и российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин.



Победителем полумарафона (21,1 км) среди мужчин стал Андрей Смирнов из Перми. Среди женщин первой к финишу пришла пермячка Олеся Нургалиева.



— Наш марафон вновь получился! До свидания, Пермский международный марафон — 2018, ждем новых встреч в следующем году, — завершил церемонию награждения Дмитрий Самойлов.



Добавим, что глава города вручил благодарственное письмо Дмитрию Губерниеву, который второй год подряд выступал комментатором и ведущим грандиозного спортивного мероприятия.



Елена ДЕМЕНЕВА

Фото: Виталий КОКШАРОВ