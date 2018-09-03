Парламент Пермского края рассмотрит важнейшие поправки

16:54 | 5.09.2018

Фракция «Единая Россия» выступила за сохранение региональных льгот для граждан предпенсионного возраста

В рамках исполнения поручений президента страны фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании Пермского края внесла предложения по изменению ряда региональных законов. Все они направлены на обеспечение мер социальной поддержки лицам предпенсионного возраста. Пермский край - один из первых регионов в стране, внесших эту законодательную инициативу.



Напомним, по итогам телеобращения к жителям страны президент России Владимир Путин поручил сохранить до завершения преобразований в пенсионной системе все федеральные и региональные льготы. По его словам, льготы должны предоставляться гражданам не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. Таким образом, льготами, как и ранее, смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Владимир Путин отметил, что все необходимые решения должны быть приняты и в регионах еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению.



«Повышение пенсионного возраста должно быть тесно связано с обеспечением социальных гарантий, в том числе предоставлением региональных льгот и компенсаций для людей предпенсионного возраста, — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Юрий Борисовец. — Прямое поручение президент РФ дал депутатам региональных законодательных собраний по возможности сохранения льгот и корректировке региональных законов. Фракция «Единая Россия» Законодательного собрания Пермского края выступила с инициативой и сегодня вносит на рассмотрение проект закона о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста. Инициатива депутатов будет рассмотрена на пленарном заседании Законодательного собрания, которое состоится 20 сентября».



По словам председателя комитета по социальной политике Сергея Клепцина, в Пермском крае сформирована серьезная законодательная база по предоставлению социальных мер поддержки людям пенсионного возраста, это добровольно взятые региональные обязательства. «Но фракция выступила с инициативой о закреплении этих льгот с наступлением возрастного периода для женщин — 55 лет и мужчин — 60 лет. Пакет поправок коснется девяти краевых законов. Среди них — закон о ветеранах труда (ежегодные денежные выплаты на оздоровление) и закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан (компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг, приобретение социального проездного документа). Три законопроекта касаются социальной поддержки отдельных категорий граждан и педагогических работников, проживающих в сельской местности и поселках городского типа: по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, сниженные ставки по заготовке древесины для собственных нужд».



Министр социального развития Павел Фокин отметил, что правительство Пермского края полностью поддерживает инициативу депутатов фракции «Единая Россия», средства на исполнение этих обязательств заложены в краевом бюджете и составляют порядка 4 млрд рублей.



Изменения также коснутся законов, регулирующих выплаты единовременного пособия лицам, оказывающим противотуберкулезную помощь, ежемесячной выплаты докторам наук, а также субсидий отдельным категориям граждан, пострадавших от действий застройщиков. Кроме того, в закон «О транспортном налоге» будут внесены корректировки, дающие право уплачивать налог на одну единицу транспортных средств по сниженной ставке.



Вячеслав Григорьев, исполняющий полномочия секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», отметил: «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая берет на себя ответственность за будущее России, за назревшие преобразования в экономике, социальной сфере. Секретарь Генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак поставил ряд задач: организовать общественные обсуждения, в том числе в сельской местности, по совершенствованию пенсионного законодательства, а также организовать сбор предложений. 20 августа на совместном заседании Генерального совета партии и Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» предложения от регионов были рассмотрены, систематизированы и оформлены в резолюцию. Данная резолюция была представлена президенту России Владимиру Путину — часть обращений «Единой России» была поддержана президентом».



Подводя итоги пресс-конференции, Юрий Борисовец подчеркнул, что работа по корректировке регионального законодательства была четко организована, есть понимание основных моментов по доработке. Данная законодательная инициатива будет рассмотрена на сентябрьском пленарном заседании в двух чтениях и уже примет форму закона.



Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.



ФОТО: zsperm.ru