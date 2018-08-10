В Пермском крае открыли монумент в честь Великой Северной экспедиции

16:08 | 15.08.2018

Так в Осе увековечили пребывание здесь в 1733 году Беринга и его команды

12 августа в Осе прошел праздник «День рождения Беринга». В этом году традиционные мероприятия дополнило торжественное событие - открытие памятного монумента Витусу Берингу. С Осой мореплавателя связывает сама история: в 1733 году здесь снаряжалась его 2-я Камчатская экспедиция.

В начале марта 1733 года из Санкт-Петербурга выдвинулся отряд Беринга и Чичикова, который держал путь по Волге и Каме. В Осу команда прибыла 19 сентября на 6 речных судах. Оса явилась важным пунктом в подготовке экспедиции. Здесь готовили лошадей и сани, собирали припасы и материалы, приводили в порядок оборудование, настраивали инструменты, уточняли маршруты. В начале ноября, по первому снегу, обоз из нескольких сот саней покинул Осу.

В воскресенье в ожидании церемонии открытия плиты в память о пребывании в Осе осенью 1733 года офицеров русского флота - руководителей отрядов Второй Камчатской экспедиции в сквере Витуса Беринга собрались жители Осы и гости со всего Пермского края. В этот же день тремя часами ранее в честь праздника прошел заплыв смельчаков по реке Тулва из деревни Горы. Таким образом память мореплавателя они почтили уже не впервые - в 2013 году в честь Витуса Беринга переплыли Беренгов пролив. Один из участников, учитель школы №135, представитель Межрегиональной ассоциации холодового плавания России, капитан команды Александр Куляпин сразу поделился своими впечатлениями:

- Дистанция была выбрана именно такая, чтобы это был не просто заплыв, а преодоление водных преград. В этом маршруте три течения, которые мешали прохождению. Пловцов сносило то в одну сторону, то в другую, встречный ветер добавлял трудностей, из-за зацветшей воды приходилось преодолевать участки зеленых водорослей. В общем, проплыли 3 километра и справились со всем. Сила духа пловцов прошла проверку.

Открыл церемонию глава Осинского района Яков Лузянин:

- Сегодня для всех жителей Осинской земли очень важное историческое событие. И мы по праву считаем Беринга, датчанина по происхождению, нашим родным героем, служившим на благо нашей великой державы.

А председатель военно-исторического общества в Пермском крае Игорь Гладнев отметил:

- Воистину сказано - нет пределов у истории. Нет пределов у преемственности, которая связана с подвигами наших предков.

Председатель комиссии по развитию инфраструктуры в Молодежном парламенте Пермского края и зампредседателя военно-исторического общества Рустам Плотников также подчеркнул значимость мероприятия и отдельно поблагодарил Александра Куляпина за его личный вклад в проведение мероприятий, приуроченных к празднику. И добавил, что к подобным историческим заплывам в дальнейшем можно привлекать и молодежь.

Почетный гость праздника, Герой России и депутат Законодательного собрания Сергей Яшкин поблагодарил организаторов и жителей Осы за открытие памятника и отметил, что подобных монументов он еще не встречал.

Один из авторов проекта по установке памятной плиты, генеральный директор издательства «Маматов» Ильдар Маматов сказал, что очень важно передавать знания об исторических событиях, которые происходили в их родном городе, помнить, что герои, совершившие великие географические открытия, какое-то время жили на этой земле, под одними крышами с жителями Осы.

Исполнитель мемориала Геннадий Селиванов сказал, что этот памятник не просто стела, а связь между поколениями, между прошлым, будущим и настоящим. А заведующая Осинским краеведческим музеем Галина Койкова рассказала гостям о событиях того давнего времени.

В ознаменование открытия мемориала прозвучали выстрелы из ружей XVIII века.

После освящения памятника праздник переместился на площадку у «Центра народной культуры и молодежи», где была запланирована «Кухня Беринга» - кулинарный конкурс и мастер-класс по приготовлению рыбного супа по рецептам XVIII века.

У здания администрации Осинского муниципального района были представлены легендарные советские автомобили пермского музея «Ретро гараж» - они в свое время были участниками автопробега «Пермь Великая», посвященного Берингу. Также можно было посетить музейную экспозицию, посвященную экспедиции Витуса Беринга.

Высоко оценила событие в Осе руководитель Духовно-исторического центра молодежи

«России славные сыны» Раиса Верхоланцева:

- Деяния славных сынов земли Российской – ее, этой земли, по преимуществу ее и только ее нетленное, не меркнущее в веках историческое достояние. Двенадцатого августа сего года в г. Осе Пермского края состоялось торжественно-праздничное открытие памятного камня, посвященного офицерам Российского флота – участникам Второй Камчатской экспедиции под командованием В. Беринга. Так случилось, что вот уже два десятка лет имена этих людей знаю и благодарную память о них с особой бережностью ношу в своем сердце.

Знакомство с ними было обозначено встречей с картиной народного художника России Е.Н. Широкова «Начало Северного пути. Вторая Камчатская экспедиция В. Беринга» (1994 г.). Эта картина вместе с галереей из 40 портретов работы этого же автора входила в экспозицию областного Духовно-исторического центра молодежи «России славные сыны». Центр существовал в г. Перми с 1994 по 2009 гг. Относился к системе государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей. И пятнадцать лет подрастающее поколение россиян могло вглядываться в лица изображенных участников экспедиции, под сводами зала для них оживало далекое время и подвиг этих людей.

Привожу фрагмент из общей литературно- художественной композиции «России славные сыны», отображающий это событие:

«Семнадцатый век, который для России начинался в муках, в жесткой Смуте, заканчивается явлением Петра.

Царь – реформатор, император, к концу правления которого Россия в глазах всего мира – Великая держава. Из двадцати девяти лет своего единоцарствия – двадцать восемь Петр воевал. Своя жизнь, жизни многих и многих, жизнь великой державы – все было поставлено к разрешению исторической необходимости: свободному выходу России к морям. Неиссякаемый напор петровских указов. Должно быть, кем-то исчислено из их общего шквала, шквал же, ураган воплощенных въявь еще при жизни императора.

Корабли и города – верфи, западно-европейские офицеры на службе у России и своя национальная Навигационная морская школа в Москве и Гардемаринская морская академия в Санкт-Петербурге, создание регулярной армии, регулярного флота, победа в двадцатилетней Северной войне и российская-таки Балтика.

И уже на излете жизни взгляд, мысль Петра через немыслимые пространства Сибири, Северного Ледовитого океана к берегам Америки, Японии, к морям Тихого океана.

Нам, сегодняшним, трудно себе представить, что все эти пространства в то время еще не были должным образом изучены, не были картографированы, не было даже точных сведений о наличии пролива между материками Америка и Евразия.

Решение прежде всего этих задач легло на плечи Первой (которая продолжалась пять лет), потом Второй (которая длилась десять лет) Камчатских экспедиций под командованием В. Беринга. Участники первой экспедиции, как правило, были участниками и второй. То есть вся жизнь этих людей была посвящена, отдана без малого остатка претворению в жизнь грандиозного геополитического проекта, автором которого был Петр I.

На картине Е.Н. Широкова сейчас перед вами во весь рост когда-то ведь живые, из плоти и крови, когда-то волевые искры перед бездной стихий и пространств – офицеры совсем еще юного российского флота.

Западно-европейцы – не за честь – за совесть на службе у России : В. Беринг, П. Лассениус, С. Ваксель.

И россияне, в их недавнем прошлом все выпускники Гардемаринский морской академии – другой тогда в России просто не было. Россияне с такими бесхитростнейшими русскими фамилиями: Чириков А. , Овцин Д., Челюскин С., Елагин И., Хитров С., Стерлигов Д., Лаптев Х., Минин Ф., Прончишев В., его жена Татьяна Прончишева – фамилиями, на века ставшими названиями географическими на нашей планете.

Вглядываешься в лица тех, кто положил к ногам потомков огромное пространство (чуть позже Михайло Ломоносов пророчески скажет: «Могущество России богатством Сибири прирастать будет»). Да, они положили к ногам потомков роскошный, величайший дар – Сибирь, оставив свои жизни в вечной мерзлоте этой самой Сибири, в необитаемых островах Тихого океана.

Не знаешь, из какого времени, для какого времени слова веселой песенки:

«Не вешать нос, гардемарины!

Дурна ли жизнь, иль хороша-

Едины парус и душа,

Судьба и Родина едины!»

«Судьба и Родина – едины!» - пятнадцать лет под сводами Духовно-исторического центра звучали эти слова.

Часто после завершения общего рассказа уже ответом на вопросы заинтересованной аудитории продолжалась долгая беседа – рассказ с пронзительными подробностями о мужестве, благородстве, милосердии, верности долгу и чести вполне конкретных людей этой героической эпопеи.

И офицеры Российского флота времен Петра Великого (и не только они) спустя почти три века по-прежнему продолжали служить и соблюдать свое Отечество.

Да, самим фактом содеянного для России, своей жизнью и своей смертью они не позволяли в те похабно-перестроечные девяностые 20 –го столетия, десятые 21 –го задохнуться, не пробиться чистоте и благородству помыслов в сердца подрастающих россиян.

Город Оса, осень 1733 года – начало долгого пути к величайшим свершениям и открытиям Второй Камчатской экспедиции под командованием В. Беринга.

Низкий поклон моим современникам, всем, кто способствовал достойному воплощению в жизнь замечательного проекта по увековечиванию в г. Осе памяти об этом важном для судьбы России историческом событии.

Оксана ЗЕМЛЯНСКИХ