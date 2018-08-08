Начинаем заботиться о будущем урожае прямо сейчас

17:51 | 9.08.2018

Не нужно ждать последнего плодоношения малины — можно вырезать двухлетние побеги в более ранние сроки

Эксперт Пермского ГАТУ рассказывает о садовых работах в начале августа.



Малиновые хлопоты



Чтобы урожай малины на будущий год был обильным и здоровым, а ягоды сладкими и сочными, позаботиться об этом нужно уже в этом году. Что для этого требуется, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства Пермского ГАТУ Антон Лещев.



— Плодоношение малины обычно завершается в начале августа. Отмечу, что есть сорта, которые плодоносят и в сентябре. Но речь сегодня не о них.

Как только вы соберете последние ягоды, необходимо вырезать двухлетние побеги, на которых происходило плодоношение. Однолетние оставляем, так как они будут плодоносить на будущий год. Смысл в том, что у малины двухлетний цикл развития ветвей. То есть в первый год ветвь зеленая и не разветвленная, а на второй год она плодоносит и отмирает. Поэтому эта ветвь не нужна. И если вы ее оставите до осени или до весны, то все вредители и все болезни, которые есть на этих ветвях, закончат свой цикл развития и будут вредить на будущий год. Кроме того, двулетники затеняют однолетние побеги, которые будут плодоносить на будущий год.



Обрезать нужно ветви у основания — у самой почвы. Пеньков оставлять не нужно. А можно даже не дожидаться последнего плодоношения, а вырезать в более ранние сроки.



После обрезки необходимо подкормить и полить растение, чтобы оставшиеся побеги хорошо созревали. Малина — лесное растение, и в диких условиях почву у куста часто накрывает листва. Поэтому садоводу необходимо производить мульчирование. То есть сверху на почву засыпать сено, солому, скошенную траву, что позволит сымитировать природные условия.



Уборка чеснока



Все знают, как полезен чеснок. Поэтому почти каждый садовод старается вырастить его у себя на участке. Чеснок неприхотлив в выращивании, но нужно точно знать время сбора. Тогда чеснок порадует вкусом и всем набором полезных свойств.



В конце июля — начале августа традиционно убирают озимый чеснок. Одним из главных признаков готовности чеснока к уборке является растрескивание покрывала на соцветиях. То есть, как только бульбочки растрескались, это значит, что чеснок перестал расти и начал созревать. И весь отток питания из стебля уходит в луковицы, поэтому эта фаза считается сигналом для уборки.



Еще одним признаком является пожелтение листьев. Далее чеснок должен дозревать под крышей.



Главная ошибка садоводов — после выкапывания чеснока отряхивать большой ком земли на корнях растения, ударяя им об землю или лопату. Этого нельзя делать ни в коем случае, потому что происходит травмирование луковицы. Положите чеснок сушиться вместе с землей, и через некоторое время она сама отпадет.



Если погода хорошая, сушить можно на улице. Другой вариант — в бане при температуре 30–40 градусов или на чердаке. И чем быстрее чеснок высохнет, тем меньше вероятности возникновения различных заболеваний.



Бульбочки нужны для обновления сорта. Потому что постоянное выращивание одних и тех же луковиц приводит к вырождению сорта. Поэтому несколько растений оставляем с ними. И как только они высохнут, можно сразу посадить.



Петунья — садовая модница



Садоводы иногда сталкиваются с проблемой, когда некоторые цветочные культуры перестают цвести. Как обновлять наряд на этих растениях, наш эксперт рассказал на примере петуньи.



— Петунья — самый распространенный цветок, который используется в озеленении. Эта культура имеет одну особенность — закладывается большое количество цветков только в том случае, если будут периодически удаляться уже увядшие цветки вместе с завязями.



Смысл операции заключается в следующем: если на растении формируется завязь, в которой находятся семена, то на этой стадии оно прекращает расти и вступает в период плодоношения. И все элементы питания идут на формирование семян. Поэтому закладки новых цветков уже не будет, так как растение выполнило свою жизненную функцию.



Поэтому если оставить увядшие цветки на растениях, то теряется декоративность — цвести оно не будет. Чтобы заставить растение закладывать новые цветки, необходимо созревшие завязи удалить. И растению ничего не останется делать, как формировать новые и новые цветки.



Семена с петуньи собирать нет смысла, так как все сорта в основном имеют гибридную природу. Если такие семена посадить, то невозможно предугадать, что получится — может быть крупная, или мелкая, или другого цвета. Чаще всего растение вырастает блеклым и выглядит хуже своего родителя.



Записала Оксана ЗЕМЛЯНСКИХ

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