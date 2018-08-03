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Пермь: газетный номер


18:13 | 6.08.2018

Общественный контроль в сфере благоустройства Перми будет усилен

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел рабочую встречу с председателем комиссии по общественному контролю при Общественной палате Пермского края Михаилом Борисовым. Результатом стало решение усилить контроль за работой подрядчиков. Глава Перми предложил «звонить ему напрямую, если на местах общественники не находят понимания».

— Сейчас горячий сезон, — констатировал Дмитрий Самойлов. — Как минимум миллион квадратных метров дорог будет отремонтирован. Многое уже сделано, в августе начался этап контроля и приемки работ. Продолжаются работы по капитальному ремонту трамвайных путей: в прошлом году отремонтировали Северную дамбу, в этом году — улицу Уральскую. Еще один важнейший объект — Транссиб с улицей Героев Хасана. И уже поступают обращения пермяков по поводу качества и сроков ремонта. Одно из них — по улице Налимихинской — отработали недели две назад. Хочу у вас узнать, есть ли обращения к вам от жителей города, общественных организаций по поводу качества, сроков, безопасности на дорожных городских объектах.

Михаил Борисов:
— В этом году мы продолжаем заниматься общественным контролем за качеством ремонта дорог и дворов. У нас сейчас порядка 70 общественных инспекторов. Да, поступают обращения по дорогам, в том числе и по улице Налимихинской. Мы выезжали туда вместе с коллегами проверить, устранены ли нарушения. Помимо этого объекта, мы выезжали и на другие дороги, например на улицу Васильева, где были небольшие замечания. Подрядчик их устранил. На сегодняшний день мы проверили более половины объектов, которые включены в проект «Безопасные и качественные дороги». Все выезды у нас осуществляются вместе с представителями подрядчика и заказчика работ. Все фиксируем и после этого отчитываемся, как перед Общественной палатой, так и перед жителями, которые отправляют нам обращения. У нас работает горячая линия по благоустройству дворов — 202-54-56, куда могут обратиться жители в круглосуточном режиме. В целом хотелось бы отметить положительную динамику — улучшилось качество работ и сроки сокращены.

Дмитрий Самойлов:
— Отличается ли качество работы на отдаленных объектах и на центральных? Есть ли замечания от жителей по Гремячему логу, например, дороге на Чусовской водозабор, улице Фоминской в Дзержинском районе, которая все время была подтоплена? Можно ли уже сделать выводы, что часть подрядчиков работает более качественно, а часть должна сделать для себя определенные выводы о способности выполнять работы по муниципальному, краевому или федеральному заказу? Вы ведете такую аналитику?

Михаил Борисов:
— Мы такую работу в 2018 году запустили и в сентябре сможем сказать, какие подрядчики лучшие, а какие не дотягивают до должного уровня. Если сравнивать ремонт дорог на окраинах и центральных дорогах, нельзя сказать, что кто-то выполняет некачественно работы или использует некачественные материалы. Обращений по отдаленным районам поступает немного, и мы их своевременно отрабатываем.

Дмитрий Самойлов:
— Я вас попрошу по итогам работы общественного контроля в этом году передать статистическую информацию мне лично. Я с ней ознакомлюсь и дам соответствующие поручения. Также я попрошу вас очень системно подойти и ко второму федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в этом году в городе будет отремонтировано 92 двора. Мы точно должны знать, кто из подрядчиков обладает достаточными компетенциями, в ком жители могут быть уверены, а кто, к сожалению, недотягивает и должен исправиться. Также прошу вас выходить на меня напрямую, если появляются проблемы во взаимоотношениях с МКУ «Благоустройства районов», с городским МКУ «Пермблагоустройство», с Анатолием Дашкевичем и его командой.

Михаил Борисов:
— У нас налажены отношения со всеми представителями МКУ по всем районам города. С Анатолием Вячеславовичем мы постоянно сотрудничаем. И если возникают вопросы по дорожным объектам, мы созваниваемся. В настоящий момент никаких острых моментов нет.

Дмитрий Самойлов:
— Подрядчики как реагируют на общественный контроль?

Михаил Борисов:
— Хорошо реагируют. Единственное, есть сложности по дворовым территориям — некоторые подрядчики затягивают сроки выхода на объекты.

Дмитрий Самойлов:
— Я уже разобрал эту информацию с департаментом ЖКХ. Желаю вам успехов! Будем рассчитывать, что и в этом году все работы будут выполнены качественно, в должный срок и под неусыпным общественным контролем.

Фото: Виталий Кокшаров

© «Вечерние Ведомости»

 


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