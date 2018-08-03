Пермь: газетный номер
18:13 | 6.08.2018
Общественный контроль в сфере благоустройства Перми будет усилен
— Сейчас горячий сезон, — констатировал Дмитрий Самойлов. — Как минимум миллион квадратных метров дорог будет отремонтирован. Многое уже сделано, в августе начался этап контроля и приемки работ. Продолжаются работы по капитальному ремонту трамвайных путей: в прошлом году отремонтировали Северную дамбу, в этом году — улицу Уральскую. Еще один важнейший объект — Транссиб с улицей Героев Хасана. И уже поступают обращения пермяков по поводу качества и сроков ремонта. Одно из них — по улице Налимихинской — отработали недели две назад. Хочу у вас узнать, есть ли обращения к вам от жителей города, общественных организаций по поводу качества, сроков, безопасности на дорожных городских объектах.
Михаил Борисов:
— В этом году мы продолжаем заниматься общественным контролем за качеством ремонта дорог и дворов. У нас сейчас порядка 70 общественных инспекторов. Да, поступают обращения по дорогам, в том числе и по улице Налимихинской. Мы выезжали туда вместе с коллегами проверить, устранены ли нарушения. Помимо этого объекта, мы выезжали и на другие дороги, например на улицу Васильева, где были небольшие замечания. Подрядчик их устранил. На сегодняшний день мы проверили более половины объектов, которые включены в проект «Безопасные и качественные дороги». Все выезды у нас осуществляются вместе с представителями подрядчика и заказчика работ. Все фиксируем и после этого отчитываемся, как перед Общественной палатой, так и перед жителями, которые отправляют нам обращения. У нас работает горячая линия по благоустройству дворов — 202-54-56, куда могут обратиться жители в круглосуточном режиме. В целом хотелось бы отметить положительную динамику — улучшилось качество работ и сроки сокращены.
Дмитрий Самойлов:
— Отличается ли качество работы на отдаленных объектах и на центральных? Есть ли замечания от жителей по Гремячему логу, например, дороге на Чусовской водозабор, улице Фоминской в Дзержинском районе, которая все время была подтоплена? Можно ли уже сделать выводы, что часть подрядчиков работает более качественно, а часть должна сделать для себя определенные выводы о способности выполнять работы по муниципальному, краевому или федеральному заказу? Вы ведете такую аналитику?
Михаил Борисов:
— Мы такую работу в 2018 году запустили и в сентябре сможем сказать, какие подрядчики лучшие, а какие не дотягивают до должного уровня. Если сравнивать ремонт дорог на окраинах и центральных дорогах, нельзя сказать, что кто-то выполняет некачественно работы или использует некачественные материалы. Обращений по отдаленным районам поступает немного, и мы их своевременно отрабатываем.
Дмитрий Самойлов:
— Я вас попрошу по итогам работы общественного контроля в этом году передать статистическую информацию мне лично. Я с ней ознакомлюсь и дам соответствующие поручения. Также я попрошу вас очень системно подойти и ко второму федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в этом году в городе будет отремонтировано 92 двора. Мы точно должны знать, кто из подрядчиков обладает достаточными компетенциями, в ком жители могут быть уверены, а кто, к сожалению, недотягивает и должен исправиться. Также прошу вас выходить на меня напрямую, если появляются проблемы во взаимоотношениях с МКУ «Благоустройства районов», с городским МКУ «Пермблагоустройство», с Анатолием Дашкевичем и его командой.
Михаил Борисов:
— У нас налажены отношения со всеми представителями МКУ по всем районам города. С Анатолием Вячеславовичем мы постоянно сотрудничаем. И если возникают вопросы по дорожным объектам, мы созваниваемся. В настоящий момент никаких острых моментов нет.
Дмитрий Самойлов:
— Подрядчики как реагируют на общественный контроль?
Михаил Борисов:
— Хорошо реагируют. Единственное, есть сложности по дворовым территориям — некоторые подрядчики затягивают сроки выхода на объекты.
Дмитрий Самойлов:
— Я уже разобрал эту информацию с департаментом ЖКХ. Желаю вам успехов! Будем рассчитывать, что и в этом году все работы будут выполнены качественно, в должный срок и под неусыпным общественным контролем.
Фото: Виталий Кокшаров
© «Вечерние Ведомости»
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